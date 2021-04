Arkeen käypää älymaataloutta aletaan tutkia Jyväskylässä käytännönläheisin keinoin

Petteri Kivimäki

"Tarkoitus on tehdä tutkimusta, joka menee hyvin lähelle käytäntöä. Tällä tavoin edistetään älymaatalouden toteutumista käytännön työssä, viljelijän arjessa", biotalousinstituutin johtava tutkija Hannu Haapala kertoo.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituuttiin perustettiin maaliskuun alussa Älymaatalouden soveltavan tutkimuksen tiimi.

Tiimi koostuu tutkijoista ja muista maataloussektorin ja biotalouden asiantuntijoista.

"Ryhmään on haettu ja saatu alan asiantuntijoita, joilla on tarvittavaa tieteellistä ja teknistä osaamista. Älymaataloutta tutkitaan maailmalla paljon, mutta käytännönläheistä tutkimusta on ollut sittenkin vähän", Haapala huomauttaa.

Mitä älymaatalous sitten on? Haapala kiteyttää aihetta niin, että älymaataloudessa uusinta tietoa ja mitattavissa olevaa dataa eli mittaustietoa sekä teknologiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi.

Älymaatalous tulee lähelle täsmäviljelyä, joka on Haapalan väitöstutkimuksessaan kehittämä käsite. Hän poimi termin Yhdysvaltojen aseteknologiasta, täsmäaseista, joista silloin puhuttiin paljon julkisuudessa.

"Täsmäviljelyssä pellon ominaisuudet selvitetään jokaisesta kohdasta erikseen. Kartoituksen apuna voidaan käyttää muun muassa drooneja sekä ilma- ja satelliittikuvia."

"Seuraavaksi mietitään, mitä kullekin pellon kohdalle tehdään. Sitten käytetään työkoneita, jotka säätyvät mitattujen olosuhteiden mukaan. Lopuksi tulos mitataan esimerkiksi satokartoituksella ja kertynyttä tietoa käytetään apuna seuraavan vuoden viljelyssä."

"Tämä kaikki vaatii paljon tietotekniikkaa ja tiedonkeruuta sekä päätöksentekoa – siis älyä", johtava tutkija kiteyttää.

Maaliskuun alussa työnsä aloittanut Älymaatalouden tutkimustiimi hakee paraikaa yhteistyökumppaneita.

"Älytekniikan tekijät, esimerkiksi kone-, softa- ja elektroniikkavalmistajat, ovat olennaisia. Mukaan tarvitaan myös lisää tutkijoita ja kehittäjiä", kertoo Haapala, jonka mukaan tutkimustiimin kokoa kasvatetaan tulevaisuudessa.

"Haemme yhteistyötä myös kaupallisten toimijoiden kanssa."

Tutkimustiimi kerää myös rahoitusta.

"Haemme rahoitusta monesta suunnasta, esimerkiksi EU:n hankerahoituslähteistä. Tuotekehitystäkään ei unohdeta, mutta sen aika on myöhemmin."

Haapalan mukaan seuraavan vuoden aikana Älymaatalouden tutkimustiimi kytkeytyy osaksi kotimaista ja kansainvälistä tutkimusverkostoa.

"Kansainvälisten tutkimuskuvioiden liikahtaminen eteenpäin on vahva merkki siitä, että asiat liikkuvat oikeaan suuntaan."

Haapalan mukaan biotalous ja siihen liittyvät älyteknologiset ratkaisut ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulussa keskeinen painopiste.

"Niihin investoidaan pitkäjänteisesti. Rima on nostettu riittävän korkealle. Onnistumista voidaan arvioida sen perusteella, että yhdessä viljelijöiden kanssa kehitetään nykyistä parempia ja helpommin käytettäviä maatalousteknologian ratkaisuja."

