Nurmenkorjuun pioneereilla tuli 20 vuotta täyteen – viides ajosilppuri on tilattu ja tulee kesäksi

Ajosilppurilla urakoivat Matti Leikkanen ja Janne Siuvo luopuivat niittomurskauksesta vuosikymmen sitten. Niitetty nurmi kuivuu, kun se levitetään pellon pintaan tasaisesti. Rehu ajetaan karholle ennen korjuuta.

Sastamalalaisella maidontuottajalla Matti Leikkasella ja nokialaisella viljanviljelijällä Janne Siuvolla on Suomen mitassa harvinaisen vankka kokemus rehunkorjuusta ajosilppurilla. Ensimmäisen käytetyn ajosilppurin he toivat Saksasta vuonna 2001.

”Meille rakennetun uuden navetan automaattiruokkijalle piti saada parempaa rehua kuin silloisella koneella sai. Heitin rehua ajaneelle Jannelle, olisiko ajosilppurille markkinoita, jos hankkisimme sellaisen. Oma rehuala ei sitä vaatinut.”

”Kartoitus osoitti, että kiinnostusta on, ja niin hankimme ajosilppurin. Samalla ostimme Saksasta myös uuden karhottimen”, Leikkanen kertaa.

Ajosilppurin he vaihtoivat nuorempaan tuontikoneeseen ja kolmas ajosilppuri oli Agritekin ensimmäinen Suomeen myymä New Holland. Nyt kevääksi on tulossa jo viides saman merkin ajosilppuri.

”Kun jonkun konemerkin oppii tuntemaan, siinä on helppo pysyä. Teemme huollot ja korjaukset takuuhuoltoja lukuun ottamatta pääosin itse”, Leikkanen korostaa.

Ennakkoasenteita oli, kun karhotus ja ajosilppurit eivät olleet vielä silloin tuttuja rehunkorjuussa.

Leikkasen mukaan korjattua silppua moitittiin aluksi liian lyhyeksi ja karhotuksessa kyseenalaistettiin rehun siirtely maata pitkin hygieniaongelman vuoksi. Sen jälkeen kokemukset ja käsitykset ovat muuttuneet ja avuksi on tullut erilaisia mittausmenetelmiä.

”Rehunteossa kelkka kääntyy hitaasti, kun uudet asiat tulevat aina vuoden kierrolla. Viiteen vuoteen ei silpun pituudesta ole enää keskusteltu”, hän naurahtaa.

Asiakaskunnassa on edelleen alkuperäisiä tiloja. Osa ensimmäisistä on jäänyt pois ja lopettanut, mutta tilalle on tullut uusia. Mukana on myös sonneja kasvattavia sikatiloja, jotka saavat nurmen mukaan viljelykiertoon ja lietteen ajettua myös kesäaikaan.

Leikkasen mukaan urakointi on pitkäjänteistä win-to-win-yhteistyötä, jossa urakoitsija saa kohtuullisen korvauksen kalustolleen ja työlleen ja asiakas rehunsa säilöön laadukkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

”Urakoinnin alussa asiakastilat niittivät itse edeltä, mutta nyt me niitämme itse suurimman osan. Näin pystymme säätelemään koko korjuuketjua paremmin esimerkiksi sään mukaan. Sade ja sen uhka ovat usein pullonkaula rehunteossa”, hän huomauttaa.

Korjuuketjun niittokone vaihtui tulevaksi kaudeksi 11-metriseen Pöttingerin perhoseen. Sen niittoteho on huomattavasti suurempi kuin ajosilppurin, jolloin niiton voi jättää viime tippaan ennen korjuuta.

Kun nurmi niitetään itse, sadon määrä tiedetään aiempaa tarkemmin. Hehtaarin sato voi vaihdella vajaasta kuormasta yli kahteen kuormaan. Kun sato tiedetään, kärryjä osataan varata sopiva määrä.

Leikkanen ja Siuvo ovat niittäneet nurmen kymmenen vuotta niittomurskauksen sijaan. Kun he ehdottivat tätä asiakkaille, jotkut empivät, mutta nyt käytännössä kaikille niitetään.

”Niitetty nurmi saadaan kuivumaan kuin itsestään, kun se levitetään pellon pintaan tasaisesti. Niittomurskauksessa rehu jää usein enemmän karholle, mikä hidastaa kuivumista”, Leikkanen sanoo.

Kuivunut nurmimassa karhotetaan vasta vähän ennen kuin se korjataan. Niittämisen etuna ovat halvemmat ja kevyemmät koneet sekä pienemmät polttoainekulut.

Kun olot ovat suotuisia ja pellot kantavat, rehun kuljettamiseen voidaan käyttää kuorma-autoa.