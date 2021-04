Maatalouskonemarkkinoilla merkkejä ylikuumenemisesta

Veikko Niittymaa

Dometalin piha oli pari viikkoa sitten täynnä kylvökoneita ja äkeitä. Kaikki on myyty ja odottavat toimitusta asiakkaalle, kertoo toimitusjohtaja Vesa Mäkelä Dometalilta.

Keväällä toimitettavat koneet on myyty jo aikoja sitten ja tilauskanta on kaikkineen vahva, toteaa toimitusjohtaja Vesa Mäkelä Dometalilta Loimaalta.

Dometal valmistaa Multivan kylvö- ja muokkauskoneita ja peräkärryjä sekä Potila maanmuokkauskoneita. Suorakylvökoneita on noin puolet kylvökoneiden tuotannosta.

Tulevan syksyn ennusmerkit povaavat kiireisiä aikoja tehtaille, varsinkin, kun varastot ovat tyhjiä niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla, Mäkelä kertoo.

Kotimaan myynti sujui talvella edelliskautta vilkkaammin ja vienti on petrannut vielä enemmän. "Liettuassa on koettu kolme erittäin kuivaa vuotta ja nyt markkinoilla on positiivisuutta."

Mäkelä toppuuttelee ja toteaa, että talouden ylikuumeneminen on maatalouskonevalmistajille todellinen peikko. Merkit ovat samantapaisia kuin 2008–2009.

Silloin maataloustuotteiden tuottajahinnat ensin nousivat jyrkästi, konekauppa ryöpsähti kasvuun ja toimitusajat venyivät pitkiksi. Ilo loppui lyhyeen, kun finanssikriisi romahdutti markkinat ja pulleat tilauskannat sulivat hetkessä pois, kun tilauksia peruttiin.

Tiettyjen komponenttien saatavuus on heikentynyt ja teräksen hinta lähtenyt nousuun osin siksi, että kapasiteettia on ajettu alas, Mäkelä kertoo.

Niukkuutta on etenkin elektroniikan osista. Valmistajia on kaikkineen vähän ja näkyy nyt pitkinä toimitusaikoina.

Mäkelä lupaa uutuuksia tulevalle kaudelle, mutta vielä ei tiedetä, missä niitä esitellään. Syksyn ja talven näyttelykalenteri on edelleen auki.

"Toivottavasti Agritechnica Saksassa voidaan pitää edes helmi–maaliskuussa 2022. Näyttely kertoo seuraavien 2–3 vuoden kehityksestä alalla. Syksyn KoneAgria on enemmän ennakkomyyntiä", Mäkelä pohtii.