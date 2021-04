Herne ja härkäpapu päihittävät öljykasvit tilojen suosikkilistalla

Erikoiskasvien veto näkyy maisemassa kesällä. Valkuaiskasvien siementä on tarjolla enää hyvin vähän jos ollenkaan, mutta rypsin ja rapsin siementä löytyy.

Jussi Knaapi, Markku Vuorikari

Erikoiskasvit kuten herne, härkäpapu sekä öljykasvit tulevat siementen myynnin perusteella täplittämään maaseudun maisemaa totuttua runsaammin tulevana kesänä.

Uusia lajikkeita vyöryy kovaa tahtia viljapuolelle, mutta myös herneen, härkäpavun, rypsin ja rapsin viljelyominaisuudet paranevat koko ajan. Niiden osalta ehtii vielä miettiä, löytyisikö niille tilaa joltain lohkolta viljan korvaajana. Öljykasvien hinnat ovat olleet vahvassa nousussa.

Tilasiemenellä uutena hernelajikkeena on tullut myyntiin saksalaisen KWS Lochowin jalostama Bagoo. Se on nykyisistä hernelajikkeista satoisin ja pari päivää suosittua Astronautea myöhäisempi.

”Keltasiemenisen ja puolilehdettömän Bagoon siemenkoko on muita päälajikkeita pienempi, mikä on etu puinnissa ja kuivauksessa”, toimitusjohtaja Antti Ollila Tilasiemeneltä kuvailee.

Bagoon siementä oli vielä huhtikuun alussa saatavissa pieniä määriä kevään kylvöille. Astronaute on Tilasiemenen pakkaamoista jo loppu.

”Siemenkauppa on käynyt edellistä vuotta vilkkaampana. Etenkin herne on ollut kysyttyä. Öljykasvien menekki on ollut hernettä maltillisempaa hyvästä hintakehityksestä huolimatta. Öljykasveja löytyykin vielä hyvin kevään kylvöille, samoin Sampo- ja Louhi-härkäpapua.”

Peltosiemenen toimitusjohtaja Timo Uusi-Rauva kertoo, että lajikelistalle tuli tänä vuonna Borealin uusi Vire-härkäpapu. Kiinnostusta haitta-aineettomaan härkäpapuun oli niin paljon, että siemen myytiin jo varhain loppuun.

”Ingrid-hernettä löytyy vielä. Öljykasvejakin on hyvin saatavana. Synthia-rypsiä pitäisin erityisen järkevänä valintana, sillä Synthia on kuronut satoeroa kevätrapseihin kiinni.”

Uusi-Rauva kuvailee siemenkauppavuoden olleen vilkas. Eniten kysyntää on ollut ohralla.

Hankkijakin on myynyt sertifioitua kylvösiementä viime vuotta enemmän. Tuoteryhmäpäällikkö Tuomas Uusitalo Hankkijalta kertoo, että herneestä viedään jo viimeisiä.

”Greenway on uusi hernelajike. Se on satoisa ja viljelyvarma vihreäsiemeninen herne, joka menestyy hyvin savisilla mailla."

"Greenway sopii sekä ruoka- että rehuherneeksi. Siemen on tältä keväältä valitettavasti loppu, mutta ensi vuodeksi sitä on enemmän saatavilla", Uusitalo kertoo.

”Uusia hernelajikkeitamme ovat Borealin Matilda ja Loviisa. Molemmat ovat satoisia, pienisiemenisiä ja viljelyvarmoja lajikkeita. Matilda on vihreäsiemeninen, ruokahernetuotantoon hyvin sopiva lajike, Loviisa keltasiemeninen rehuherne.

Hankkijalta on Peltosiemenen tapaan Vire-härkäpavun siemen loppu. Muiden härkäpapujen ja öljykasvien siemeniä oli runsas viikko sitten jonkin verran saatavilla.

Lantmännen Agrolta kerrotaan herneiden ja härkäpapujen siementen loppuneen kovan kysynnän seurauksena. Öljykasveihin sen sijaan löytyy vielä vaihtoehtoja.

”Uusin tulokkaamme on Whider-clearfield-kevätrapsi. Se on ollut erityisen satoisa. Lisäksi valkuais- ja öljypitoisuudet ovat huippuluokkaa", myyntipäällikkö Heikki Alastalo Lantmännen Agrolta kertoo.

KWhider on Alastalon mukaan kasvuajaltaan selkeästi myöhäisempi kuin erittäin aikainen DK 7130 CL -rapsi. Whiderin siementä löytyy vielä.

Vaikka öljykasvien futuurihinnat ovat olleet kovassa nousussa, tuntuu viljelyintoa rajoittavan neonikotinoideja sisältävien peittausaineiden käyttökielto ja sitä myötä kirppatuhojen pelko.

Korvaavana aineena on käytössä vain Buteo Start FS 480, joka sai Tukesilta tälle vuodelle jo kolmannen kerran poikkeusluvan.