Viljan hinta on vahva signaali – kylvökoneita valmistavalla Tumeagrilla on paiskittu pitkää päivää koko talven

Maatalouskonekaupassa on ollut pitkästä aikaa vilkas talvi ja kylvökoneet ovat tehneet erinomaisesti kauppansa. Komponenttien saatavuudessa on alkanut olla ongelmia.

Veikko Niittymaa

Tuotekokoaja Jouko Tolvanen asensi vantaita ja vannasrunkoja TumeAgrin kolmemetriseen kylvölannoittimeen helmikuussa Janakkalassa. Päivässä ehtii koota yhdestä kahteen kylvökonetta.

Viljan hinta on vahva signaali joka puolella myös Suomessa. Turengissa kylvökoneita valmistavalla Tumeagrilla on paiskittu pitkää päivää koko talven. Kauppa on käynyt ja maaliskuusta lähtien on myyty syksyn toimituksia, kertoo toimitusjohtaja Jorma Lähetkangas Tumelta.

"Nyt keskitytään syksyn ja ensi talven markkinoihin. Varastot ovat tyhjentyneet kotimaan ohella vientimarkkinoilla ja etenkin Norjassa kauppa on käynyt erinomaisesti. Myös vaihtokoneille on ollut keväällä kysyntää", Lähetkangas toteaa.

Korona-aika on vahvistanut uskoa ruuan omavaraisuuteen ja samalla rohkaissut alalla toimivia investoimaan, toimitusjohtaja miettii.

Lähetkankaan mukaan maatalouskonekaupan globaali vilkastuminen näkyy alalla. Komponenttien saannissa on viiveitä, mutta kaikki luvatut koneet pystytään toimittamaan.

Niukkuus nostaa jo raaka-aineiden kuten teräksen ja renkaiden hintoja. Korotukset ovat kymmenen prosentin luokkaa.

Kylvökoneiden hintoihin tulee korotuksia. "Ennen kesäkuun loppua tilatun kylvökoneen saa taatusti edullisemmin kuin syksyn ennakkokaupassa."

Lähetkangas kertoo yhtiön esittelevän kesäkuussa uutuuksia ja kylvökoneiden rinnalle tulee muuta tuotantoa, mutta yksityiskohtia ei vielä kerrota.

Pel-Tuotteesta tulee Tumeagrin pääomistaja kesäkuun alussa runsaan 50 prosentin osuudella osakkeista. Samalla Tumesta tulee Pel-Tuotteen tytäryhtiö.

Yhtiön johdossa pitkään ollut Heikki Sola siirtyy vähin erin taka-alalle ja myy osuutensa Pel-Tuotteelle kuuden vuoden aikana.

Tume tähtää tasaiseen kasvuun. Kuluvan kauden liikevaihtotavoite on 11 miljoonaa euroa ja seuraavilta haetaan miljoonan kasvua vuosittain, Lähetkangas linjaa.

Tämä kone on lähdössä Norjaan, missä kauppa on käynyt erinomaisesti koko talven. Myös kotimaassa menekki on ollut vahvaa, toteaa toimitusjohtaja Jorma Lähetkangas TumeAgrilta.