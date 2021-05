Maatalouskaupan kilpailu kiristyy: Wihuri aloitti kaupanteon, alkuun lähdetään kasvinsuojeluaineilla ja lannoitteilla

Jarkko Sirkiä

Wihuri laajentaa maatalouskaupassa ja ryhtyy markkinoimaan maatilatarvikkeita traktoreiden ja puimureiden rinnalla.

Maatalouskaupassa kilpailu kiristyy. John Deereä markkinoiva Wihuri on aloittanut maataloustarvikkeiden myynnin Pori-Kouvola -linjan eteläpuolella, kertoo myyntijohtaja Vesa Tyykilä Wihurin teknisestä kaupasta.

Wihuri kertoi maatalouskaupan käynnistämisestä joulukuussa ja työntekijöiden rekrytoinnit käynnistyvät pian sen jälkeen. Ensimmäiset kuusi myyntihenkilöä palkattiin maaliskuun alussa ja kaupanteko alkoi maalis-huhtikuun taitteessa.

Korona on jonkin verran haitannut työtekijöiden perehdytystä, mutta siitäkin on selvitty, vaikka asiakkaita ja työntekijöitä ei ole voinut tavata kasvotusten, Tyykilä miettii.

Tyykilän mukaan valtakunnallista myyntiverkostoa rakennetaan vähin erin niin, että vuoden päästä toimialue yltää ainakin Ouluun saakka.

Alkuun lähdetään kasvinsuojeluaineilla ja lannoitteilla. Tyykilän mukaan yhtiö on sopinut yli 30 kasvinsuojeluaineen yksinmyynnistä viljoille, öljykasveille ja palkokasveille. Mukana on kutakuinkin kaikkien isojen toimijoiden tuotteita. Valikoima aiotaan kaksinkertaistaa lähiaikoina.

Keskusvarasto on Vantaalla, mistä ostetut tuotteet lähetetään asiakkaille. Myyntipisteissä on myös pieni käsivarasto, josta tuotteita on käydä hakemassa.

Sopimusten tekeminen torjunta-aineista on ollut yllättävänkin jouhevaa. Ilmeisesti vakavarainen talo ja Wihurin maine vaikuttavat, Tyykilä miettii.

Lannoitteet tulevat Cemagrolta, jonka kanssa Tyykilä teki vuosia töitä Salon SSO Maataloudessa. SSO oli loppuvaiheessa Cemagron suurin jälleenmyyjä.

Siemenkaupassa tehdään yhteistyötä Tilasiemenen ja Peltosiemenen kanssa. Paalaustuotteet tulevat Tamalta ja me myydään JD:n tuotemerkillä. Polttoainekaupassa on tehty jälleenmyyntisopimus ST1:n kanssa.

Tyykilän mukaan maataloustarvikkeiden kokonaismyynnin ei odoteta kasvavan, jolloin uuden toimijan on otettava markkinoita kilpailijoilta. Asiakkaiksi tarvitaan myös muita kuin John Deeren asiakkaita.