Tämä urakoitsija luopuisi traktorissaan ennemmin ilmastoinnista kuin automaattiohjauksesta – huipputekniikalla lanta leviää kilon tarkkuudella

Paimiolainen urakoitsija pitää traktorin automaattiohjausta perusvarusteena, jota ilman on vaikea tulla toimeen, kun sellaisen on kerran hankkinut. Työ kevenee ja kuljettaja voi keskittyä työn seurantaan ja laadun varmistamiseen.

Veikko Niittymaa

Urakoitsija Antti Uotila FArmWorksista levitti lihakarjan lantaa vapun jälkeen Sauvossa. Automatiikka huolehti siitä, että lantaa levisi juuri sen verran kuin piti joka kohtaan.

Paimiolainen urakoitsija Antti Uotila FarmWorksista kääntää traktorin naapurikunnassa Sauvossa olevan karjatilan pellolle. Lanta leviää luotisuoran ajolinjan molemmin puolin.

"Piti kaventaa levitystä parilla metrillä, jotta kuorma riitti lohkon toiseen päähän", Uotila kertoo, kun hän palaa täyttämään kärryä.

Uotilan traktori on varustettu automaattiohjauksella, jota ilman on enää vaikea olla. "Ilmastoinnista olen valmis luopumaan ennen."

Urakointikalustoa on mietitty tarkasti ja kokonaisuus lienee parasta, mitä kaupasta saa. Traktori ja lantakärry toimivat saumattomasti yhteen isobus-väylän kautta.

Saksalaisessa Tebben lantavaunussa on vaaka ja levitysautomatiikka, jolloin levitysmäärää pystytään mittaamaan ja säätämään melkein kilon tarkkuudella.

"Epäilin laitteiden yhteensopivuutta etukäteen eikä liittäminen ollut ongelmatonta. Lopulta laitteet saatiin ymmärtämään toisiaan, Uotila kertoo.

Hän vakuuttui kärryn työjäljestä, kun levitti kalkkia syysviljan alle. Pellon pH oli määritetty maaperäskannauksella. Kartalle piirrettiin kolme kalkitustasoa, ja automatiikka huolehti lopusta.

FarmWorks urakoi vuosittain 20000 kuutiota lantaa, kalkkia ja muita kiinteitä tuotteita. Pari päivää kului keväällä ison puutarhan kompostin levittämisessä.

Toinen kivijalka on pellon tasaaminen. Uotila hoitaa lannanlevitystä ja toinen osakas Harri Louramo keskittyy peltojen tasaamiseen. Kummassakin traktorissa on satelliittipaikannus ja tasauslanassa on vielä omansa.

Lannanlevityksessä riittää ilmainen korjaussignaali, mutta pellon tasauksessa käytetään kiinteää RTK-tukiasemaa. Pellon pinnan korkeus tiedetään kahden sentin tarkkuudella.

Ilmainen signaali on ollut odotettua tarkempi. Uotila kylvi syksyllä syysvehnää koemielessä ja käytti automaattiohjausta.

"Muutama pieni hauki jäi ja toisaalla kylvettiin hieman ristiin, mutta satoon ne eivät vaikuta."

Veikko Niittymaa

Automaattiohjaus ja lantakärryn vaakajärjestelmä toimivat saumattomasti yhteen, kertoo urakoitsija Antti Uotila FarmWorksista.

Automatiikka nostaa koneiden hankintahintaa. Traktorissa on noin 20 000 euron lisävarusteet ja saman verran maksoi vuonna 2017 hankitun lannanlevittimen vaakajärjestelmä.

Uotilan mukaan investoinnit maksavat itsensä takaisin ja asiakaskin hyötyy. Tuntitaksaa on nostettu hieman, mutta toisaalta työ sujuu aiempaa nopeammin. Yli 90 prosenttia urakoista perustuu tuntiveloitukseen.

"Hehtaaria ja tonnia kohti veloitus on ennallaan tai jopa hieman alempi kuin ennen. Lisäksi peltoon menee juuri sen verran kuin halutaan", Uotila kertoo.

Tuntiveloitus palkitsee asiakasta, joka on huolehtinut siitä, että kuormaus käy nopeasti ja siirtomatkat ovat lyhyitä.

Lastaukseen tarvitaan kurottajaa tai kaivuria, sillä vaunu on korkea. Ellei asiakkaalla ole sellaista, Uotila tuo kuormauskoneen mukanaan.

Uotila ryhtyi urakoimaan lannanlevitystä vuonna 2008. Levitystarkkuus vaihteli silloin etenkin nurmilla, kun ajolinjoja oli vaikea havaita.

Ajo-opastin hankittiin kaksi vuotta myöhemmin ja levitystasaisuus parani. Aika meni opastinta ja ajouraa seuratessa.

Automaattiohjauksen vuoro tuli 2018 ja sen muutti tyystin työn luonteen. Ajolinjaa ei tarvitse enää hakea, jolloin kuljettaja voi keskittyä seuraamaan levitystä ja työn laatua.

"Ennen olin illalla rättiväsynyt, mutta en enää."

Veikko Niittymaa

Näyttöruudulle piirtyy kuva ajetusta kohdasta. Esimerkissä pellolla on kurvailtu vähän sinne tänne.

Uusin investointi on saksalaisen Rauchin lannoitteen keskipakolevitin.

Levityslautasia käytetään hydraulisesti ja automatiikka säätää syötön ja lautasten pyörimisnopeuden erikseen. Laite huolehtii annostetusta ja työleveydestä. Jopa pellolla olevien kapeiden kaistojen ja kiilojen levittäminen onnistuu, Louramo kertoo.

Lannoituskarttojen suunnittelussa ja piirtämisessä käytetään apuna Yaran Atfarmia. Se toimii yhteen traktorin ja keskipakolevittimen kanssa, jolloin tiedot voidaan siirtää muistitikulla tai pilven kautta.

Talvisin Uotila ja Louramo auraavat teitä ja kesän sadepäivinä huuhdellaan salaojia.

Veikko Niittymaa

Uusin investointi on hienostunut lannoitteen levitin, jonka automatiikka ei jätä juuri toivomisen varaan, Harri Lauramo FarmWorksista kertoo.