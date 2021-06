Traktorin tehojen nousu pysähtyi – kauppa käy nyt hyvin

Jussi Knaapi

Suomalaiset traktorin ostajat suosivat noin kahdensadan hevosvoiman traktoreita. Koneiden keskikoko ei ole kasvanut neljään vuoteen.

Traktoreita rekisteröitiin toukokuussa alkuvuoden tapaan vilkkaasti, vaikka vihiä kasvun hidastumisesta on. Toisaalta traktoreiden, kuten muidenkin maatalouskoneiden, toimitusajat ovat pidentyneet komponenttipulan ja maailmanlaajuisen menekin kasvun takia vuodenvaihteesta lähtien.

Toukokuussa ensirekisteröitiin 143 maataloustraktoria, mikä on 80 konetta enemmän kuin vuosi sitten, kun pandemian ensimmäinen aalto seisotti tehtaita ja hyydytti menekkiä.

Toukokuun luvut kiinnostavat, sillä karkeasti puolet koko vuoden rekisteröinneistä on silloin takana.

Alkuvuoden aikana on rekisteröity 836 maataloustraktoria. Jos loppuvuosi sujuu yhtä vilkkaasti, koko vuoden menekki asettuu 1 600-1 700 maataloustraktoriin. Vuodesta on tulossa vilkkain viiteen vuoteen.

Traktoreiden koko kasvoi tasaisesti viime vuosikymmenen puolivälin yli, mutta ei enää sen jälkeen.

Vedenjakaja on vuosi 2018, jolloin tammi–toukokuussa rekisteröityjen maataloustraktoreiden keskiteho nousi 190 hevosvoimaan. Siihen ei ole sen jälkeen ylletty. Kolmena viime vuonna tammi–toukokuussa rekisteröityjen maataloustraktoreiden keskiteho on ollut lähes sama, 184 hevosvoimaa.

Tilanne ei muutu, vaikka listalta poistetaan alle sadan hevosvoiman traktorit.

Suosituimpia ovat noin kahdensadan hevosvoiman traktorit. Mallitilaston kärjessä on kaksi Valtraa, N174 ja T174. Kummassakin on tehoa hieman yli 200 hevosvoimaa. Kolmantena on John Deeren 6155, joka jää täpärästi 200 hevosvoiman rajan alle.

Traktoritalojen kisassa Valtra oli alkuvuonna tutusti omaa luokkaansa runsaan 45 prosentin markkinaosuudella viime vuoden kevään tapaan.

Runsas vuosi sitten tehdyt edustusmuutokset ovat suosineet siirtyneitä merkkejä. John Deere vaihtoi Hankkijan Wihuriin ja markkinaosuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. Hankkija nappasi Claasin ja kauppa on käynyt. Claas on vakiinnuttanut paikkansa tilaston kolmantena noin 10 prosentin markkinaosuudella.

Seuraava nelikko on jäänyt kolmen myydyimmän merkin varjoon. New Hollandin, Massey-Fergusonin, Fendtin ja CaseIH:n markkinaosuus on supistunut vähintään kaksi prosenttiyksikköä ja New Hollandia lukuun ottamatta myyntimäärät ovat supistuneet, vaikka kokonaismarkkina on kasvanut 240 traktorilla.

Intialainen pienten traktoreiden valmistaja Solis lukeutuu voittajiin. Soliksia on rekisteröity 18 alkuvuonna ja niistä kolme toukokuussa. Deutz-Fahrin myynti on elpynyt hieman.

Traktorimönkijöiden kauppiailla riittää kiireitä, vaikka kiihkein myynnin kasvu lienee ohi. Viiden kuukauden aikana on rekisteröity yli 5 000 mönkijää, mikä on yli 50 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan.

Jukka Pasonen