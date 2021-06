Miika Åfelt on harvalukuisten hevoskylväjien sukua – "”Ympärivuotisessa työssä hevonen pysyy parhaiten myös kunnossa"

Ikaalislainen Miika Åfelt tekee kuuluilla työhevosillaan reilusti yli puolet tilan kasvinviljelytöistä ja kylvää kaiken. Hänen filosofianaan on tehdä hevosella tilan töitä, kun talossa kerran on hevosia.

Arto Takalampi

Ikaalislainen Miika Åfelt kylvää kaiken tilansa viljan hevosilla, ja osan kylvötöistä hän tekee metsäkäyttöön valmistetun hevosvaunun avulla. Sen perään on asennettu nostolaite eli Åfeltin kutsuma farmilaite, johon taas voi kytkeä kylvökoneen tai muun työkoneen.

Näky on poikkeuksellinen. Parihevoset vetävät järvenrantapellolla metsäkärryä, jossa on metsäkuormain ja kärryn perässä kulkee vielä kylvökone.

Kärry on ikaalislaisen Miika Åfeltin ideoima ja hänen yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentama, puunajoon kehitetty hydrauliikka-avusteinen hevosvaunu. Pieni polttomoottori käyttää hydrauliikkaa, jota ohjataan vuoroin kuormaimelle ja apuvedoksi telin takapyöriin.

”Apuveto vastaa 1-2 hevosen voimaa, ja on apuna hankalassa maastossa. Hevosvaunu on varsin kilpailukyinen yhdistelmä maataloustraktorin ja metsäperäkärryn kanssa erikoiskohteiden puunkorjuussa”, Åfelt korostaa.

”Taloudellisestihan tällä ei pysty kilpailmaan konekorjuun kanssa, mutta kaikille metsänomistajille raha ei ole tärkein mitta.”

Hevosvaunu on muuttunut kesän peltotöihin hevostraktoriksi. Vaunun perään on asennettu Åfeltin farmilaitteeksi nimeämä, vaunun hydrauliikalla toimiva nostolaite, johon on kytketty kylvökone.

Farmilaitteessa on kahden tonnin nostosylinteri, eikä vastaavaa yhdistelmää hänen mukaansa löydy maailmalta.

”Kehitin yhdistelmän raskaiden peltolaitteiden kuten kylvökoneen, kolmisiipisen auran, äkeiden, jyrien ja karhottimien vetämiseen, missä tarvitaan hevosille apuvoimaa. Farmilaitteen avulla pystyn hyödyntämään hevosvaunua metsän lisäksi myös pellolla”, hän korostaa.

Vuodesta 1994 metsurina toiminut Åfelt on ollut hevosmies nuoresta asti, ja hevoset seurasivat häntä eri elämänvaiheissa metsäalan töihin. Peltotöihin hän haki oppia tarjoutumalla taloihin talkooavuksi hevosineen ja harjoitteli hevostöitä ensimmäisillä vuokratiloillaan.

Arto Takalampi

Kuormaimella pystyy liikuttelemaan suursäkkejä ja sillä voi myös kerätä pellosta kiviä. Miika Åfelt työskentelee pääasiassa yksin, jolloin kahden tonnin painoisen hevosvaunun paikallaan pitävä kuusipyöräjarru tuo turvallisuutta eri työvaiheissa.

Sittemmin nykyisen uudistilan Ikaalisiin perustettuaan hän pohti, miksei tekisi kaikki tilankin työt hevosilla, kun niitä oli talossa. Peltotyöt ovat jatkuneet hevosilla jo 20 vuotta.

”Kun käytössä oleva viljelyala on kaikkiaan kolmisenkymmentä hehtaaria ja kyyttöjä vasikoineen reilut 20, ei tällaisen tilan talous kestä koneinvestointeja”, hän sanoo.

”Ympärivuotisessa työssä hevonen pysyy parhaiten myös kunnossa. Ja toisin kuin kone kuluu käytössä, työhevonen kuluu, jos sitä ei käytä.”

Pelto- ja metsätyöt ovat vain osa Åfeltin työhevosten työtä. Kesäisin ne ovat olleet useissa isoissa tapahtumissa kuten Porin Jazzeissa ja talvisin Helsingin kaupungin Lucia-kulkueessa.

”Ei hevosta voi viedä vaativiin työtehtäviin ihmisjoukkojen keskelle, jos se ei ole hyvässä kunnossa ja siten luotettava”, hän korostaa.

Åfeltin työhevoset ovat vahvaa ranskalaista percheron-työhevosrotua ja painoa hevosella on lähemmäs tonni.

30 hehtaarin peltoala on luomussa. Alasta 20 hehtaaria on heinällä sekä kymmenisen hehtaaria viljalla. Kesäkeikkojen vuoksi Åfelt ei ehdi tehdä hevosilla kaikkia viljelytöitä, eikä kauimmaisilla lohkoilla se ole järkevääkään.

Arto Takalampi

Percheron-rodun työhevoset painavat lähes tonnin, joten ne tarvitsevat raskaassa työssä energiaa. Miika Åfelt kuljettaa kaluston mukana myös hevosten rehut ja veden.

Toukotöistä hän tekee hevosella kaikkiaan noin 70 prosenttia ja kylvötöistä kaikki, mutta heinätöistä allergian vuoksi vain viidenneksen. Kapeilla kylvökoneilla realistinen kylvösaavutus on kolme hehtaaria päivässä, joskin viiteenkin hehtaariin hän on päässyt.

Laskutaidottomuuttaan Åfelt ei ole ryhtynyt konetyötä hitaampaan hevostyöhön. Hevoset ja hevostyö ovat hänelle ennen kaikkea elämänfilosofia ja -tapa.

”Totta kai minä tiedostan sen laskelman, että traktori tekisi tunnissa sen minkä minä päivässä, ja sen aikaa minun olisi kannattavampaa olla metsätöissä. Tässä peltotyössä on kuitenkin kyse aivan muusta.”

”Sanonkin usein, että hevostyö rajaa kasvun. Hevosella ja äkeellä ei voi päivässä saada kylvökuntoon kuin korkeintaan pari hehtaaria peltoa”, hän mainitsee.

Arto Takalampi

”Ympärivuotisessa työssä hevonen pysyy parhaiten myös kunnossa. Ja toisin kuin kone kuluu käytössä, työhevonen kuluu, jos sitä ei käytä", Åfelt sanoo.