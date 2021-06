Nivalan pellolle nousi erilainen elämyspuisto Eiffel-torneineen

Anne Anttila

Maamerkki ja vaativaksi rakennettavaksi osoittautunut Eiffel-torni yltää 14 metriin, kertoo Pasi Keskisarja elämyspuisto Crazylandista Nivalasta.

Jos haluat nähdä Eiffel-tornin, lentävän lautasen, kuuraketin tai Putinin ja Trumpin välisen shakkiottelun, niin silloin kannattaa vierailla Nivalan Maliskylällä. Paikka on aina auki ja myös ilmainen.

Pasi Keskisarjan ideoima ja rakentama Crazyland on väkevällä huumorilla höystetty elämyspuisto tai paremminkin mielikuvituksen laukkarata. Runsaat kolme vuotta toiminnassa ollut Crazyland on ainoa laatuaan.

"Kaikki sai alkunsa hetken mielijohteesta ja rakkaudesta lentokoneisiin. Olen aina halunnut oman koneen ja kun sellainen tuli myyntiin, ostin pois ja annoin sille loppuelämän kodin kotipelloltani. Ja täytyyhän "lentokentällä" olla lennonjohtotorni, joten seuraavaksi tein sellaisen. Sen jälkeen ideat lähtivät laukalle."

Oviasentajana työskentelevä Keskisarja sanoo viettävänsä kotiverstaassa kaikki vapaa-ajat.

"Kädet tekevät ja mielikuvitus höystää. Vuosien saatossa on syntynyt kymmenittäin erilaisia teoksia, joiden johtotähtenä on erilaisuus."

"Haluan teoksillani tuoda esiin maailman merkittävimmät tapahtumat, ilmiöt ja ihmiset. Jokainen työ on omalla tavallaan puhutteleva ja vähän hassu. Tarkoitus on, että teokset pysäyttävät ja antavat ihmisille ajattelemisen aihetta", Keskisarja kertoo.

Keskisarja sanoo tehneensä lentokoneita lukuun ottamatta kaikki teokset itse.

"Suosin kierrätystä ja materiaaleina käytän pääasiassa rautaa ja puuta. Ne taipuvat moneksi ja antavat mahdollisuuden pienimuotoiseen leikittelyyn. Hyvä esimerkki on tämän hetkisten tietojen mukaan maailman pienin sauna. Sauna on niin mini, että leveyttä on vain 59 senttiä ja pikkuruinen puukiuas lämmitetään 15 sentin klapeilla."

Puusta on työstetty 14 metriä korkea Eiffel-torni, joka on ollut tähänastisista teoksista haasteellisin rakennettava.

"Torniin tarvittiin puuta noin 3,5 kuutiota. Luomus pysyy koossa liimalla ja ruuveilla. Paljon piti miettiä, sovitella ja laskea, jotta torni pysyy kasassa eikä Maliskylän tuulet puhalla nähtävyyttä nurin."

Miettimistä oli myös lintujen pilvenpiirtäjän kanssa.

"Halusin kokeilla, että pääsenkö neljälläkymmenellä päällekkäin asetetulla linnunpöntöllä Guinnessin ennätysten kirjaan. En päässyt, sillä linnunpönttöjä ei ole standardisoitu."

Maailman pienin saun ona 59 senttiä leveä ja kiukaaseen sopivat 15-senttiset klapit, Pasi Keskisarja kertoo.

Nähtävää on paljon ja lisää on tulossa, sillä Keskisarja vuokrasi naapuriltaan hehtaarin lisäpeltoa laajennusta varten.

"Peltoa vartioi jo "kolme tuntematonta sotilasta" ja rakenteilla oleva "Kiinan muuri" tulee ajan saatossa kiertämään koko alueen."

Pellolle sopii muutama sähköpaikka matkailuajoneuvoille sekä saman verran kesäkäyttöön soveltuvia mökkejä, Keskisarja kertoo.

Haluan tarjota matkailijoille täyden palvelun elämysmatkan Maliskylälle, mihin kuuluu yöpymismahdollisuus. Samalla laajennetaan kioskipalveluja, Keskisarja toteaa.

Vaikka monien ilmiöiden Crazyland laajenee, yhdestä asiasta puistoisäntä ei luovu.

"Unelmat. Niiden avulla tämä paikka kasvaa ja kehittyy. Pyrin välttämään kaikin keinoin tylsyyttä. Kun toiminta pysyy sopivan kummallisena ja normaalista poikkeavana, niin eiköhän pienen paikkakunnan elämyspuisto ruoki ihmisten mielikuvitusta myös jatkossa. Näin ainakin toivon."

Puiston ympärille tulevan "Kiinan muurin" ensimmäiset osat odottavat asennusta.