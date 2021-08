Puimurimyynti elpyi 160–180 koneeseen komponenttipulasta huolimatta

Veikko Niittymaa

Puimurimarkkinat ovat elpyneet kolmen vuoden takaisesta syvästä notkahduksesta, mutta menekki ei vielä kata koneiden kulumista. Korjuukalusto vanhenee.

Globaali komponenttipula ei ole kokonaan pysäyttänyt puimureiden valmistusta, mutta hankaluuksia on ollut. Koneiden viimeistely on venynyt tavanomaista pitempään, kertoo jälkimarkkinointijohtaja Sami Seppälä Sampo-Rosenlewilta.

Seppälän mukaan kotimaassa myynti sujui mukavasti ja rohkean ennakkotilauksen ansiosta Agco Suomen varastossa on tällä haavaa vielä mukavasti uusia Sampoja.

Puimureiden markkinat ovat eläneet voimakkaasti viime vuosina. Kaudella 2011–2012 kaupaksi meni lähes 400 puimuria, mistä romahdettiin runsaaseen 70 puimurikauppaan kaudella 2018–2019.

Pari edellistä vuotta ollaan menty mukavassa nousussa eikä markkinan sukeltaminen näytä todennäköiselle.

Kappalemäärät eivät kerro koko totuutta asiasta, sillä puimureiden kasvaessa samaan puintitehoon päästää pienemmällä kappalemääräisellä myynnillä.

Puimuriväki pitäisi suotavana, että kappaleiden ohella tilastoitaisiin puintitehoa. Puimuria suurennettaessa vaihtokoneeksi annetaan usein kohtuullisen hyväkuntoinen kone, jolla on vielä pitkä viljasarka edessään.

Suuri osa puimureista myydään syksyllä puintikauden jälkeen. Kotimaassa myyntikausi alkaa jo elokuun alussa uusilla malleilla ja uusilla hinnoilla.

Teräksen voimakas hinnannousu nostaa puimureiden hintoja. Karkeasti ottaen teräksen hinta on vuodessa kaksinkertaistunut. Tästä huolimatta Seppälä uskoo kokonaismarkkinan olevan ensi talvena tämän vuoden tapaan noin 150–160 kappaleen hujakoilla.

Agco Suomi myy myös Fendtin puimureita. Talon sisäisellä sopimuksella viljelijöille tarjotaan ensin Sampon valikoimaa ja vasta, kun 5,7 metrisellä leikkuupöydälle varustettu Comia C12 jää pieneksi, ehdotetaan Fendtiä.

Tämän takia Fendtin puimureita on mennyt suomalaistiloille vain muutamia kappaleita.

Hankkijalla puimureiden tuoteryhmäpäällikkö Olli Korhonen on tyytyväinen puimurikaupan tilanteeseen. Kauppa on käynyt takavuosia rivakammin ja kysyntä on kohdistunut Claasin koko valikoimaan.

Myynnin vilkastuminen osattiin ennakoida ja tästä syystä varastosta löytyy vielä uusia Claaseja Avero- ja Tucano sarjasta.

Tarjousten kysyminen on hieman hiipunut kevätkesän tilanteesta.

Tämän vuoden kokonaismarkkina asettunee noin 180 koneen paikkeille, Korhonen arvioi.

Seuraavan vuoden myynniksi Korhonen arvioi suunnilleen tämänvuotista määrää. Syksyn 2022 puinnit ja puimurit kiinnostavat ja kyselyitä on tullut isoista Lexioneista.

Vilkkaasta kaupankäynnistä johtuen vaihtokonerivistöön on välillä saatu huippukuntoisia puimureita. Ne eivät kauan varastossa seiso, sillä uudehkot vaihtokoneet ovat vähän käytettyinä ja asianmukaisesti huollettuina usein lähes uudenveroisessa kunnossa.

Korhosen mukaan näyttää siltä, että meneillään oleva puintikausi on poikkeuksellisen pitkä. Sen vaikutusta käytettyjen kauppaan on hankala arvioida.

Maailmanlaajuisesta komponenttipulasta johtuen New Hollandin puimureiden toimitukset ovat hieman takkuilleet, kertoo markkinointijohtaja Antti Anttila Agritekilta.

Anttilan mukaan uusia puimureita ei käytännöllisesti katsoen ole varastossa. Muutama lähes uusi kone vielä löytyy, mutta puintikauden alussa ne ovat korvaamassa viivästyneitä toimituksia.

Tämän vuoden kokonaismarkkinaksi hän arvioi noin 180 puimuria. Anttilan mukaan määrä ei tulevaisuudessa tästä juuri kasva, mutta tuskin paljon tipahtaakaan.

Mikäli puimurikanta halutaan pitää hyvässä kunnossa, uusia puimureita olisi myytävä Anttilan mukaan vuosittain noin 200 kappaletta.