Traktorikauppa kasvaa toimitusviiveistä ja kompenttipulasta huolimatta – puolessa vuodessa koneita myyty selvästi enemmän kuin vuosi sitten -ostetuimpien kärjessä tutut merkit

Deere

John Deeren 6155 on ollut suosituin maataloustraktorimalli alkuvuonna 76 rekisteröinnillä. Valtran N174 ja T174 sekä Claasin Arionit tulevat perässä tasatahtia 72 rekisteröidyllä koneella. Luvut perustuvat 16. elokuuta tietoihin.

Massey-Fergusonin traktoreita on ensirekisteröity varsin vähän alkuvuonna ja merkki putosi heinäkuussa alkuvuoden tilastossa kuudenneksi.

Toimitusjohtaja Jouni Oksanen Turun Konekeskuksesta kertoo, että kauppa käy normaalisti, mutta maataloustraktoreiden toimitusajat ovat venyneet pitkiksi osin komponenttipulan takia.

Traktoreille riittää ottajia, kun menekki on kasvanut myös muualla kuin Suomessa, ja samaan aikaan keskeisistä traktorin osista on pulaa.

Heinäkuun on perinteisesti vuoden hiljaisin traktorikaupassa ja nytkin se on ollut alkuvuoden hiljaisin 123 rekisteröinnillä. Luku on kuitenkin suurin peräti 13 vuoteen heinäkuussa. Keskikesällä ensirekisteröitiin edellisen kerran näin paljon traktoreita vuonna 2008.

Toimitusviiveet selittävät ehkä osan heinäkuun noususta, kun mukana on jo keväällä tehtyjä kauppoja.

Menekin kasvun huomaa, kun vertaa viimeksi kuluneen puolen vuoden rekisteröintejä. Kaupaksi on mennyt 928 maataloustraktoria, 318 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikanaan. Yhtä vilkasta oli viimeksi vuonna 2014.

Korona sekoittaa vertailua, sillä viime vuoden keväällä markkinat romahtivat globaalisti pariksi kuukaudeksi. Joka tapauksessa seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on ensirekisteröity 1 095 maataloustraktoria, mikä on 247 rekisteröintiä ja runsaat 29 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Valtra on tutusti ykkösenä ja John Deere on hiljalleen vahvistanut asemaansa tilaston kakkosena. Ero kolmantena olevaan Claasiin on kasvanut lähes 8 prosenttiyksikköön. Claasin takana hengittää tasainen kolmikko New Holland, Fendt ja Massey-Ferguson.

Intialaisen Soliksen menekki kertoo, että perusvarustellulle ja pienehkölle traktorille on edelleen markkinoita.

Traktorimönkijöiden markkinat alkavat kyllästyä, vaikka myyntimäärät ovat edelleen isoja. Heinäkuussa rekisteröitiin 711 mönkijää, kahdeksan vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Timo Filpus