Hampun tulo viljelyyn rohkaisi puimurikaupoille: ”Korjuukoneen yhtiöittäminen sopi kaikille osapuolille

Myrskyläläinen Toni Lindqvist sai syksyn puinneille tuliterän JD:n rumpupuimurin, jopa päästiin kokeilemaan heinäkuun lopulla, kun syysviljat ehtivät korjuukypsiksi.

”Joka vuosi on yritetty kylvää yhä enemmän syysviljoja, kun niiden viljelyvarmuus on parantunut. Pellot ovat sopivan viettäviä ja vesitalous on kunnossa, jolloin talvituhojen riski on pieni", kertoo maanviljelijä Toni Lindqvist Myrskylästä.

Lindqvistin mukaan syysöljykasvejakin kokeillaan, mutta ne eivät ole aina menestyneet.

Tilalla on viljelty useita vuosia kuminaa ja tänä vuonna kokeillaan öljyhamppua.

”Puintikautta voidaan sopivasti pidentää, kun kausi aloitetaan kuminalla ja tulevaisuudessa ehkä myös siemenheinäpuinneilla”, Lindqvist pohtii.

Maatalousyhtymä Lindqvist on Tonin ja hänen isänsä Mika Lindqvistin omistuksessa. Mikan työura on ollut koulutuspuolella, ja Myrskylässä sijaitsevaa maatilaa on aikoinaan hoidettu sivutoimisesti.

Tilasta muodostettiin maatalousyhtymä, kun Toni alkoi ottaa tilan hoitamista entistä enemmän vastuulleen.

Omistus on vähitellen siirtynyt Tonille, joka hoitaa tilaa nyt päätoimisesti. Isä käy auttamassa töissä, kun palkattua työntekijää ei enää ole. ”Yhtiöittäminen on edessä muutaman vuoden päästä”, Toni Lindqvist pohtii.

Puimurin uusiminen tuli ajankohtaiseksi, jotta etenkin öljyhampun korjuussa olisi mahdollista päästä helpommalla.

Hamppu ei ole helppo kasvi korjattavaksi, mutta John Deeren rumpupuimurilla korjuun pitäisi sujua, Toni Lindqvist kertoo.

”Puimurin vaihtopäätös tehtiin viime vuonna, kun tiedossa oli, että hamppua on viljelyssä. Tehdastilauksen yhteydessä puimuri voitiin varustella tilan tarpeisiin."

Korjuukone hankittiin Hamppu Harvest Oy:n nimiin. Puitavaa on 400 hehtaaria, josta 300 hehtaaria on maatalousyhtymälle ja loppu sata hehtaaria on urakointia.

"Hampun puinneista kerätään kokemuksia ja tavoite on kasvattaa hampun korjuualaa, kunhan sopimustuotantoa saadaan lisää”, Lindqvist kertoo.

”Korjuukoneen yhtiöittäminen sopi kaikille osapuolille, jolloin maatilan pääomaa ei tarvinnut sitoa hankintaan. Rahoittaja on Nordea, joka oli kiinnostunut hankkeesta ja tarjosi edullista rahoitusta”, Lindqvist toteaa.

Maatalousyhtymällä on sopimukset öljyhampusta ja kuminasta Transfarmin kanssa ja öljyhampun korjuukohteita on tullut lisää Transfarmin kautta.

”Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa sopii erittäin hyvin”, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Leppälä Transfarmista.

Leppälän mukaan kynnys kokeilla öljyhampun viljelyä madaltuu, kun sadon korjaamiseen on mahdollista saada urakoitsija avuksi.

Transfarmilla on tänä kesänä 1 500 hehtaaria hampun sopimusviljelmiä. Ensi vuonna alaa on tarkoitus taas kasvattaa, Leppälä kertoo.

Uuden puimurin hankinta on iso päätös, mutta sitä helpottivat monet asiat, kuten edullinen rahoitus. Toni Lindqvist toteaa. Tehtaan antama takuu on myös tärkeää sekä mahdollisuus sada sijaiskone, jos ongelmia tulee.

Puimurissa on 7,5 -metrinen leikkuupöytä sekä kattavasti automatiikkaa ja sadonmittausta. Lisälaitteena on erikseen kiinnitettävä Zurnin rapsijatko.

