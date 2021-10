KoneAgrian pihalla käyskentelevät isot sonnit ja emolehmät

Suomen herefordyhdistys järjestää vuoden ainoan karjanäyttelyn Tampereen KoneAgriassa. Kasvattajat odottavat tapaamista, sillä edellisestä näyttelystä on kaksi vuotta.

Sanne Katainen

On hienoa, että lihakarjan kasvattajat pääsevät vihdoin vaihtamaan ajatuksia kasvotusten, Kim Pastell miettii.

Herefordyhdistyksen puheenjohtaja Kai Pastell odottaa KoneAgria-messuja poikkeuksellisen paljon. "Pitkästä aikaa saa tavata ihmisiä ja esitellä eläimiä ja yhdistyksen toimintaa."

”Messujen ulko-osastolla pidettävä vuosinäyttely on ensimmäinen eläinesittely kahteen vuoteen. Uskon sen kiinnostavan jäseniä ja myös muita lihakarjan kasvattajia rodusta riippumatta. Näyttelyyn tuodaan 10–20 eläintä”, Pastell kertoo.

Herefordit löytyvät kaikkina näyttelypäivinä Tampereen Messukeskuksen ulkoalueelta, jonne rakennetaan esittelykehä.

Herefordyhdistyksen osasto on esittelykehän vieressä. Osastolla päivystävät yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Sanne Katainen

Lempeäluonteinen ja nopeakasvuinen hereford on hyvä luonnonlaidunten hyödyntäjä.

Eläinnäyttely arvosteluineen pidetään perjantaina yhdeltätoista. Lauantaina herefordyhdistys järjestää junior handler -kilpailun. Myös aikuisille järjestetään eläinten käsittelykilpailu, jos osanottajia ilmaantuu riittävästi.

Kaikkina kolmena päivänä kehässä alkaa aamukymmeneltä herefordrodun esittely, jossa yhdistyksen ja Faban edustajat kertovat rodusta.

Pastell uskoo, että osastolle riittää vierailijoita kaikkina päivinä.

”On hienoa, että lihakarjan kasvattajat pääsevät vihdoin vaihtamaan ajatuksia kasvotusten. Herefordyhdistyksen vuosikokous on perjantaina. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on pidetty yhteyttä vain etänä.”

Herefordfanit voivat ostaa näyttelyosastolta yhdistyksen painattamia T-paitoja, pipoja ja lippalakkeja. Tuottava Hereford -lehtiä on jaossa kiinnostuneille. Lihaa osastolla ei ole tällä tietoa myynnissä.

Yhdistyksessä on jäsenenä noin sata maatilaa. Jäsenmäärä on Pastellin mukaan py- synyt viime vuodet vakiona. Jäsenyys maksaa 60 euroa vuodessa. Yhdistyksellä on tiivistä yhteistyötä Pihvikarjaliiton kanssa.

Pastellin luomutilalla Lempäälässä on 35 hereford-emolehmää. Pastell jätti tänä vuonna kaikki vasikat itselleen. Normaa- listi puolet nuoresta karjasta menee myyntiin.

Sanne Katainen

Laitumilla riitti tänä kesänä rehua, kun kevään kosteus sai ruohon kasvamaan, Kima Pastell kertoo.

Kasvukausi sujui vaihtelevista säistä huolimatta hyvin.

”Laidunrehua riitti, sillä kevään kosteus sai ruohon kasvamaan. Myös loppukesällä heinä kasvoi hyvin. Nurmirehusta ei tule pulaa talvella, sillä pinta-alaa on eläinmäärän nähden reilusti. Kuivikeolkia kerättiin naapureilta riittävästi. Viljaa tilalla ei viljellä."

Pastellin mukaan suoramyyntitilojen pihvilihakauppa kävi grillikaudella hyvin. Myös jalostuseläimiä on myyty entiseen malliin.