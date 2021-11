Traktorien rekisteröinnit laskivat taas neljänneksen

Petteri Kivimäki

Lokakuussa ensirekisteröitiin vain 86 maataloustraktoria.

Traktoritehtaiden maailmanlaajuiset toimitusongelmat tuntuvat Suomessa jo kolmatta kuukautta.

Elo-syyskuussa rekisteröinnit supistuivat neljänneksen ja lokakuussa kävi samoin. Miinusta kertyi 26 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

Lokakuussa ensirekisteröitiin 86 maataloustraktoria, mikä on vähän. Alle sadan ei ole jääty ennen lokakuussa.

Vahvan alkuvuoden ansiosta traktoreiden rekisteröinnit tulevat kasvamaan tänä vuonna, mutta kasvun suuruus on vielä auki. Elokuun lopussa oltiin 30 prosenttia edellä viime vuotta, mutta nyt enää 12 prosenttia.

Rekisteröinnit ovat yhä 153 traktoria edellä viime vuotta. Marras-joulukuu ovat perinteisesti hiljaisia kuukausia maataloustraktoreiden kaupassa.

Rekisteriin on mennyt tänä vuonna 1387 maataloustraktoria, kun alkuviikon rekisteröinnit lasketaan mukaan. Se on enää 7 vähemmän kuin koko viime vuonna.

Konekauppiaiden mukaan traktoreiden kysyntä ei ole sanottavasti laantunut syksyllä, vaan kyse on komponenttipulasta ja sen takia pitkittyvistä toimitusajoista. Myös hintojen nousu hillitsee ostoja ja saattaa kääntää nousussa olleet markkinat alamäkeen.

Traktorimerkkien marssijärjestys ei ole juuri muuttunut, vaikka Agritekin edustamat New Holland ja CaseIH ovat pärjänneet hieman alkuvuotta paremmin. Valtra on kärjessä, John Deere tulee kakkosena ja Claas on kolmantena.

Traktoritalojen taistossa Agco pitää Valtralla ja Fendtillä suvereenisti ykköspaikkaa, Wihuri on pitänyt kakkossijan Deerellä ja Agritek on kolmantena ennen Hankkijaa.

John Deeren työntekijöiden lakko jatkuu Yhdysvalloissa neljättä viikkoa.

Noin 10 000 autoalan työntekijäliiton jäsentä hylkäsi tiistaina toisen neuvottelutuloksen, joka olisi tuonut työntekijöille heti 10 prosenttia lisää palkkaa sekä 30 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi terveydenhoitoon olisi tullut parannuksia.

Äänestystulos oli nyt paljon täpärämpi kuin ensimmäisellä kerralla 10. lokakuuta. Silloin tarjottu sopimus hylättiin, kun 90 prosenttia rivijäsenistä oli sitä vastaan. Nyt vastaan oli 55 prosenttia ja 45 prosenttia olisi hyväksynyt tarjotun sopimukseen.

Tarjous tyydytti sadan työntekijän erillisryhmää, jolloin työt jatkuvat kahdessa varaosakeskuksessa Yhdysvalloissa. Kaikki valmistavat tehtaat ovat kiinni.

Deeren lakkotilanteesta kertoi CNN: Autoworkers at John Deere will remain on strike after voting down another tentative deal