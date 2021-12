Solis loisti traktorikaupan valopilkkuna – intialaisvalmistaja kolminkertaisti menekkinsä tänä vuonna

Traktorivuodesta on tulossa vilkkain neljään vuoteen ja viideksi on mahdollista, jos maataloustraktoreita rekisteröidään joulukuussa paria viime vuotta enemmän. Käänteestä huolimatta menekki on edelleen vaatimatonta.