Maataloustraktorilla maansiirtotöihin? Ajatus saattaa tuntua alkuunsa vieraalta, mutta mitä pidempään asiaa pohtii, putkahtelevat hankintaa puoltavat järkisyyt ilmoille urakoitsijan älynystyröistä kuin sienet sateella.

Entä hirvittääkö urakoitsijaa sitten investointi tähän 230 000 euron jättimäiseen S-sarjan Valtra 274:ään, joka on valmistettu tietynlaisista autoistaan tunnetussa Ranskassa? Eikö mielessä käynyt Ferrarin hankinta – vaikka sitten vuokrauskäyttöön – kuin samanhintaisen traktorin osto?

"No eihän sellaiset mielessä käyneet. Kyllä tämä hintansa haukkuu", rovaniemeläinen koneurakoitsija Harri Luksua sanoo.

Luksua hankki jättivaltransa nimenomaan erikoiskohteiden urakointiin, joita Lapissakin riittää. Monet työkohteet ovat sijainniltaan sellaisia, joihin ei kuorma-autokalustolla pääse.

Esimerkkinä Luksua mainitsee seuraavan keikan, joka on Käsivarren Lapissa, eikä paikalle johda autokelpoista tietä.

"Saastuneen maa-aineksen poisto on kyseessä. Menemme paikalle Valtralla ja kaivinkoneella, joka täyttää Valtran perässään vetämää Stronga DumpLoada DL1000HP -maansiirtokärryä."

Harri Luksua on Lapin Kuljetus Oy:n osakas. Hän kertoo Valtra S:n tuoneen hyvän lisän yhtiön käytössä olevaan konevalikoimaan. Vastaavia traktoreita on Pohjois-Suomessa vain tämä yksilö.

"Onhan tällä toki korkeampi tuntihinta kuin normaalitraktorilla, ja pitää ollakin, kun hankintahintakin on kova. Asiakkaat eivät tinkaa hinnasta, vaan ovat tyytyväisiä, että vaikeat kohteet saadaan tehtyä", Luksua selvittää.

Valtran keulaan on tilattu etukuormaaja, joka laajentaa koneen käyttömahdollisuuksia. Viime talvena Luksua urakoi traktorillaan lumenaurauksessa Rovaniemen kaupungin alueella, joten perhosaurakin on hankittuna.

"Aurauksessa keskikulutus oli 10,5 litraa tunnissa. Se on pieni lukema näin isolle koneelle."

Uusimpia hankintoja Valtran perään on norjalaisvalmisteinen JPM-Trailers 33TLL -lavetti. Ilmajarrullisen lavetin kuormankantokyky on 33 tonnia.

Valtran omapaino on 12 tonnia ja vetoteho 32 tonnia, joten siinä riittää massaa ja potkua lähes joka hommaan. Moottorina on AGCO Sisu Power Oy:n valmistama 300 hevosvoimainen ja kuusisylinterinen – kuorma-autoissakin käytössä oleva moottori–, joka aiemmin tunnettiin merkillä SisuDiesel. Turboahtimia on kaksin kappalein.

Valtran automaattivaihteisto on puolestaan tuttu AGCO-konsernin Fendt-traktoreista. AGCO valmistaa myös Valtrat ja Massey Fergusonit.

"Täysautomaattivaihteistossa on suunnanvaihtaja. Helppo tällä on ajella, toiminta on jouhevaa", kuljettaja Jari-Pekka Salmela sanoo.

Vaihteiston toimintaa ja nopeuksia voidaan säätää traktorin tietokoneelta. Neliveto on säädettävissä automaattiseksi tai jatkuvaksi. Automaattiasennossa neliveto kytkeytyy pois käytöstä, kun traktorin nopeus ylittää 30 kilometrin tuntivauhdin.

"Kärrynvedossa käytän jatkuvaa nelivetoa. Tehokas traktori potkaisee helposti itsensä poikittain takavedolla", Salmela kertoo.

Miehet ovat mieltyneet myös ohjaamon säädettävään ilmajousitukseen ja hiljaisuuteen. He toteavat, että Valtra S on hiljaisempi kuin edustusauto. Etuakseli on hydraulinen, eikä pieni patikko tunnu missään.

Vaikka traktori on julmetun kokoinen normaaliin maataloustraktoriin verrattuna, on se silti yllättävän ketterä, ja näkyvyys ohjaamosta on hyvä. Renkaan kääntymiskulmat ovat säädettävissä, ja kuljettaja näkee ympärillensä paitsi suurten lasipintojen, myös traktorin monikamerajärjestelmän avulla.