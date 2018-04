Raskaat koneet tarvitsevat raskaansarjan huoltoa

Joensuussa 2009 perustetulla Raskaspari Oy:llä on huoltokorjaamot myös Iisalmessa, Mikkelissä, Kouvolassa sekä Kotkassa. Yrityksellä on pitkä kokemus Volvon maansiirtokoneiden huolloista ja Volvon linja-autojen edustuksesta. Sillä on Mikkelissä myös Komatsun metsäkoneiden huoltoedustus. Lisäksi yritys hoitaa raskaan kuljetuskaluston katsastukset.

Raskaskonekorjaamon asiakkaiden vaatimustaso on tunnetusti kova.

"Autot ja koneet ovat heille tuotantovälineitä ja niiden pitää olla työssä eikä huollettavina ja korjattavina", korjaamopäällikkö Kari Natunen tiivistää.

Korjauskohteita on laidasta laitaan. Parhaillaan työn alla on pyöräalustaisen kaivinkoneen voimansiirto ja pyöräkoneen moottorin vaihto. Edellisellä viikolla korjattiin työhydrauliikkaa ja vaihteistoa.

"Mahdollisimman paljon teemme huoltoja ja korjauksia myös maastossa. Siksi olemme hankkineet korjaamoiksi varustettuja huoltoautoja", Natunen perustelee.

Huoltoauton varusteisiin kuuluu hydraulinosturi, kompressori, sähkön tuottamiseen tarvittava voimanlähde, hitsauslaitteet ja käsityökalut sekä yleisimmät varaosat ja öljyt. Korjauksissa syntyvät jätteet otetaan talteen ja kierrätetään korjaamolla.

"Ilmastoinnin huollot ajoittuvat yleensä kevääseen tai alkukesään. Lämmittimien huollot ja korjaukset ajoittuvat vastaavasti syksyyn tai alkutalveen ennen pakkasia."

Yleisimmät huollot ovat määräaikaishuoltoja, öljyjen- ja suodattimien vaihtoja, sekä ennakoivia huoltoja ja korjauksia. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmän huollossa järjestelmä tyhjennetään ja tarvittaessa huuhdellaan, koeponnistetaan ja mahdolliset vuotokohteet korjataan.

"Tämän jälkeen järjestelmä täytetään puhdistetulla kylmäaineella ja järjestelmään lisätään tarvittava määrä kompressoriöljyä", Natunen selvittää.

Lämmittimien huolloissa lämmitin koekäytetään ennen purkamista vikojen paikallistamiseksi. Purkamisen jälkeen lämmitin puhdistetaan ja kriittisimmät osat vaihdetaan. Paikalleen asennuksen jälkeen se koekäytetään ja tarvittaessa asennetaan uudet ohjelmistot.

"Meillä ovat asiakkaina yhtälailla paikallisia yhden koneen urakoitsijoita kuin isoja valtakunnallisia kymmenien koneiden yrityksiä."

Raskaskoneen mekaanikon työ eroaa henkilöauton asentajan työstä jarrujen, hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Myös osien koko ja paino on eri luokkaa. Lisäksi raskaalla kalustolla on poikkeuksetta kiire ja korjauksia tehdään ympäri vuorokauden tarvittaessa viikon jokaisena päivänä.

Raskasparin korjaamo- ja varaosapalvelut ovat avoinna arkisin 6–22 ja lauantaisin 6-14. Päivystys toimii läpi vuorokauden.

"Asiakkaat odottavat että kalusto huolletaan ja korjataan kerralla kuntoon ja mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti."

Asiakaspalaute tulee yleensä suoraan ja heti. Näin asioihin voidaan reagoida tarvittaessa mahdollisimman nopeasti. Positiivisen palautteen lisäksi tervetullutta on myös rakentava palaute.

Toimitusjohtaja Kalle Salonen kuvaa laadukkaan korjaamotoiminnan merkitystä todella isoksi.

"Korjaamon osaaminen tuo asiakkaita, jotka ostavat myös varaosat ja renkaat. Autokauppaa ei tehtäisi, ellei korjaamopalvelu pelaisi. Koko liiketoimintamme perustuu hyvään korjaamopalveluun", Salonen tähdentää.