Suomalainen spiraalileikkuri ehdolla kansainvälisen palkinnon saajaksi

Swedish Steel Prizen kotisivuilla kerrotaan, että kilpailu on vuodesta 1999 etsinyt ja palkinnut tuotteita ja ideoita, joissa hyödynnetään erikoislujan teräksen ominaisuuksia. Palkinnon on perustanut ruotsalainen teollisuuskonserni SSAB. Palkinnon saajaksi ehdolla olevassa tuotteessa on käytettävä SSAB:n valikoimaan kuuluvaa terästä.

Voittajan päättää yhdeksän jäsenen muodostama raati, johon kuuluu asiantuntijoita terästeollisuuden, koneenrakennuksen ja innovaatioiden parista. Raadin kokoonpanossa on muun muassa ruotsalaisten yliopistojen professoreja.

"Meidät bongattiin mukaan kilpailuun, jossa oli alun perin mukana 81 hakijaa 26 maasta. Siitä määrää on karsittu useammassa vaiheessa. Raadin jäsenet ovat tutustuneet henkilökohtaisesti kaikkiin tuotteisiin", kertoo JAK-Metallin Kimmo Tossavainen.

Spiraalileikkuri on tarkoitettu tienvarsien ja ojanreunojen siistimiseen risuista ja heinikoista. Leikkuri voidaan kiinnittää traktoriin tai kaivinkoneisiin. Sen etuja ovat keveys ja pieni tehontarve. Leikkurissa käytetään SSAB:n Hardoxia.

"Raati painottaa valinnoissaan energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä, hiilidioksidipäästöjen vähenemistä ja keksinnöllisyyttä. Ymmärtääkseni spiraalileikkuri on neljän finalistin joukossa ainut varsinainen uusi tuote. Muiden kohdalla on kyse enemmän vanhan tuotteen parantamisesta tai valmistustavan uudistamisesta", Tossavainen arvioi.

Spiraalileikkurin kilpailijat ovat italialaisen CTA Span henkilönostin kevytkuorma-auton alustalla, italialaisen Mantella s.r.l:n kuormalavan ja rungon yhdistelmä, sekä australialaisen Trufab Globalin ruuvipurulla varustettu viljavaunu.

Kilpailun voitto on tullut Suomeen vuonna 2015. Silloin Ponssen Scorpion-harvesteri palkittiin erikoislujan teräksen ominaisuuksien hyödyntämisestä laajasti harvesterin rakenteissa.