Ruoveteläinen metsäkonevalmistaja hakee kasvua viennistä

Pro Silvan pitkäaikainen toimitusjohtaja Lasse Karilainen, johon yritys on vahvasti henkilöitynyt, siirtyi huhtikuun alussa hallituksen puheenjohtajaksi. Hän jatkaa edelleen tuotekehityksen parissa ja yrityksen osaomistajana. Yrityksen omistuspohjaa laajennettiin talvella, nyt omistajia on erikokoisilla osuuksilla yhteensä 15. Uusi toimitusjohtaja on Tuomas Korhonen.

Viennin osuus tuotannosta on tällä hetkellä 35 prosenttia. Lukema on Korhosen mukaan tarkoitus kääntää päinvastaiseksi.

"Kasvua haetaan sekä kotimarkkinoilta että viennistä. Viennin osuudeksi tavoitellaan tulevaisuudessa 65 prosenttia. Uudistetun yritysstrategian painopistealueita ovat myynti ja markkinointi."

Euroopan lisäksi Pro Silvan koneita on myyty tähän mennessä myös Etelä-Amerikkaan, Kanadaan ja Japaniin.

Pro Silvan valtti varsinkin vientimarkkinoilla ovat telakoneet, joilla pystyy työskentelemään ympärivuotisesti varsin märissäkin olosuhteissa.

"Telaharvesteria menee eniten vientiin, suurin vientimaa sen osalta on Hollanti. Siellä on paljon metsiä, jotka kasvavat käytännössä vanhan merenpohjan päällä. Telaharvesteri on hyvä kone myös Suomeen. Sillä saa kyllä korjattua puut suoltakin, jos siellä vain puuta on", Lasse Karilainen painottaa.

Pro Silvan metsäkoneet kootaan alihankkijoilta tulevista komponenteista Ruovedellä. Koneissa on kilpailijoista poikkeavia rakenteellisia ratkaisuja. Niissä on muun muassa hydraulinen veto jokaiselle pyörälle. Pro Silvan koneessa kiertonivel on poikkeuksellisesti etuakselissa eikä koneen keskellä. Se antaa koneelle paremman vakauden ja vähentää laakereihin tulevaa rasitusta.

Tiukentuvat päästörajoitukset ovat arkipäivää myös metsäkoneissa. Tällä hetkellä käytössä ovat Euro4 final -moottorit. Ensi vuoden alussa ne korvataan Euro 5 -normit täyttävillä moottoreilla.

"Se tietää käytännössä urean tulemista mukaan. Mikä taas aiheuttaa nostopainetta koneen hintaan. Samaan aikaan jossain Etelä-Amerikassa saa edelleen käyttää Euro 2 -moottoreita", Karilainen murahtaa.

Rungon osat tekee paikallinen alihankkija. Hydrauliikkakomponentteja tilataan Saksasta ja Ruotsista. Komponenttien pidentyneet toimitusajat näkyvät myös Pro Silvalla. Yksittäisen hydrauliikkakomponentin toimitusaika voi olla jopa 50 viikkoa.

Ohjaamot on toimittanut alusta asti NTcap Nivalasta. Tuomas Korhonen arvioi, että ohjaamon viihtyvyys on tulevaisuudessa entistäkin ratkaisevampi tekijä osaavien kuljettajien rekrytoinnissa.

"Näkyvyys, ilmastointi ja melutaso. Lisäksi varustellaan asiakkaan toiveiden mukaan, nyt työn alla olevassa koneessa on ohjaamossa muun muassa subwooferi."

Metsäkoneiden ostajat ovat tunnetusti varsin hinta- ja laatutietoista väkeä. Tuottavuuden pitää olla kunnossa investoinnin suuruuteen nähden.

"Käyttökustannus ja käyttövarmuus ratkaisevat. Meillä asiakastyytyväisyys on 95 prosentin luokkaa", Karilainen kertoo.

Hän painottaa, että Pro Silvan koneista on tehty mahdollisimman helposti huollettavia.

"Esimerkiksi 1 000 tunnin huoltoon menee yhdeltä mieheltä vajaa päivä aikaa. Se on vähän moneen muuhun verrattuna."

Pitkän kokemuksen metsäkoneista omaava Lasse Karilainen uskoo, että metsissä työskentelee etäohjattuja metsäkoneita jo kuuden–seitsemän vuoden kuluttua.

"On sellainen tehty ja koeajettu jo täälläkin."

Hybriditekonologia tekee tuloaan myös metsäkoneisiin. Karilaisen näkemyksen mukaan se on kuitenkin vielä toistaiseksi kallista ja epävarmaa tekniikkaa.

"Mutta sähkö tulee kyllä ajastaan, se on ihan selvää. On meilläkin hybrideistä kokemusta, sillä maailman ensimmäinen hybridi hakkuukone tehtiin täällä meillä 2012."

Pro Silva Oyj

Kotipaikka Ruovesi

Toimiala metsäkoneiden valmistaminen.

Omistajia 15.

Työntekijöitä 10.

Liikevaihto n. neljä miljoonaa euroa.