Eviran laboratoriopäällikkö kehottaa varmistamaan kylvösiemenen laadun: "Itävyydessä voi olla suuria vaihteluita"

Siemenkauppa on käynyt tänä vuonna vilkkaasti. Tuusulassa sijaitseva Purolan Kartano Oy myi sertifioidut siemenvehnät ja -kaurat loppuun jo helmikuussa.

"On ollut mielenkiintoinen siementalvi. Kysyntä on ollut normaalia vilkkaampaa ja se ajoittui varhaisempaan ajankohtaan kuin aikaisemmin. Kysyntä tuntuu jatkuvan vilkkaana kevääseen saakka, sillä tilauksia tulee edelleen. Asiakkaiden mieltä ovat painaneet syksyn huonot korjuuolot", yrittäjä Jussi Hanhilahti kuvailee.

"Viljansiemenistä varastosta löytyy vielä kaksi- ja monitahoista ohraa. Rypsin ja rapsin siementä löytyy myös. Heinän, apilan ja muiden nurmikasvien siemeniä on myös edelleen joka lähtöön puhtaina ja seoksina."

Ainakaan Purolan Kartanossa sertifioidun siemenen hintaa ei nostettu siemenen niukkuudesta huolimatta.

"Hinnoittelu seuraa totutusti rehu-, leipä- ja mallasviljan hintaa. Tuotteet myydään niille lasketuilla hinnoilla käyttäen kausihintaportaita. Hyvissä ajoin hankintapäätöksen tekevä asiakas saa siten hintahyödyn", Hanhilahti kertoo.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran siemenyksikkö on havainnut sertifiointitutkimuksia tehdessään, että jollain lajeilla ja erillä on esiintynyt itävyys- ja homeongelmia. Maa- ja metsätalousministeriö alensikin eräiden kylvösiementen itävyyden alarajaa.

Itävyysraja on osalla kevään markkinoilla olevilla kaura-, ohra- ja vehnäerillä laskettu 80 prosenttiin, kun se normaalisti on 85 prosenttia. Härkäpavulla itävyyden alaraja on alennettu 75 prosenttiin normaalista 80:stä. Alennetulla itävyysvaatimuksella sertifioitua siementä saa myydä vain 30.6.2018 saakka.

"Alhaisen itävyyden taustalla vuoden 2017 sadossa on monia tekijöitä, kuten raakuus, homeet, kuumenemisvioitus ja mekaaninen vioitus. Ne liittyvät sateisuuteen ja myöhään jatkuneisiin puinteihin. Punahomeeseen voi liittyä korkea DON-toksiinipitoisuus, mikä rajoittaa viljan muutakin käyttöä", laboratoriopäällikkö Hanna Ranta sanoo.

"Jos aikoo kylvää tilan omaa siementä, jonka alkuperä on viime kasvukaudelta, voi itävyydessä olla suuria vaihteluita. Itävyys tulisikin kiireesti tutkia ennen kylvöä joko omalla idätyskokeella tai lähettämällä näyte tutkittavaksi."

Näytteen voi lähettää tutkittavaksi esimerkiksi Eviran siemenlaboratorioon Loimaalle. Jatkossa kannattaa tutkituttaa oman siemenen laatu ajoissa, jo alkuvuodesta, jotta ehtii hankkia tarvitsemaansa sertifioitua siementä.

Kannattaisiko oma kylvösiemen nyt varmuuden vuoksi myös peitata, koska homeongelmat ovat olleet yleisiä?

"Peittaus on tarpeen, jos siemenessä esiintyy siemenlevintäisiä sienitauteja, kuten ohran lentonokea tai punahometta. Itävyyttä peittaus ei automaattisesti paranna", Ranta sanoo.

Tarkastaja Terhi Puiston mielestä nyt olisi erityisen tärkeää hankkia sertifioitua siementä, koska sen laatu on tutkittu ja erän laatutiedot näkyvät vakuustodistuksessa. Näin tietää, mitä peltoonsa kylvää. Evira suosittelee hankkimaan sertifioidun siemenen vuosittain.

"Vaikka siitä syntyy kustannuksia, säästyy paljon työaikaa, kun lajittelu ja muu oman siemenen kunnostustyö jää pois. Jos oman siemenen laatu epäilyttää, kannattaa sertifioitua kylvösiementä tiedustella pikaisesti siemenliikkeistä ja -pakkaamoilta", Puisto hoputtaa.

Luonnonvarakeskus on tutkinut sertifioidun siemen käytön etuja. Sertifioitu ohran siemen tuotti kokeissa vähintään 200 kiloa enemmän satoa hehtaarilta kuin itse hyväksi kunnostettu, lajiteltu ja peitattu oma siemen. Kunnostamattomiin, itävyydeltään samanveroisiin eriin nähden satoetua kertyi 600 kilosta yli tuhanteen kiloon.

Satoerot selittyvät eroilla siemenen elinvoimassa ja vararavintovarastojen riittävyydessä sekä sillä, että taudit onnistutaan peittauksin välttämään. Kokeissa pelkän peittauksen satohyöty oli keskimäärin 400 kiloa hehtaarilta vaihdellen 100:sta 800 kiloon.

Lisätietoa: VYR:in siemenlaskuri vertaa oman ja sertifioidun siemenen kuluja ja sertifioidulla siemenellä saatua sadonlisää: www.vyr.fi/fin/siemenlaskuri.