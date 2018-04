Koneurakoitsija on yön kansaa – huomiotakkisten armeijan tapaa maatalouspitäjien liikenneasemilla

Myös Miikka Niemelä tapaa kollegoitaan huoltoaseman kahviossa öisin.

"Siellä sitä muihin urakoitsijoiden useimmiten törmää. Muutenhan homma on aika yksinäistä", koneurakointiyrityksen kahdeksan vuotta sitten perustanut Niemelä sanoo.

Heti perään hän lisää, ettei sentään yksinäistä.

"Itsenäistä tämä työ on. Siitä tykkään."

Huvikseen ei Miikka Niemelä ammattitovereineen öisin kahvittele. Keväisin ja kesäisin työn luonne vain on ympärivuorokautinen. Kun säät sallivat, samaan vuorokauteen on mahdutettava peltourakoinnit ja turpeennosto. Niemelä on kulkenut koko koneyrittäjyytensä ajan ja itse asiassa jo opiskeluaikanaan turvenevoilla. Lisäksi hän on aurannut ja ajanut lunta ja tehnyt maansiirtotöitä. Tänä keväänä repertuaariin tulee kylvötyöt. Eikä aivan vähäisessä määrin.

"Keväällä pitäisi kylvää kaikkiaan tuhat hehtaaria. Aikajakso lienee se kolmisen viikkoa. Siinä ei kyllä ehdi vapaa-aikaa ajattelemaankaan."

Miikka Niemelä osti viime syksynä kaveriltaan, urakoitsija Jussi Valkamalta kylvökoneen ja traktorin, jolla tämä oli urakoinut kylvötöitä parillekymmenelle pellonomistajalle. Konekaupan myötä Niemelä peri myös asiakkaat, eli sama yhdistelmä kylvää nyt nuo pellot, kuski vain vaihtuu. Horsch Pronto 9 DC -kylvökoneita ei Suomessa ole montaa, ja Niemelä oikein odottaa pääsevänsä kylvötöihin.

"Yhdeksän metrin työleveys on tehokas. Eiköhän tällä kalustolla saada kaikkien pellot kylvettyä."

Kylvötyöt odottavat Kurikan, Ilmajoen ja Jalasjärven alueilla. Niemelä hoitaa kylvöt, pellonomistajat huolehtivat siemenet pellon laitaan. Tai sitten Niemelä käy täyttämässä konettaan maatiloilla.

Miikka Niemelä on vasta 27-vuotias, mutta menestynyt koneurakoitsija. Hän on ostanut jatkuvasti uutta kalustoa ja työllistää sesonkiaikoina myös muita kuskeja. Hän sanoo olevansa unelmatyössään.

"Tähtäsin tähän oikeastaan aina. Meillä on kotona pieni viljatila, jota hoidan nyt isän kanssa maatalousyhtymänä. Opin jo pienenä touhuamaan koneiden kanssa. Jotta kelpaisin EU:n silmissä maatalousyrittäjäksi, opiskelin amattioppilaitos Sedussa maatalouden perustutkinnon. Suuntauduin siellä maatalousteknologiaan, eli tavallaan tähän koneurakointiin."

Kehittämispäällikkö Tarmo Vuorenmaa Koulutuskuntayhtymä Sedusta sanoo, että maatalouden työpalvelun ja urakointiosaamisen opetusta halutaan kehittää edelleen. Ammattikoulutuksen uudistuksen myötä opiskelijoilla on entistä enemmän mahdollisuuksia valita opintoja myös oman opintolinjansa ulkopuolelta.

"Maarakennuksen ja logistiikan puolella on paljon sellaista, mitä maatalousurakoitsija työssään tarvitsee. Nyt kun Sedulla on Rengonharjun lentokentällä maarakennuksen ja logistiikan opetusta, on hyvät mahdollisuudet kehittää myös urakoitsijoiksi suuntaavien opiskelukokonaisuutta."

Vuorenmaa uskoo, että koneurakoinnilla erityisesti peltoviljelyssä on yhä enemmän kysyntää. Viljelijät haluavat varmuuden siitä, että homma hoituu laadukkaasti ja ammattimaisesti. Samaa sanoo Miikka Niemelä:

"Maatalouskoneet ovat kalliita. Moni viljelijä ajattelee, että on taloudellisinta teettää vaikka juuri kylvötyöt ulkopuolisella."

Lainaa Niemeläkin on koneitaan varten ottanut, se on selvä. Työnäkymät ovat kuitenkin sen verran hyvät, että lainanotto ei stressaa.

Miikka Niemelä ehtii omien sanojensa mukaan myös levätä. Tosin ei touko – elokuussa.

"Ei se haittaa yhtään, viihdyn töissä hyvin. Vaihtelevuus on varmasti iso tekijä siinä."

Uusasiakashankintaa Miikka Niemelä ei ole juuri tehnyt, sillä nykyinen työmäärä on ainakin tälle keväälle sopiva. Syyskylvöille hänen palveluitaan voi mieluusti varata.