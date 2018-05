Varttunut lehmä on navetan tukipilari

Ruoveteläiset Juha Rinkinen ja Jani Huotari ovat viimeisen päälle karjaihmisiä. Toimeliaat isännät kipparoivat reilun 90 lypsävän maidontuotantotilaa vuonna 2012 perustetun maatalousyhtymän nimissä. Tätä ennen tilaa hallinnoi Juha, josta tuli maajussi puolivahingossa ja monien sattumusten kautta.

"En minä kuitenkaan ihan pystymetsästä maitotilalliseksi ryhtynyt. Työskentelin aikoinaan kahdeksan vuoden ajan Honkolan kartanossa, jossa navettahommat tulivat hyvinkin tutuksi. Sieltä lähtiessäni ajattelin, että olen lypsänyt maitokiintiöni täyteen, mutta toisin kävi", Juha taustoittaa.

Vuonna 2006 eteen aukesi uusi tilaisuus.

"Kaverini toimi tuolloin maitotilallisena ja hänen sairastuttua ryhdyin lomittamaan. Tätä kautta kipinä maatalouteen syttyi uudelleen, joten vuoden 2008 keväällä ostin karjan sekä vuokrasin tilan ja koneet."

Juhan tullessa taloon, tilalla oli reilut 20 lypsävää ja perinteinen parsinavetta.

"Käytännössä tilaa oltiin ajamassa alas, mutta tein kuitenkin hallitun korjausliikkeen ja nostin karjan takaisin täyteen tuotantoon. Ratkaisu kannatti", Juha iloitsee.

Vuoden 2012 keväällä Juha sekä Helsingistä tilalle muuttanut Jani perustivat maatalousyhtymä Moision ja ostivat yhtymän nimiin muun muassa lisää peltoa sekä osan tilasta. Samoihin aikoihin ryhdyttiin suunnittelemaan myös uutta, 84-paikkaista lypsypihattoa.

"Alusta lähtien oli selvää, että maidontuotannolla jatketaan. Ajanmukainen, käytetyllä lypsyasemalla varustettu pihatto otettiin käyttöön vuoden 2015 lokakuussa. Myös ensimmäinen laajennusvara hyödynnettiin heti. Lypsävien määrä on tällä hetkellä reilut 90, mutta tavoitteena on nostaa lehmäluku 110:een. Rakennusvaiheessa on otettu huomioon myös robottilypsyyn siirtyminen, joten jos into säilyy, niin pääsemme kohtalaisen edullisin kustannuksin jopa 190 lehmäpaikkaan."

Tilan vanha navetta on muutettu nuorkarjan käyttöön, jonka yhteyteen rakennettiin hiljattain myös uusi vasikkala. Tällä hetkellä tila työllistää osa-aikaisen karjanhoitajan ja sesonkiaikoina myös Juhan heila on suurena apuna.

Moision tilalla on muutamaa ”salamatkustajaa” lukuun ottamatta puhdas ayrshire-karja.

"Istun Suomen Ayrshirekasvattajien hallituksessa, joten karjanjalostus ei ole pelkkä tapa, vaan suuri intohimo. Ay on rotuna mielenkiintoinen ja antaa haastetta erityisesti jalostukseen. Esimerkiksi rakenteen ja tuotosten saaminen samaan pakettiin on vaatinut paljon työtä, taitoa ja tuuria, mutta vieläkään ei olla maalissa", Juha tietää kertoa.

Oman karjan kohdalla Juha pyrkii erityisesti siihen, että lehmän tuotoskyky säilyisi mahdollisimman pitkään.

"En vaadi 11 000 kilon vuosituotoksia vaan hyvää elinikäistuotosta. Varttunut lehmä on se, jolla on palikat tasapainossa ja pitää maitotilin tasaisena."

Moision maatalousyhtymässä katsellaan tulevaisuuteen toivorikkain ajatuksin. Isäntien mukaan rakentamista riittää myös jatkossa, sillä tulevalle keväälle miehet suunnittelevat muun muassa laakasiilon pystyttämistä.

"Se on tämä maamiehen palo, joka pitää saappaat liikkeessä. Ja eihän sitä pelkän toimeentulon takia olisi lähtenyt tilaa vieraalta ostamaan. Maitotilan pyörittäminen on ainakin meidän kohdalla puhdas elämäntapa."