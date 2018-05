Ruokintakeksintö säästää aikaa ja parantaa hevosen terveyttä

Hevosen ruoansulatukselle ja elimistölle paras tilanne on, jos eläin saa syödä useita pienehköjä annoksia heinää pitkin vuorokautta. Useimmissa talleissa se on kuitenkin mahdotonta jo hevosten käytön ja työvoiman riittävyyden takia. Jotkut ratkaisevat ongelman siten, että hevosten saatavilla on jatkuvasti heinää. Etenkään lihomaan taipuvaisille hevosille se ei kuitenkaan sovi.

Katja ja Jarkko Kulmakorven kehittämä Heinätin on heinäautomaatti, johon voi ladata heiniä kolmelle eri hyllylle eli kolme annosta yhdellä täyttökerralla. Ajastinyksikköön ohjelmoidaan sopivat ajat heinien antamiselle. Heinätin eri versioina sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.

"Minulla oli kymmenkunta vuotta sitten mahaongelmista kärsinyt hevonen, joka ähkyili herkästi. Sitä hoidettiin tuhansilla euroilla muutaman kuukauden aikana. Sen hevosen takia kehitettiin ensin Vesitin, joka pitää juomaveden sulana tarhassa talvipakkasellakin. Sitten alettiin kehittää Heinätintä, sillä heinäverkkojen käyttö jumitti mielestäni hevosen niskaa ja selkää sekä kulutti hampaita", Katja Kulmakorpi muistelee keksinnön alkutaivalta.

Yritys perustettiin vuonna 2013 ja ensimmäiset myyntiin tarkoitetut Heinättimet valmistuivat 2015.

Yksittäinen Heinätin voidaan asentaa karsinaan tai tarhaan, jolloin se toimii viikon kestävällä akulla. Isommissa talleissa ajastimet ja kaappien salvat toimivat 24 voltin heikkovirralla, joka on varmistettu akulla. Yhdellä ajastimella voidaan ohjata vaikka kokonaisen tallin Heinättimiä tai laittaa oma ajastimensa esimerkiksi kullekin käytävälle. Hevosen pakoeläimen luonnetta ajatellen Heinätin antaa merkkiäänen ennen kuin pudottaa heinäannoksen. Hevosten totuttamiseen Kulmakorpi on tehnyt eläinkouluttajan kanssa video-ohjeen, joka kuuluu kauppaan.

"Minulla itselläni on kahden hevosen talli. Suomenhevonen ja poni saavat heinää kahdeksan kertaa vuorokaudessa. Käytän sitä sekä yö- että päiväruokintaan, koska öisin pitkä heinäväli on vatsalle haitallinen ja päivällä työpäivän aikana ei ole ketään ruokkimassa hevosia."

Hevosten terveyden lisäksi etenkin isoilla talleilla Heinättimen valtiksi nousee ajansäästö tai oikeastaan ajankäytön järkeistäminen.

"Moni asiakas on ohjelmoinut Heinättimen antamaan heinäannoksen myöhään illalla, kerran yöllä ja varhain aamulla."

Yrityksen kotisivuilta löytyy myös laskuri, jonka avulla voi laskea työajan säästön Heinätintä käyttämällä. Ihmistyövaltaisella alalla jo muutama minuuttikin kertautuu vuoden mittaan melkoiseksi ajanjaksoksi.

"Laskurilla voi samalla katsoa, miten pian investoinnin Heinättimeen saa kuoletettua säästyneenä työaikana. Yksittäinen Heinätin maksaa ajastimineen verollisena 1 475 euroa. Esimerkiksi 24 Heinätintä yhdellä ajastimella maksaa 782 euroa kappaleelta eli noin 19 000 euroa."

Kulmakorvet työskentelevät Heinättimen ja muiden keksintöjensä parissa tällä hetkellä sivutoimisesti. Molemmilla on mieluisat työpaikat muualla, ja joustonvaraa löytyy tarvittaessa puolin ja toisin.

"Yritys ei ole vielä siinä kokoluokassa, että se työllistäisi edes toisen täysipäiväisesti. Mutta ei siitä kauhean kaukanakaan olla, että tähän tarvitaan yksi ihminen pysyvästi töihin."

Hevostalous on Suomessa vielä pientä, kun sitä vertaa Keski-Euroopan pitkän hevosperinteen maihin tai vaikkapa Ruotsiin. Heinättimelle luulisi olevan kysyntää myös vientimarkkinoilla.

"Sinne tähdätään jollain aikavälillä, mutta vienti vaatii melkoisia panostuksia. Yksi vaihtoehto voisi olla päästä kansainvälistymään jonkin karsinaelementtivalmistajan mukana" Katja Kulmakorpi tuumii.

Oy Equine Innovations Ltd

Kotipaikka Pinsiö, Nokia.

Toimiala hevosten ruokintaan liittyvien laitteiden valmistaminen.

Yrittäjät Katja ja Jarkko Kulmakorpi.

Liikevaihto 130 000 euroa juuri päättyneellä tilikaudella.