Urakoitsija: Haastavinta on löytää päteviä ammattimiehiä

Neljä vuotta sitten Makosa Oy:n perustanut Otto Saikkonen sanoo tykkäävänsä siitä, että saa olla kokoajan menossa ja tulossa tai tekemässä jotakin. Hän aloitti koneurakoinnin 2003 kotitilansa Uusi-Muskon tilan töiden ohessa. Toiminta jatkui 2008 lähtien maatilayhtymänä, jonka päivittäisestä pyörittämisestä hän vastasi.

"Kun nuorin veli täytti 18 vuotta 2014, ostin maatilayhtymän ja perustin Makosa Oy:n."

Maatilan täytetöistä alkanut urakointi laajeni 2005 turveurakoinnilla ja siinä Saikkonen oli mukana kymmenisen vuotta. Lietelannan ajo alkoi 2008 multainlietevaunulla. Viisi vuotta ajettiin yhdellä koneella ja kahdella kuskilla.

"Nyt meillä on ajossa lietevaunu ja kuivalannan levitys on kasvanut siinä sivussa yhteistyökumppanin kanssa."

Viime vuonna uutena mukaan tuli säilörehunkorjuun urakointi ja tilalla siirryttiin emolehmätuotantoon. Kokonaistuotosta tilan osuus on vajaa kolmannes ja koneurakoinnin osuus noin 70 prosenttia. Asiakkaista yhdeksän kymmenestä on Keski-Karjalassa ja muut ovat Joensuun ympäristössä ja Etelä-Savossa.

"Toukokuu on kiireisin aika ja siinä hässäkässä työt pitäisi hoitaa parissa, kolmessa viikossa", Saikkonen sanoo.

Yrityksen suurin urakointituotto tulee kuitenkin talvitöistä ja maatilatyöt ovat toisena.

Saikkonen kuvaa koko viime talvea kiireiseksi. Aurattavien teitä ja väyliä oli 350 kilometriä.

"Haastavinta on se, mistä ja miten saa päteviä ammattimiehiä. Vaatii tuuria, että saa tällaisia huipputekijöitä mitä meillä nyt työskentelee", Saikkonen sanoo.

Urakoitsijan on siedettävä se, että palkatuille kuskeille on keksittävä töitä hiljaisempaan aikaan. Toisena haasteena on pitää kalusto kunnossa ja sitä, että kuskit osaavat lukea koneita. Tietämättömyys voi aiheuttaa turhia seisokkeja ja remontteja.

Saikkosen mukaan urakoitsijaksi lähtemisen ensimmäinen syy oli 15 vuotta sitten nälkä. Tilan lisäksi tuloa oli saatava muualta.

"Urakointiin lähdettiin olemassa olevalla kalustolla. Nyt koneet ovat pääasiassa muualla ja valinnat tehdään urakoinnin ehdoilla", hän vertaa.

Toimintaa on laajennettu kysynnän mukaan. Nykyisin myös urakoitsijan näkyvyydellä on merkitystä, mutta tärkein on se, miten työt tehdään. Työt on tehtävä hyvin, koska asiakas on lopulta se, joka valitsee.

"Meillä on 11. kausi menossa ja asiakaskunta pysynyt pääasiassa samana eli ilmeisesti olemme tehneet jotain oikein."