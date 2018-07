Okrasta saa uusinta tietoa ja tapaa kollegoita

Siilinjärveläissyntyinen Janne Heikkinen, 39, hankki Naurissuon maidontuotantotilan keväällä 2009 Joensuun Enon Jakojärven kylästä. Tilan 40 lehmäpaikan parsinavetta on laajennettu 68 lypsypaikkaiseksi. Maidontuotannossa runsaat 60 lehmää, joista valtaosa on Holstein-rotua. Lehmistä vajaa kolmannes on Ayshire-rotua.

"Onhan meillä lisäksi vielä pari Länsi-Suomen karjan lehmää sellaisina kotieläiminä", Heikkinen sanoo.

Hänen vanhempansa ovat kotoisin Muuruvedeltä ja he molemmat ovat kasvaneet maitotilalla. Maatöihin Heikkinen saikin ensimmäiset kosketukset isän kotitilalla ja muilla sukulaistiloilla. Peruskoulun jälkeen hän suoritti Muuruveden maatalousoppilaitoksessa maatilatalouden perustutkinnon ja aloitti 19 -vuotiaana toiminimellä maatalouslomittajana ja viherrakennuspalveluyrittäjänä. Myöhemmin hän suoritti Peltosalmen maatalousoppilaitoksessa karjatalouden ammattitutkinnon.

"Oman maatilan hankinta oli pitkään mielessä ja kaupat tästä Naurissuon tilasta syntyivät kohtuulliseen hintaan", MTK-Joensuun Seutu ry:n johtokunnan jäsen Heikkinen kertoo.

Valmiin maitotilan hankinnan hyvinä puolina hän näkee sen, että tuotantotilat ja tuotanto olivat valmiina.

"Kun kaupat oli tehty, olin vielä perjantain yrittäjänä lomittajan työssä ja sunnuntaina sitten omassa navetassa. Nyt tilalla on ollut kymmenen vuotta kannattavuuskirjanpito käytössä."

Naurissuon tila oli alkujaan pieni 1940-luvulla perustettu rintamamiestila. Tila on toiminut liki 40 vuotta harjoittelu- ja opetustilana. Tilan kokonaispeltoala vuokramaineen on 140 hehtaaria. Kaikki pellot ovat nurmiviljelyssä ja luomutuotannossa lypsykarjaa lukuun ottamatta.

"Työharjoittelussa on oppilaita monista eri maatalousoppilaitoksista. Olemme käyttäneet myös palkattua työvoimaa ja pääasiassa lypsykarjan hoitotöihin", Heikkinen kertoo.

Heikkinen laajensi tilan toimintaa tammikuussa ostamalla naapurista Naurisojan lomakylän. Ympärivuotiseen käyttöön rakennettuja sähköistettyjä mökkejä on neljä ja ne on varustettu omalla saunalla ja suihkulla. Uimaranta on aivan mökkien läheisyydessä.

"Ainakin toistaiseksi loma-asuntojen vuokrauksesta on pelkästään hyviä kokemuksia. Tavoitteena on parantaa vähitellen mökkien käyttöastetta."

Heikkinen kertoo käyneensä kesäkuun alussa jelppimässä Nilsiän Ahmapuron kylässä asuvaa maatalous- ja koneyrittäjä kaveriaan Marko Räsästä. Hän ehdotti, että he lähtisivät heinäkuussa Okra-maatalousnäyttelyyn.

"Näillä näkymin tulee lähdettyä, ellei tilan töissä tulee mitään yllättävää. Näyttely on sen verran pitkän matkan päässä, että joutuu yöpymään yön yli."

Heikkinen on aiemmin käynyt Okran lisäksi Farmari-näyttelyissä, Lypsikit livenä ja Mansikki-karjanäyttelyssä, Konefoorumissa, Kone-Agriassa, Sarka-messuilla ja Silva-metsämessuilla.

"Mielestäni Okra on perinteisen maatalousnäyttelyn kaltainen ja meille alan ammattilaisille oikein hyvä näyttely", Heikkinen sanoo.

Näyttelyissä ja messuilla kiinnostaa uusin teknologia ja viljelymenetelmät sekä tuttujen ja muiden kollegoiden tapaaminen. Myös verkostoituminen on tärkeää.

"Olen hankkinut esimerkiksi Heatime-kiimantarkkailulaitteen ja tehnyt koneinvestointeja, muun muassa paalisilppurin hankinnan näyttelyn yhteydessä."

Okrassa Heikkinen odottaa pääsevänsä näkemään uusimmat koneet ja laitteet ja toivoo poutaista näyttelykeliä.

"Ja tietysti paljon innokkaita kävijöitä paikalle."