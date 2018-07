Raato piiloon kuvun alle – Jari Kosken keksintö suojaa ruhoa pedoilta, rotilta ja katseilta

Raatojen suojakansi on aika karu tuote niin nimeltään kuin ulkonäöltään, mutta tarpeellinen se on. On melkein ihme, ettei yrittäjä Jari Koski tunne Suomesta eikä muualta maailmalta vastaava tarvekalua.

"Tietääkseni näitä ei ole muita. Ruhot peitetään maatiloilla milloin milläkin pressuvirityksellä tai ei millään."

Kosken pari vuotta sitten kehittämä K-Cover on muovinen muotoon kovetettu kansi, jolla peitetään eläintilalla ruho siihen asti, että raatokeräilyauto ennättää paikalle. Kannessa on kahva, josta sitä voi helposti yhden ihmisen voimin nostaa. Ilma kiertää pienten säleikköjen kautta kannen alla, mutta tuhoeläimet eivät pääse ruhoon käsiksi. UV-suojauksen ansiosta kannen alla ei ole kuuma eikä ruho pilaannu.

Jari Kosken tuote on malliesimerkki siitä, miten keksintö syntyy arjen tarpeeseen. Päätyökseen eläinkuljetuksia, myös raatokeräilyä, ajava Koski huomasi työssään, että raadot ovat tiloilla ruma ongelma.

"Raatokeruuauto saapuu paikalle tilauksesta, mutta kahden arkipäivän viiveellä. Jos on kesäkuuma, voi ruho mennä huonoon kuntoon lyhyessäkin ajassa. Kontin alla se pysyy hyvänä, eivätkä rotat, kärpäset tai petoeläimet pääse siihen käsiksi. Samalla kontti on näkösuoja. Se on myös maamerkki raatokuljettajalle, sillä likikään aina ei tilanpitäjä ole paikalla, kun raatoa haetaan", Jari Koski luettelee.

Jari Koski on myynyt tuotettaan muutamia satoja, mutta potentiaalia olisi paljon enempään.

"Maatiloja on tuhansia. On tässä vielä työsarkaa. Okra-messut ovat hyvä tilaisuus päästä näyttämään eläintenpitäjille, millaisesta tuotteesta on kyse. Viime vuonnakin osallistuin Okraan, ja kauppa kävi hyvin. Näyttelyt ja messut ovat tärkeä näkyvyyden paikka. Lehti-ilmoittelu ja muu mainostaminen on todella kallista."

Yrittäjä tuumii, että pienten toimijoiden on yhä vaikeampaa pärjätä agribisneksessä. Näkyvyys ja voitot keskittyvät isoille.

"Minäkään en voi oikein mitään, jos joku muu alkaa tehdä vastaavanlaista tuotetta. Patentin voi saada, mutta ei sillä mitään tee, kun vain pienen muutoksen tekemällä voi sen murtaa. Minulla on kuitenkin tämän tuotteen muotti, ja sen tekeminen on kallista."

Koski teettää kannet porilaisella alihankkijalla ja liittää kahvat kotipajallaan Kortesjärvellä.

"Odotan Okraa hyvillä mielin. Moni ei vielä ole kuullut tuotteestani, mutta saattaa sen nähdessään hoksata, miten hyvä tämä on."