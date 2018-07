"Juuri kun olin ottanut Casen edustuksen, traktorikauppa hyytyi" – seuraavana koetuksena tuli syöpä

Terho Luoma, 44, hyppää trukin penkiltä maahan näppärästi.

"Joskus, jos hyppään niin että jalka osuu vähän huonosti maahan, tunnen kipua nilkassa."

Mitään nilkkaa ei ole. Vasemmassa jalassa on proteesi, mutta sen alipainekiinnitys on niin hyvä, että kulkeminen on melkein yhtä hyvää kuin jos jalka olisi oikea.

"Ihmisen aivot ja hermotus toimivat sillä tavalla kummallisesti. Raajaa särkee ja se kutiaa, vaikka se on leikattu pois", hän sanoo.

Terho Luoma pyörittää trukkia Euromaster-rengasliikkeen pihassa Lapualla. Luoma ryhtyi Euromaster-yrittäjäksi muutama vuosi sitten juuri kotipaikkakunnallaan Lapualla. Viime syksynä hän avasi rengasliikkeen myös Alavudella. Seinäjoella hän myy traktoreita ja työkoneita Turun Konekeskukselle yrittäjänä. Elämä hymyilee, työ vie pitkin maakuntaa ja pitää kiireisenä.

"Olen löytänyt minulle sopivan tavan toimia yrittäjänä. Franchise-yrittäminen Euromasterilla ja traktoreiden myynti suoraan Turun Konekeskuksen varastosta on tuntunut hyvältä. Yrittäjän riski ei ole niin valtava kuin mitä se etenkin maatalouskonealalla voisi muuten olla."

Luoma aloitti yrittämisen jo vuonna 1999. Ajoneuvoasentajan paperit ammattikoulusta hankkinut mies päätti aloittaa autokaupan. Lapuan Hellanmaan kodin ympäristö täyttyikin pian autoista. Sattuman oikusta myyntiin tuli myös vanha traktori. Se muutti kaupanteon.

"Ilmoitin traktorista lehti-ilmoituksella. Yllätyksekseni traktorista tuli valtavasti kyselyitä. Kävi ilmi, että käytetyille, vähän halvemman puolen traktoreille oli maakunnassa kova kysyntä."

Traktorimyynti ei tuntunut autokauppiaasta lainkaan vieraalta. Luoma oli tehnyt maataloustöitä traktorilla koko ikänsä, sukulaisten apuna ja myös urakoitsijana.

"Vuoteen 2008 saakka myin vain käytettyjä traktoreita. Ensin harrastekäyttöön sopivia, myöhemmin myös kovaan ammattikäyttöön. Hain yrittämiseen turvaa monipuolisuudesta. Fiksasin ja pesin traktoreita muille koneliikkeille."

Sitten Terho Luoma teki peliliikkeen, joka myöhemmin osoittautui vääräksi. Tai ehkei niinkään voi sanoa. Luomalla on uskomaton kyky nähdä hyviä puolia kaikessa.

Hän ryhtyi edustamaan traktorimerkkejä: Zetor, Deutz Fahr ja pian myös Case. Jälleenmyyntisopimukset, huollot ja varaosat sai Luoman yrityksestä, joka oli jo ehtinyt palkata ensimmäisen työntekijänsä ja rakentaa hallin Lapualle.

"Juuri kun olin ottanut Casen edustuksen, traktorikauppa hyytyi. Kun vielä aikaisemmin uusia traktoreita myytiin Suomessa 3 200 kappaletta, äkkiä luku putosi lähes puoleen. Ehdin touhuta uusien traktoreiden kanssa vain pari vuotta, kun markkina oli henkitoreissaan."

Luoma kertoo pyörineensä öisin sängyssään kylmässä hiessä. Miten tässä kaikessa kävisi?

Yrittäjän riski toteutui. Luoma päätti luopua merkkiedustuksista. Vuonna 2013 hän solmi myyntisopimuksen Turun Konekeskuksen kanssa: yrittäjyys jatkui, mutta taloudellinen riskinotto oli huomattavasti matalammalla tasolla kuin silloin, kun oma varasto oli täynnä tuliteriä traktoreita.

Taloudellisesta ahdingosta selvittyään Terho Luoma halusi varmistaa, että munia olisi useammissa koreissa. Rengasliikkeen pito tukee tätä.

Uusi ahdinko odotti nurkan takana. Urheilullinen Terho Luoma kävi äitienpäivän aattona 2015 pitkällä pyörälenkillä. Seuraavana aamuna hän ei päässyt ylös sängystä. Vasen jalka oli todella kipeä. Vaiva ei ollut uusi. Luoma oli jo vuosia taiteillut kipeän jalkapohjansa kanssa. Jääkiekko- ja kaukalopalloharrastusta oli haitannut jalan kipeytyminen. Kipulääkkeet ja lepo olivat lääkäreiden ohjeet.

"Yhtäkkiä olin niin kipeä, etten voinut astua jalalle lainkaan. Sain nopeasti lähetteen Seinäjoen keskussairaalaan magneetti-, röntgen- ja vielä varjoainekuvaan. Pian selvisi, että jotain oli vialla. Juhannusviikolla ajoin koepalojen ottoon Tampereen yliopistolliseen sairaalaan."

Muutaman päivän kuluttua tullut soitto ei oikeastaan enää järkyttänyt Terho Luomaa. Jalassa oli syöpä. Pian lääkärit totesivat, että jalka pitäisi amputoida polven alapuolelta. Seitsemän sentin mittainen pahalaatuinen syöpäkasvain oli jalkapohjassa ja kasvoi aggressiivisesti. Koska Luoma oli oireillut ainakin kaksi vuotta, oli odotettavaa että syöpä olisi tehnyt etäpesäkkeitä keuhkoihin.

"Matka keuhkokuviin oli pitkä. Se reissu Tampereelle ei unohdu koskaan."

Kuin ihmeen kaupalla Luoman keuhkot olivat puhtaat. Näytti siltä, että syöpä oli vain jalassa, ja amputaatio puhdistaisi miehen.

"Tunsin iloa. Mikä onni, että selviäisin niin vähällä!"

Jalka amputoitiin heinäkuussa 2015. Saman vuoden syyskuussa mies pomppi jo proteesin kanssa.

"Alussa käytin kainalosauvoja, vaikka sain jalkaproteesin pian. Sen kanssa käveleminen ei ollut alussa niin helppoa. Sitten sain luvan siirtyä käyttämään yhtä keppiä. En halunnut köpötellä paappamallisen kepin kanssa vaan totesin, että nyt kävelen joko ilman tai en ollenkaan."

Oli toipumisessa raskaatkin vaiheensa. Luoma sai varmuuden vuoksi myös sytostaattihoitoja. Niiden jälkeen olo oli kuin pahimmassa krapulassa – kymmenkertaisesti.

"Nousin silti joka päivä ylös ja koetin touhuta mitä jaksoin. En halunnut kahdelle teini-ikäiselle pojalleni näyttää, että lannistuisin."

Syövän ja leikkauksen takia Luoma oli sairaslomalla lopulta vain puoli vuotta. Elämäniloinen mies ei ole lainkaan katkera, päinvastoin. Vanha jääkiekkoharrastuskin jatkuu entistä ehompana:

"Olen mukana proteesijääkiekkojoukkueessa. Aika näyttää, olenko vielä mukana maajoukkuevalinnoissa", Terho Luoma sanoo.