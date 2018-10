Lehmänäyttelyssä ollaan yhtä kansaa

Anna Länsisalmi koskettaa kumpparinsa kärjellä holsteinhieho Pihlajan, 7 kk, sorkkaa. Pihlaja siirtää etujalkaansa hieman.

"Nyt alkaa olla", Anna Länsisalmi kehuu suojattiaan.

Pihlaja seisoo näyttelyposeerauksessa, jalat juuri oikein tuomarin katseen alla, päätään ylväästi kannatellen.

Länsisalmi valmistaa suojattejaan, holsteinhieho Pihlajaa ja jerseyhieho Ottiiliaa KoneAgrian yhteydessä pidettävään karjanäyttelyyn. Esittäjänä Anna Länsisalmi on konkari, mutta eläinnäyttelyn kynnyksellä on silti aina odottavainen olo.

"Tykkään ihan kamalasti käydä näyttelyissä. Siellä on kavereita, tunnen melkein kaikki esittäjät, hyvä, kannustava tunnelma ja lisäksi pidän kehässä olemisesta.2

Länsisalmi vie kehään myös ystävänsä Katja Wemanin eläimet. Länsisalmi ja Weman ovat kiertäneet karjanäyttelyitä yhdessä jo vuosien ajan, reissuista on tullut heille perinne. Naiset ovat varanneet Jyväskylästä bed and breakfast -majoituksen, jos toki enin osa ajasta kuluu messualueella eläinten luona.

"Oma taustani ei ole ollenkaan maatilallisen. Olen ihan kaupunkilainen, Helsingistä kotoisin, mutta jo lapsena ihastuin mökkinaapurin lehmiin ja hankkiuduin sinne töihin", Anna Länsisalmi kertoo.

Sittemmin hän tapasi nykyisen avopuolisonsa Ossi Keisalan ja on mukana tämän vanhempien, Töysässä sijaitsevan Keisalan maitotilan, arjessa.

Päivää ennen näyttelyn alkamista Anna Länsisalmi taluttaa hiehonsa kahden hevosen traileriin ja hurauttaa kohteeseen. Traileri on alun perin ostettu Länsisalmen hevosten kuskaamiseen, mutta toistaiseksi sillä on viety vain lehmiä ja hiehoja. Ottiilia ja Pihlaja kulkevat kuljetusvaunun lastaussiltaa tottuneesti, sillä Länsisalmi on harjoittanut niitä. Matkan ajan ne makaavat trailerissa, toisin kuin hevoset.

Myös muunlaisia valmisteluita tehdään.

"Lehmä on opetettava pitämään päätään ylhäällä kävellessään, niin tuomari näkee rakenteen parhaiten. Myös näyttelyposeerausta harjoitellaan. On esittäjällekin helpompaa, kun hieho tietää miten toimitaan eikä esimerkiksi riehu kehässä. Eläimen pää on myös raskas, jos esittäjä joutuu sitä kannattelemaan."

Ennen näyttelyä hiehot pestään pariin kertaan ja niiden karva klipataan lyhyeksi muualta paitsi selästä ja vatsan alta. Selkälinjaa korostetaan nostamalla sen karvat pystyyn harjaamalla ja föönaamalla.

"Eläimen ulkonäkö ja rakenne, jalat, lypsytyyppisyys ja niin edelleen ovat tärkeimpiä, mutta kyllä kehässä esiintymiselläkin on merkitystä. Siksi yritän aina mahdollisuuksien mukaan treenata näitä ennen näyttelyä."

Karjan esittelijältä vaaditaan paitsi pelisilmää ja näyttelyiden kulun tuntemista, myös kuntoa. Anna Länsisalmi kertoo viime näyttelyssä olleensa kehässä kymmenen kertaa putkeen, kun hän esitti sekä omat että ystävän eläimet. Se oli hikinen suoritus.

"Normaalisti kehässä ollaan kerrallaan parikymmentä minuuttia, mutta esimerkiksi showmanshipissä suoritus voi kestää tunninkin."

Anna Länsisalmi on luontojaan hyvin lehmärakas, eikä monipäiväinen näyttelyreissu tunnu raskaalta. Erityisen upeana hän pitää karjanäyttelyiden kulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

"Kaikki tsemppaavat toisiaan ja ovat auttavaisia. Olen saanut paljon ystäviä tämän kautta. Olen Katjan (Weman) 10-vuotiaan lapsen kummitäti, ja kummityttöni osallistuu näyttelyssä minun Pihlaja-hiehollani junior handler -kehään. Se tuntuu mahtavalta."

Tämänkertainen näyttelymatka on Anna Länsisalmelle ja Katja Wemanille hieman tavanomaista rauhallisempi, kun mukana on vain hiehoja. Niitä ei siis tarvitse lypsää. Nukkumaan tapahtumaan ei kuitenkaan mennä.

"Tavallisesti on niin, että valvomme vuorotellen. Ei niinkään sen vuoksi, että lehmillä olisi yön aikana mitään hätää. Pitää vain pitää huoli, etteivät ne sotke itseään yön aikana.2

Finn Dairy Expo 2018 Jyväskylän Kone Agriassa 11.–13.10.