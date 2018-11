Pääkaupunkiseudulla toimiva metsäkoneyhtiö Puutbois on erikoistunut kaupunkiympäristön hakkuisiin. Tiiviisti asutettu ympäristö vaatii harvesterin ja ajokoneen kuljettajilta erityistä varovaisuutta.

Porschen punainen Komatsun harvesteri kurottelee Espoon Saunalahdessa hakkuupäätä kohti muhkealatvaista koivua. Lähimmän omakotitalon räystäs kiiltelee 20 metrin päässä. Kuljettaja Jouni Mikkonen ottaa pienen tuumaustauon. Saha surauttaa muutaman kaatoloven ja hetken päästä koivu kahahtaa sinne mihin pitikin.

"Näissä hommissa ei sovi hoppuilla. Vaikka olisi kuinka varovainen, katkeaa silti välillä sähkölinjoja. Ihmisiä pitää kuitenkin varoa eniten, sillä ulkoilualueilla liikkuu paljon väkeä", Mikkonen kuvailee.

Mikkonen ja yrittäjäkumppani Jukka Kurkinen perustivat puunkorjuuyrityksen 1990-luvun alussa toimiessaan opettajina Rajamäen metsäoppilaitoksella. Alusta asti he päättivät keskittää toimintansa taajamiin ja hakea asiakkaikseen kaupunkeja, rakennusliikkeitä, maanrakentajia ja yksityisiä ihmisiä.

Puutbois Oy:n linja on pitänyt ja työt ovat lisääntyneet sitä mukaa, kun rakentaminen pääkaupunkiseudulla on kiihtynyt. Kuluvana syksynä yritys on Espoon omakotitonttien lisäksi raivannut muun muassa tulevia tielinjoja ja leventänyt hiihtolatuja. Kuntien rakennuspäättäjät tuntevat yrityksen hyvin eikä töistä ole ollut pulaa.

Kaksikko operoi taajamien lähimetsissä normaalilla korjuuketjulla. Komatsu 931 -monitoimikone on tuorein hankinta ja sillä on ajettu vasta 600 tuntia. Monitoimikoneeseen kertyy reilut tuhat tuntia vuodessa. Ajokoneina toimivat John Deeret 1210 E ja 1010 E. Koneet kuljetetaan työmaille omalla lavettiautolla.

Mikkonen on erikoistunut harvesterin ajamiseen. Hän on työkaluunsa tyytyväinen.

"Parasta tässä koneessa on hyvä näkyvyys. Pyörivä ohjaamo on työmukavuuden kannalta erinomainen. Tähän malliin tullut peruutuskamera parantaa näkyvyyttä entisestään. Meillä oli aikaisemminkin Komatsu ja kone oli toimintavarma. Edellinen harvesteri vaihdettiin 6 000 tunnin iässä", Mikkonen kertoo.

Kuormatraktoreita ajava Kurkinen on myös tyytyväinen koneisiin.

"Myös John Deere -ajokoneissa on hyvä näkyvyys ja hytti kääntyy puomin mukana, mikä tekee työstä mukavampaa."

Yrityksellä ei ole omaa konehallia. Koneet huollatetaan ja korjataan huoltoliikkeissä tai metsässä.

Suurimman osan työmailta tulevista puista yrittäjät myyvät itse metsäfirmoille. Energiapuut menevät hakeyrittäjille. Kaupungit kauppaavat puunsa itse.

Pihapuiden kaatoja Puutbois ei enää juurikaan tee, vaan jättää ne muille yrityksille. Silloin tällöin on kuitenkin tartuttava moottorisahaan monitoimikoneen avuksi. Työmaiden vesaikkoja pitää myös välillä katkoa raivaussahalla. Suuremmat metsurityöt yritys hankkii ostopalveluina.

Syvälle metsään yrittäjät eivät ole koskaan suunnitelleet lähtevänsä.

"Se on niin erityyppistä hommaa ja koneiden pitäisi kulkea aamusta iltaan. Nykyisten töiden hyvä puoli on, että työajat pysyvät kohtuullisina. Kaupunkien järjestyssäännötkin kieltävät työt varhain aamulla ja myöhään illalla. Turvallisuudenkin takia on hyvä niin, koska pimeässä kulkijoita on vaikea havaita", Mikkonen sanoo.

Pienenä huonona puolena kaupunkimetsurin töissä ovat uteliaat ihmiset, jotka haluavat kertoa oman mielipiteensä puiden kaatamisesta.

"Pitkää pinnaa tarvitaan, sillä välillä joutuu kuuntelemaan ihmisten purkauksia, ja lukemaan niitä myös netistä. Teemme kuitenkin vain sitä työtä, jonka kaupunki on meiltä tilannut. Aina pitäisi osata sanoa asia kyselijöille nätisti, sillä olemme työmailla tavallaan kaupungin edustajia", Kurkinen muistuttaa.

Puutbois on löytänyt hyvin paikkansa ja asiakkaansa pääkaupunkiseudulla.

"Olemme tyytyväisiä nykyiseen laajuuteen, emmekä suunnittele yrityksen kasvattamista uusilla koneilla", Kurkinen linjaa.