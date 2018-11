Kangasniemeläisen pariskunnan uudessa lypsykarjapihatossa ei tuoretta teknologiaa pelätty: "Tiloissa viihtyvät sekä ihmiset että eläimet"

Katsastusmiehenä toiminut Antti Siitari ja lähihoitajan koulutuksen saanut Hanne Häkkinen ryhtyivät kipparoimaan isännän kotitilaa vajaat kolme vuotta sitten. Tilalla oli tuolloin 34 lypsävää ja pari kertaa laajennettu parsinavetta. Viimeisin päivitys ajoittuu vuoteen 1998.

Jo alusta lähtien isäntäpari haaveili uudesta tuotantorakennuksesta ja sitä kautta maidontuotannon laajentamisesta. Vuoden 2018 lokakuun 23. päivänä unelmat ovat toteutuneet, kun tilalla otettiin käyttöön NHK-keskuksen suunnittelema yhden robotin pihatto. Tapani Komosen kynäilemässä Robora-navetassa on 82 makuupaikkaa, sisältäen tilat myös umpilehmille.

"Hienolta tuntuu! Apevaunulla ajetaan apeseos, lantaraappa putsaa käytävät, karjaharja rapsuttaa ja robotti lypsää. Navetassa on otettu huomioon eläinten tarpeet ja käyttäjän hyvinvointi. Pohjaratkaisu on selkeä, yksinkertainen, mutta tarpeen mukaan muokkautuva. Myöskään tekniikassa ei ole kitsasteltu. Jopa uutuuksien edessä olemme olleet avoimia ja valinnat on tehty periaatteella, että tiloissa viihtyvät sekä ihmiset että eläimet", Antti selvittää.

Uutuuksista Antti nostaa esiin Lely Astronaut A5-lypsyrobotin.

"Kyseessä on pitkälle vietyä teknologiaa ja erityisesti käsivarren hybriditeknologialta odotan paljon. Uudistetun käsivarren ansiosta myös lehmien utarerakenteessa voi olla entistä enemmän liikkumavaraa."

Luvelahden tilan pihatto nousi ennätysvauhtia. Rakennustyöt aloitettiin kuluvan vuoden toukokuussa ja viisi kuukautta myöhemmin tilan 40 lypsävää siirrettiin uusiin tiloihin.

"Aikataulu oli tiukka, mutta realistinen. Vauhdissa pysymisen mahdollisti hyvä ennakkosuunnittelu sekä hyvät yhteistyötahot. Lisäksi tiesimme mitä halusimme, sillä kävimme Asikkalassa katsomassa lähes vastaavanlaista pihattoa. Pienillä muutoksilla saimme mieleisemme ja tässä on lopputulos", isäntäpari esittelee tyytyväisenä.

Rakennusmateriaaliksi isäntäpari valitsi kotimaisen betonin.

"Betonirunko, seinät betonielementeistä ja kattokannattajat liimapuusta. Tämä tukee käyttömukavuutta ja istuu mukavasti myös ympäristöön."

Ilmanvaihto hoituu luonnonvaloa tarjoavien säleikkunoiden sekä harjaikkunan kautta.

"Vaihtoehtona oli myös laskettavat kennolevyikkunat, mutta seinäratkaisu puolsi säleikkunoiden valintaa."

Sen sijaan valaisutekniikkaa valittaessa tilalla mentiin uutuus edellä.

"Lähtökohtana olivat energiaystävällisyys ja eurot. Säästyimme lukuisilta valokiskojen vedoilta, kun asensimme navetan puolelle kahdeksan isoa, led-tekniikalla ja integroidulla yövalolla toimivaa valaisinta."

Antti-isäntä sanoo säästäneensä sievän tukun euroja kilpailuttamalla sekä käyttämällä omaa työvoimaa.

"Kilpailutimme eri toimittajat ja myös kaivurityöt toivat huomattavan säästön kilpailuttamisella. Myös keskittäminen näkyy hintalapussa."

Oman erikoisleimansa projektiin antoi lisäksi se, että isäntäpari suosi kautta linjan kotimaisuutta.

"Navetta on tehty pääosin kotimaisista tarvikkeista, Sirviön navettakalusteita myöten. Lisäksi olemme käyttäneet paljon paikallisia työntekijöitä. Haluamme omalla toiminnallamme kunnioittaa suomalaista työtä ja osaamista."

Esimerkkinä suomalaisesta työstä voi mainita muun muassa Rakennuspalvelu Joni Pietarisen Kangasniemeltä, joka toimi projektin pääurakoitsijana. Myös sähkötyöt tehnyt Sähköpalvelu Ukkonen tuli omasta kotikunnasta.