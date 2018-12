Siikamäen kyläkauppa pyörii osuuskunnan voimin

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana toimiva Peter Hartwig kertoo laskeskelleensa erilaisia vaihtoehtoja, joilla kaupan pitäminen onnistuisi. Yhdessä Jussi Hentusen kanssa Peter kutsui kylän väen seurojentalolle, missä miehet kertoivat ideansa osuuskunnasta. Osa kyläläisistä lähti heti mukaan eikä muillekaan tarvinnut kovin paljon perusteluja esittää, kun tarvittava osuuspääoma oli kasassa.

Alusta alkaen on ollut selvää, ettei Siikamäen osuuskunta ota pankkilainaa toimintaansa. Toistaiseksi osuuskunta ei ole ottanut uusia jäseniä, vaan on antanut alusta asti mukana olleille mahdollisuuden kehittää toimintaa.

Mukaan lähti peräti 102 osakasta aina pääkaupunkiseutua myöten. Osakkailta kerätyn 76 000 euron pääoman turvin kauppaan saatiin tehdyksi tarvittavat remontit ja kaupan pitoa voitiin jatkaa.





Siikamäen Suoramyyntihallin myymäläpäällikkö Marja Ylösen mukaan kauppa käy varsin mukavasti. Asiakaskunnan muodostavat lähikylien asukkaiden lisäksi mökkiläiset ja valtatie 23:lla matkaavat ihmiset.

Myymälän asiakasvirta on joka vuosi ollut kasvussa. Tänä vuonna kasvu on kuitenkin hieman hidastunut, mutta nykyiselläkin asiakasmäärällä kauppa on kannattavaa. Myymäläpäällikön lisäksi kauppa työllistää neljästä viiteen ihmistä lähes ympärivuotisesti.

"Olemme ottaneet paljon tuotteita valikoimiimme nimenomaan asiakkaiden toiveiden mukaan. Jos tukun määrittelemä myyntierä on kohtuullisen pieni, pääomaa ei sitoudu liiaksi eikä tuotteen vanhenemisesta ole pelkoa", Marja Ylönen toteaa.

Siikamäen kaupan suosion ymmärtää, kun poikkeaa ovesta sisään. Kaupan esitteessä luvataan, että hyllystä löytyy tuotteita nuppineulasta moottorisahaan ja elintarvikepuolella maidosta makaroniin.





Valikoima on painottunut lähialueen tuottajien tarjontaan. Paikallisten tuottajien kanssa on sovittu, että he voivat tuoda tuotteitaan myyntiin, vaikka eivät osuuskuntaan kuuluisikaan. Tuottajat myös itse hinnoittelevat myyntiin tuomansa tuotteet. Yhdessä sovitun myyntiprovision jälkeen tuottajalle jää myynnistä sellainen tuotto, jonka hän laskee riittävän.

"Meidän palveleva lihatiski toimii kolmena päivänä viikossa. Torstaista lauantaihin valikoimissa on lähialueen tiloilla tuotettua sikaa, nautaa, lammasta, broileria ja erilaisia leikkeleitä. Myös tuoretta paikallisista järvistä pyydettyä kalaa on tarjolla. Erikoisempia tuotteita saa etukäteen tilaamalla", Marja Ylönen kertoo.

Ylönen pitää myymälän pyörittämisessä hankalimpana menekin ennustamista. Viikot kun eivät ole samanlaisia. Etenkin kesäaikaan sadepäivinä ja hellepäivinä myytyjen tuotteiden ero on erittäin suuri. Kaikesta huolimatta lyhyen päiväyksen tuotteitakin on aina, pienen hävikinkin uhalla, oltava saatavilla, sillä ”eijoon” myyminen karkottaa asiakkaat vuorenvarmasti. Elintarvikemyyntiä vaikeuttaa lisäksi valtavan tiukat viranomaissäännökset.

"Onneksi kaikki tarvittavat luvat tulivat helposti, koska kauppa oli elintarvikkeiden myyntikiinteistöksi hyväksytty. Lupaa vaan jatkettiin uuden toimijan nimissä. Kaupungin terveystarkastajalta saatiin hyviä neuvoja toiminnan aloittamista suunniteltaessa. Tienvarsimainoskin oli valmiina, mutta vanha sinipohjainen kyltti jouduttiin muuttamaan ruskeaksi", Peter Hartwig kertoo.





Kyläkaupalla työskentelevän on oltava melkoinen moniosaaja. Kokemusta ja osaamista on oltava lihan ja kalan käsittelystä eli hygieniapassi on välttämättömyys. Rautapuolen tavaroista, kuten myös tekstiileistä on oltava perillä ja kesäisin pitää olla myös viherpeukalon vikaa.

Valokuvan ottamisesta kieltäytynyt pieksämäkinen Veksi käy Siikamäen kyläkaupassa silloin tällöin. Tällä kertaa mukaan lähti Suomen armeijan peltipaita tyttärelle tuliaisiksi. Kahvikupposta ja pullaa nauttiva Veksi pitää kyläkauppaa valikoimaltaan ja tunnelmaltaan erittäin miellyttävänä paikkana.