Video: Lapissa pusketaan talviteitä pillarilla: "Valmista jälkeä tulee kerralla"

Keltainen Caterpillar D6 kolistelee terä maassa valtion metsässä Pellon Orajärvellä. Työnä on talvitien teko. Näky on harvinainen ajankohtaan nähden, sillä talvitietä on tehty näin aikaisin Lapissa viimeksi 1990-luvulla.

"Ensin tulivat pakkaset, ja lumi sataa näköjään vasta myöhemmin. Kasvihuoneilmiöstä ei ole tietoakaan", myhäilee koneen ohjaamosta ulos kömpivä koneurakoitsija Kimmo Pantsar.

Aikainen talventulo on pellolaiselle yrittäjälle mieluinen. Pantsar pääsi puskemaan talvitiestöä jo marraskuun viimeisellä viikolla, kun viime vuosina työhön on päästy leutojen kelien takia vasta tammikuussa.

Aikaisen aloittamisen mahdollistivat Lapissa pitkään paukkuneet jopa 20 asteen yöpakkaset, jotka jäädyttivät lumettoman maan 15 senttimetrin vahvuiseen routaan marraskuun kolmannella viikolla, eikä elohopea kivunnut plussalle edes päivällä.

Otollisten korkeapaineiden seurauksena metsäpohjat kantavat 18,6 tonnin pillaria mainiosti. Routakanto on mukava yllätys myös maakunnan metsäkoneyrittäjille, jotka pääsevät talvikorjuukohteille tavallista aiemmin.

Kimmo Pantsarin yritys, Pantsarin Moto Oy työllistyy talvikaudella lähes pelkästään talviteiden perustamisessa ja kunnossapidossa Länsi-Lapissa. Metsähallitus on suurin yksittäinen toimeksiantaja metsäjättien ja metsänhoitoyhdistysten ohella.

"Talvitiekohteita on tiedossa jo kymmeniä kilometrejä, vaikka talvi on vasta alussa."

Lapissa talvitiestölle on tarvetta, sillä pehmeiden maiden ja soiden takana olevia tiettömiä metsäsaarekkeita riittää, eikä kesäajokelpoisen metsätien rakentaminen kaikkiin kohteisiin ole edes järkevää.

Pantsarin D6-pillarissa on 90 senttimetrin levyiset telat, jotka vähentävät koneen pintapainetta. Telalappuihin on pitänyt hitsata jo lisää korkoa. Viime kesänä Pantsar teki pillariinsa telastoremontin.

"Pillari on pätevä laite talvitien tekoon, valmista jälkeä tulee kerralla. Traktorilla ja kaivinkoneella työ olisi liian hidasta."

Pantsar käyttää Hyundai-kaivuriaan talvitiekohteilla vain tarvittaessa. Käytössä on myös Volvo-pyöräkoneita ja nelivetoinen maataloustraktori metsälingolla varustettuna. Kalusto siirretään omalla lavetilla.

Kannot, kivet ja puunrungot eivät pidättele 140 hevosvoiman kuusipyttyisellä turbodieselillä varustettua pillaria. Vaikka tehoa on vähän, koneessa riittää vääntöä ja massaa sitäkin enemmän. Tehokkaampaa moottoria ei tarvita, sillä tarkoitus on pikemminkin madella kuin ajaa vauhdilla.

"Kaasun kaksiasentoisessa säätönapissa on jäniksen ja kilpikonnan kuva. Kaasupoljin toimii päinvastoin kuin muissa koneissa, eli pedaalia painamalla kaasu kevenee", Pantsar selvittää.

Sitkeimpiä kiviä varten koneen perässä on kivipiikki, jolla kivet on helppo riuhtaista pois sijoiltaan. Puskuterä kääntyy kuuteen suuntaan ja sitä käännellään joystickilla.

Pantsar on asentanut terän keskelle pystysuoran metallisalon, joka kertoo terän kallistuskulman. Siitä on apua, sillä maanpintaa kannattaa rikkoa mahdollisimman vähän.

Pillarin ohjaamosta näkyvyys eteen ja sivuille on yllättävän hyvä viistoon asennettujen ovien ansiosta.

Tiepohjan valmistumisen jälkeen urakoitsija odottaa sakeita lumituiskuja, joiden jälkeen talvitiestö viimeistellään tukkirekalla ajettavaan kuntoon traktorilla ja lumilingolla.

"Nythän tänne pääsee jo puunkorjuukalustolla, savotan voi aloittaa milloin vain."

Pantsar hoitaa tekemäänsä talvitiestöä niin kauan, että kunnossapito siirtyy kohteelle saapuvalle metsäkoneurakoitsijalle. Tiestö aurataan lumesta säännöllisesti, ettei se sulaisi. Talvitiet pidetään Lapissa ajokuntoisena yleensä huhtikuun alkupäiviin saakka.