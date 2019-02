Katso video: "Jos hakkuun jälki ei miellytä, tietää ainakin, kenen kanssa asiasta keskustelee", sanoo oman moton hankkinut isäntä

Vihreä ruoveteläisvalmisteinen Pro Silva 810 hyrisee lumisessa metsässä Etelä-Lapin Simossa. Puikoissa istuu metsätalousyrittäjä ja maanviljelijä Antti Jäärni, joka harventaa nuorta metsäänsä arvokasvuun. Sydäntalven hakkuutavoitteena on 2 500–3 000 kiintokuutiometriä.

"Jos hakkuun jälki ei miellytä, tietää ainakin, kenen kanssa asiasta keskustelee. Syyllinen näkyy peilistä", tukkia apteeraava Jäärni sanoo.

Metsätilan isäntää miellyttää Silvan suuri kotimaisuusaste. Jäärni kertoo olevansa ”pienten puolella”, ja siksi Silvan hankinta tuntui ajatuksenakin mukavalta.

Mies hankki 14 000 tuntia käyneen koneen ennen joulua. Silvalla on hakattu sen jälkeen noin 1 500 mottia, ja havaintona on, että kone on tehty ajatuksella. Joka kulmassa on hydrostaattinen veto napamoottoreiden avulla. Voimansiirto hoituu letkuilla, kardaaneita ei ole.

"Näkyvyys on hyvä, kabiini pyörii. Koppi seuraa kouraa kahta namikkaa kääntämällä."

Silvan kääntösäde on pieni. Nelipyöräinen kone on ketterä ja se tulee omia jälkiään takaisin. Työskentelypaino on noin 16 tonnia, joten Silva sopii turvemaille, joita Simossa riittää.

Isokehäiset 710-55-34 -renkaat pitävät koneen pinnalla.

Moottorina on 200-heppainen Deutz. Kesla 25RH -hakkuupää sylkee puuta läpi enemmänkin kuin metsätilallinen vaatii. Sahalaite on JPS:n valmistama. Sahausnopeus on 40 metriä sekunnissa.

"Kesla ja kouran mittalaite on uusittu. Niillä on hakattu vasta 5 000 tuntia, joten säästyin noin 70 000 euron hankinnalta", Jäärni laskee.

Koneen mukana toimitettiin uudet tiedonsiirto- ja paikannuslaitteet. Ne asennetaan lähiaikoina. Vaikka kuitupuu punnitaan tehtaalla, voi koneen motomitalla seurata tuotosta.

"Eniten motomitasta on hyötyä, jos tällä jossain vaiheessa hakataan vierasta metsää."

Silva ei ole ensimmäinen harvesteri Jäärnin perheessä. Edellinen kone oli yhdeksän tonnin Fendt F 395 GT eli ”Ventti”. Siinä kourana oli Ketosen 51.

"Ruokintakustannukset toki kasvoivat Silvan myötä, mutta samalla ketteryys ja tehokin."

Jäärnin toiveena on, että uudehkosta Silvasta olisi iloa vielä jälkikasvullekin siinä vaiheessa, kun isäntä luopuu tilan töistä.

"Toki tätä motohommaa pystyy tekemään aika raihnaisenakin, jos vain pää toimii sekä pikkusormet, etusormet ja peukalot."

Metsäliitto osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluva Antti Jäärni kertoo, että perintötilan metsämaat ovat laajentuneet ahkerilla lisäostoilla. Usein kaupan kohteina ovat olleet hoitamattomat palstat, joita perhe on ojittanut ja harventanut.

"Viimeisen kahden vuoden aikana metsien käsittelymäärät on pystytty nostamaan noin 40 hehtaariin vuodessa."

Puut ajetaan metsästä pinoon itse vetävällä 24 tonnin alustalla varustetulla Havu-Hukka -metsäperäkärryllä. Kärrystä otettiin laidat irti ja sitä myös lyhennettiin, karikat tehtiin levystä.

Y-aisan, runko-ohjauksen ja korkean maavaran ansiosta Havu-Hukka on maastokelpoinen. Viisimetristä tukkirankaa mahtuu kyytiin liki kahdeksan kiintoa, kolmeen metriin apteerattua koivurankaa 5,5, kiintoa. Kärryn veturina on nelivetoinen Valtra 8750.