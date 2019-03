Kankaanpääläinen Konehuolto Jorma Yliluoma Ky tunnetaan urakoitsijoiden, ja varsinkin turveurakoitsijoiden keskuudessa laajalti. Yritys on erikoistunut pitkälle käytännön sanelemana turvetuotannossa olevien New Holland -traktoreiden huoltoon.

"Tässä ympärillä ja lähipitäjissä on huomattavat turvetuotantoalueet ja New Holland on niillä hyvin yleinen vetotraktori", yrittäjä Jorma Yliluoma selventää.

Hän laskee, että huoltoon tulevasta konekannasta reilu kolmannes on turvetuotannon kalustoa. Suuri osa turvekoneista on toki jollain lailla sidoksissa maatalouteen ja muuhun urakointiin.

Remontti- ja huoltohommat Yliluoma aloitti vuonna 1995 aluksi maatalouden ohessa viraabelitöinä. Maatalous jäi, kun hän ryhtyi päätoimiseksi sopimushuoltajaksi 2002 ja kasvatti sen jälkeen yritystään vähän kerralla. Nyt se työllistää yrittäjän lisäksi kuusi työntekijää eli viisi asentajaa ja varaosamyyjän.

"Kun on itse pyörinyt maatalouden parissa ja tietää konerikossa todellisen hädän, sitä kautta on sisäistänyt hyvän ja nopean palvelemisen merkityksen asiakkaille. Laite on saatava mahdollisimman nopeasti kuntoon", hän linjaa.

Se korostuu Yliluoman mukaan erityisesti turvesoilla tiukkarytmisellä nostokaudella. Jos kone hajoaa noston aikana eikä satoa saada suunnitellusti karhelle tai suojaan, päivän seisova miljoonakalusto aiheuttaa urakoitsijalle tuntuvat tappiot.

Huollon lisäksi yrityksellä on huomattava varaosavarasto. Valikoimissa on perusosien lisäksi keskitytty erityisesti New Hollandin yleisimpiin mallisarjoihin, jotta koneen rikkoutuessa varaosat ovat heti saatavilla.

Kun työntekijöitä on näin paljon, heillä on oltava heti tarvittavat varaosat, jotta asiakasta pystytään palvelemaan mahdollisimman nopeasti. Parhaimmillaan voimanottovaurio on Yliluoman mukaan korjattu ennen kuin kone on ehtinyt jäätymään.

"Siitä ei tule yhtään mitään, että hallissa odottaa kuusi traktoria ja yhtä monta miestä, kun koneisiin odotetaan varaosia kaksi, kolme päivää", hän havainnollistaa.

Hyllyssä on sellaistakin tavaraa, jota ei olisi kaupallisesti järkevää pitää. Juuri sitä osaa tarvitsevalle asiakkaalle se on kuitenkin tärkeä koneen rikkouduttua, eikä matkalla ole väliä, kun sitä lähdetään hakemaan.

Voimansiirron vauriot ovat Yliluoman mukaan tyypillisimpiä konerikkoja turvetöissä, sillä 40-kuutioisen vaunun veturin voimansiirto on lujilla. Pölyn kanssa pärjää, kunhan muistaa puhdistaa suodattimet.

"Yleisesti turvetuotantokalustoa pidetään hyvässä kunnossa, koska ammattiurakoinnissa huoltotöihin tulee tietty rutiini."

Huollettavista koneista 80 prosenttia on traktoreita ja loput muita koneita. Alkuajan raskaiden koneiden kuten kaivureiden remonteista ei ole kokonaan luovuttu.

"Kun niiden remontit ovat isoja, ja kone saatetaan laittaa paloiksi, silloin ne tuodaan tänne kauempaakin. Tarvittaessa lähdemme spesiaalijutuissa huoltoautolla myös paikan päälle, pisimmillään asiakkaan luo on menty 500 kilometrin päähän", hän sanoo.

Yritys toimii Agritekin eli New Hollandin ja Casen traktoreiden ja puimureiden, Turun Konekeskuksen Massikoiden sekä Konekeskon Claasien sopimushuoltajana.

Huoltotöissä hyödynnetään Yliluoman mukaan työntekijöiden luontaisia ominaisuuksia ja taipumuksia. Yksi on erikoistunut Massikkaan, pari vaihdelaatikoihin ja voimansiirtoon, yksi lisävarusteiden rakentamiseen ja asentamiseen.

"Ajan mittaan kokemus opettaa, mitkä paikat koneessa hajoavat herkimmin", Yliluoma puhuu pitkän New Holland -kokemuksen äänellä.

Käytännössä hänen aikansa ei enää riitä varsinaiseen korjaustoimintaan vaan se menee lähes kokonaan yrityksen pyörittämiseen. Jonkin verran hän kuitenkin kiertää asiakkaiden luona katsomassa, mikä koneessa on vikana ja mitä toimenpiteitä tarvitaan.

"Koen sen hyvin tarpeelliseksi. Jos ei yhtään ole mukana käytännön työssä, ammattitaito häipyy. Ihanteellisin tilanne tietysti olisi, jos saisi itse tehdä huoltohommia, mutta se ei käytännössä ole mahdollista", hän sanoo.

Jorma Yliluoman yrityksen toimialue ja asiakaskunta ovat laajentuneet vähitellen vuosien mittaan. Yrittäjän mukaan puskaradio on paras sananlevittäjä, ja suurin osa uusista asiakkuuksista tulee jonkun suosittelemana tai kuultuna.

Asiakkaat tulevat akselilta Kokemäki-Pori-Lapväärtti-Kurikka-Jalasjärvi-Peräseinäjoki-Kihniö-Virrat.

Samaan tahtiin kuin asiakaskunta on laajentunut ja töitä on riittänyt, myös työntekijämäärä on lisääntynyt. Jorma Yliluoma aloitti yrittäjänä yksin, mutta vähitellen hän palkkasi ensimmäisen työntekijän, sitten yksi kerralla lisää. Nyt kevätkaudeksi on tulossa seitsemäs mies.

Huoltoalan suurin ongelma on, että ammattitaitoisia työntekijöitä on äärimmäisen vaikea saada. Yliluoma tarvitsi viime kesänä lisäväkeä, mutta mistään ei löytynyt.

"En tiedä onko sitten ollut hyvää tuuria vai mitä, mutta meillä työntekijäkaarti on aivan huippua. Jokainen täyttää hyvin paikkansa."

"Ammattitaitoinen työväki on suuri helpotus yrittäjälle. Voi olla huoleton ja luottaa siihen, että ongelmat tulee hoidettua", Yliluoma painottaa.