Suomalaiset karjaharjat matkaavat maailmalle: Parhaillaan lastauksessa on merikontillinen Chicagoon – myös eläintarhat kiinnostuneita

Maatalousyrittäjä Juha Kultasen ajatus edistää tuotantoeläinten hyvinvointia mekaanisten karjaharjojen kehittämisellä on osoittautunut menestystarinaksi.

Ilpo Paananen

Heini Kultasen, Marko Ruuskan ja Juha Kultasen esittelemä EasySwing maxi on kysytyin karjaharja.

Insinööri Juha Kultasen mekaanisten harjojen kehitystyö alkoi yksinkertaisesta ulos pysytettävästä toteemi-harjasta. Lähtökohtana oli metallirunko ja kulutusta kestävä polypropeeni muoviharjas.

Kultanen jatkoi harjan kehittämistä ja näin syntyi pihattoihin asennettava heiluriharja. Laakeroinnin ansiosta EasySwing -heiluriharjat kääntyvät sivusuunnassa molempiin suuntiin.

"Harja ehti olla koekäytössä tohmajärveläisellä karjatilalla vuoden päivät ja vasta sen jälkeen saamani hyvän palautteen jälkeen minusta alkoi tuntua siltä, että tästä tulee vielä hyvä tuote", Kultanen kertoo.

Mekaanisten karjaharjojen menestystekijäksi on noussut kestävyyden ohella sähköttömyys, joka on merkittävä turvallisuustekijä.

"Oleellisinta tässä on se, että karjaharjan tarvetta ja kysyntää ei ole luotu ulkoapäin. Viljelijät itse halusivat sellaisen kestävän karjaharjan, joka voidaan turvallisesti asentaa myös pihattojen sisätiloihin", myyntipäällikkö Heini Kultanen tähdentää.

Eläimet käyttävät mekaanista harjaa omatoimisesti hankautumalla. Se antaa virikkeitä ja edistää eläinten hyvinvointia tehokkaammin kuin passiivisesti käytettävä sähkötoiminen harja. Mekaaninen harja on myös hankintahinnaltaan edullinen.

"Eläintarhat ovat olleet kiinnostuneita harjoista niiden sähköttömyyden ansiosta. Harjoja on jo käytössä Korkeasaaren eläintarhassa, Singaporessa ja Tallinnassa."

Juha Kultasen kehitystyö on tuottanut kokonaisen neljän EasySwing-karjaharjasarjan. Heiluriharjoista on saatavissa järeän maxi-koon lisäksi pienemmälle karjalle ja hevosille soveltuva midi sekä vasikoille ja vuohille kehitetty mini-koko.

"Haastavin vaihe yrityksen kannalta on ollut tuotteen saaminen markkinoille ja logistiikan kehittäminen. Ennakkoon ei ollut mitään tietoa siitä, millaiseen kysyntään pitää varautua", Juha Kultanen sanoo.

Yritys aloitti karjaharjojen pienimuotoisen valmistuksen maatilan yhteydessä olevissa tiloissa alle viisi vuotta sitten. Nopeasti kasvavan kysynnän seurauksena tuotantoa kehittämään perustettiin 2016 FinnEasy Oy. Tuotanto siirrettiin Hammaslahdessa vapaina olleisiin teollisuustiloihin, jonne saatiin myös oma maalaamo. Yrityksen liikevaihto on kaksinkertaistunut kolmena vuonna peräkkäin.

"Tällä hetkellä karjaharjoja viedään jo 20 maahan. Saimme patentin Yhdysvaltojen markkinoille ja parhaillaan lastauksessa on merikontillinen harjoja Chicagoon."

Kysytyin harja on ollut EasySwing maxi. Eniten harjoja on myyty Saksaan, USA:han ja Sveitsiin. Harjojen myynti on jo alkanut myös Kanadassa, Italiassa ja Japanissa.

Logistiikan kehittämistä helpotti se, että Heini Kultasella oli työkokemusta kuljetuksen- ja logistiikan alalla.

Hänen tietämyksellään jakeluverkosto on saatu toimivaksi maapallon eri kolkkiin asti.

"Yhtenä haasteena on ollut päätöksenteko ja nimenomaan oikeiden päätösten teko sekä vaihtoehtojen läpi käynti. Tällaisessa yritystoiminnassa joutuu päättämään monista asioista", Kultanen sanoo.

Yritys haluaa panostaa jatkossa enemmän myös kotimaanmarkkinoille ja laajentaa tuotepohjaa. Myyntiä tehostetaan hakemalla uusia jälleenmyyjiä ja suunnitelmissa on oman verkkokaupan avaaminen.

"Haluamme täydentää EasySwing tuoteperhettä uusilla eläinten hyvinvointia edistävillä ratkaisuilla."