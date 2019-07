MRSA-bakteeria havaittu ensimmäistä kertaa suomalaisella eläinlääkärillä – ESBL löytyi kolmelta prosentilta

Kimmo Haimi

MRSA- ja ESBL-bakteerit ovat vastustuskykyisiä useimmille antibiooteille, joten niiden aiheuttamien tulehdusten hoitaminen on hankalaa ja kallista.

Suomalaiselta eläinlääkäriltä havaittiin tutkimuksessa ensimmäisen kerran tuotantoeläimiin liitetty MRSA-kanta, kertoo Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan julkaisema tiedote.

Bakteeria havaittiin yhdellä tutkimukseen osallistuneella eläinlääkärillä. Lisäksi kolmella prosentilla tutkimuksen eläinlääkäreistä löytyi ESBL -suolistobakteereja.

Kummankaan bakteerikannan ei havaittu olevan eläinlääkäreillä yleisempiä, kuin normaaliväestöllä.

Tohtorikoulutettavan eläinlääkäri Marie Verkolan mukaan ESBL- ja MRSA-bakteerien alhainen esiintyvyys on huojentavaa, mutta herättää lisäkysymyksiä:

"Jatkotutkimuksia vaaditaan, jotta voidaan selvittää, miksei MRSA:n leviäminen suomalaisissa sioissa näy esiintyvyydessä eläinlääkäreillä, kuten monissa Keski-Euroopan maissa", hän arvioi.

Suomalaisia eläinlääkäreitä voivat suojata esimerkiksi pidemmät etäisyydet sikatilojen välillä, sikatuotannon rakenne, vähäisemmät sikakontaktit tai parempi tartunnoilta suojautuminen.

MRSA- ja ESBL-bakteerit ovat zoonoottisia, eli ne voivat tarttua ihmisten ja eläinten välillä. Bakteerikannat ovat vastustuskykyisiä useille antibiooteille, joten niiden aiheuttamien tulehdusten hoito on hankalaa ja kallista.

Useimmiten bakteereita kantavat ihmiset ja eläimet ovat oireettomia, mutta esimerkiksi sairaalahoidossa oleville ne voivat aiheuttaa vakavia tulehduksia.

MRSA-kantoja on Suomessa havaittu erityisesti sioilla. ESBL-bakteereja taas on löydetty erityisesti siipikarjalla. Viime vuosina jälkimmäiset ovat yleistyneet myös lemmikeillä, ja niitä on löytynyt useilta Venäjältä tuoduilta koirilta.