Hevoshoitajasta autonpuhdistajaksi: "Olen hirveän tarkka siitä, että mitään ei tehdä hutaisemalla"

Antti Savolainen

Satu Kangas kertoo, että yrittäjänä on saanut moneen asiaan erilaista näkökulmaa kuin työntekijänä.

"Lopetin vajaat kolme vuotta sitten hevoshommat työnä ja ajattelin, että voisin kokeilla jotain aivan muuta", kolmekymppinen Satu Kangas kertoo.

Pian hän sai autopesulaa pyörittävältä kaveriltaan viestiä, että kiinnostaisiko autojen puhdistaminen. Hän harjoitteli alaa Keuruulla ja Jyväskylässä ja ehti työskennellä Jyväskylässä saman yrittäjän palveluksessa keväästä 2017 alkaen.

"Viime lokakuussa tuli sitten eteen tilanne, että alanko yrittäjäksi vai jäänkö työttömäksi. Se valinta oli helppo."

SPK Workshopin tuore yrittäjä jatkoi tutuissa tiloissa Keuruulla Rinta-Joupin autoliikkeen takapihan hallissa. Asiakaskuntaa oli heti valmiina, sillä autoliikkeen autot muodostavat 70 prosenttia töistä. Loput ovat yksityisiä asiakkaita.

"Käytetyt autot yritetään saada mahdollisimman uuden näköisiksi sisältä ja päältä. Autoliike on tosi tärkeä asiakas, pelkillä yksityisasiakkailla täällä ei pärjäisi", Kangas tiivistää.

Tavallisimmat toimenpiteet halliin tulevalle autolle ovat ulkopesu, ovien välien puhdistaminen, konehuoneen pesu, maalipinnan myllytys, imurointi sekä mattojen ja ikkunoiden puhdistus. Myös kiven iskujen korjaamiset, pienet paikkamaalaukset ja verhoilun korjaukset onnistuvat. Kangas taitaa myös valjassepän työt ja korjaa valjaita sekä tekee nahkatöitä "vapaa-ajallaan".

"Yhtä autoa kohti käytettävä aika vaihtelee hirveästi, aivan auton kunnon ja sen mitä autolle tehdään, mukaan. Aikaa voi mennä 1,5 tunnista yhteen päivään. Olen hirveän tarkka siitä, että mitään ei tehdä hutaisemalla. Vielä ei ole tullut reklamaatioita."

Yksityiset asiakkaat tulevat pääasiassa Keuruulta ja lähiseudulta. Lisäksi Kangas puhdistaa autoja tarpeen vaatiessa myös Jyväskylän Keljonkankaalla.

"Puskaradio on ollut ylivoimaisesti paras mainoskanava. Tosi moni asiakas tulee tänne ja sanoo kuulleensa minusta kaveriltaan."

Viime aikoina palveluihin on tullut myös ajovalojen kuluneiden umpioiden hiominen kirkkaammiksi.

"Yllättävän huonostakin saa vielä jotain aikaan."

Kankaan yrittäjänura on kestänyt kohta vuoden.

"Moniin asioihin on saanut erilailla näkökulmaa kuin työntekijänä ollessaan. Byrokratian määrä on ollut jonkinlainen yllätys. Olen aina ollut enemmän tekevä kuin teoriaihminen, mutta yrittäjänä on pakko istua tietokoneelle useamman kerran viikossa ja suunnitella sekä hoitaa niitäkin asioita."

Yrittäjäksi ryhtymisestä haaveileville Kangas antaa käytännön vinkin.

"Kannattaa varmistaa, että yrityksellä on myyntiä ja kysyntää. Kulut pitää saada katettua heti alusta alkaen."

Kangas kulkee Keuruulle Jyväskylän Korpilahdelta päivittäin. Työmatkaa kertyy 83 kilometriä yhteen suuntaan.

"Asun tosiaan Korpilahdella, minulla on oma ravihevonen tallilla Muuramessa ja käyn täällä töissä. Ylimääräisiä tunteja ei valveillaoloaikaan juurikaan jää. Toisaalta pitkä välimatka auttaa siinä, että työt ja vapaa-aika pysyvät paremmin erillään", hän sanoo.