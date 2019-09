Tienhoitourakoitsijan syksy kuluu lanatessa: "Lanauksen työmenekki riippuu paljon tien kunnosta ja siksi tuntihinnoittelu on selkein ratkaisu"

Markku Pulkkinen

Portaattomalla vaihteistolla varustettu John Deere 6195R vetää vakaasti Soukkion viiden tonnin tielanaa.

PT-Koneet Oy:n Tapio Toivasen päivät täyttyvät syyskuussa pääosin kaivuu- ja maansiirtotöistä Nummelassa. Loka-marraskuussa hän siirtyy tasoittelemaan yksityisteitä veljensä Ari Toivasen kanssa. Yhtiössä on osakkaana myös veljesten sisko, Pirjo Muranen, joka hoitaa osa-aikaisesti palkanmaksuja ja muita talousasioita.

"Tiet ovat pysyneet kevätlanauksen ja -suolauksen jälkeen koko kesän kohtuullisen hyvässä kunnossa. Tämän aamun rankkasade söi hieman uria yhteen tienpätkään ja ne täytyy käydä täyttämässä saman tien", Toivanen kertoo.

PT-Koneilla on pitkät perinteet, sillä sisarusten isä, Pentti Toivanen, perusti yrityksen maatilan oheen vuonna 1985. Nyt yritys työllistää veljesten lisäksi kolme työntekijää. Lisäksi kesällä ja talvella käytetään muutamia aliurakoitsijoita.

Yrityksen liikevaihto on kivunnut hieman yli puolen miljoonan euron. Pääosa tuloista kertyy pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla tehtävistä kunnallistekniikan rakennus- ja viherrakennustöistä. Ympärivuotista sorateiden hoitoa yritys tekee noin 30 tiekunnalle.

Markkinahintojen Toivanen arvioi olevan kaikilla tieurakoitsijoilla aika lailla samalla tasolla. Lanauksia PT-Koneet tekee tällä hetkellä 72 euron (alv 0 %) tuntihinnalla.

"Lanauksen työmenekki riippuu paljon tien kunnosta ja siksi tuntihinnoittelu on selkein ratkaisu. Tuntihintaa olisi tarvetta ehkä vähän nostaa. Mieluiten hoitaisimme tiet kiinteään hintaan kaikki työt kattavalla vuosisopimuksella. Silloin voisimme itse katsoa, milloin tie tarvitsee hoitotoimia eikä esimerkiksi lanausten väli venyisi liian pitkäksi", Toivanen perustelee.

Yrityksen tienhoitokalusto on melko vakiintunutta ja hyväksi havaittua. Sulan maan aikana tärkein työkone on kymmenen vuotta vanha Soukkion neliteräinen tielana, jota hitsaustaitoinen Toivanen on tuunannut paremmaksi monesta kohdasta. Hän on muun muassa kiinnittänyt lisäpainoja lanan etu-, keski- ja takaosaan sekä leventänyt teriä muutamilla kymmenillä senteillä.

"Lana toimii nyt hyvin. Painoa on 4–5 tonnia, joten sillä saa rouhittua tien pintaa tarvittaessa melko syvältäkin. Lanan hyviä puolia ovat kääntyvä ykkösterä, ohjautuva taka-akseli ja hyvin maata sekoittava neljän terän sarja. Kaksi ensimmäistä terää ovat tappiteriä ja kolmaskin osittain. Öljyän tapit lähes jokaisen lanauksen jälkeen, jotta ne pyörivät hyvin eivätkä kulu niin nopeasti."

Kesähoidon työkaluina yrityksellä on lisäksi muun muassa Kronos Predator 1700 M -ketjumurskain. Murskaimella pystyy työskentelemään myös tien reunakaiteen yli. Toinen murskain on traktorin eteen kiinnitettävä kolmemetrinen Perfect-kelamurskain, jota käytetään pääasiassa kesantojen niitossa, mutta jonkin verran myös teiden reunoilla, sillä murskaimen työskentelylinjaa voi siirtää sivusuunnassa.

"Olemme olleet molempiin murskaimiin tyytyväisiä. Ne ovat varmatoimisia."

Auraukseen yritys käyttää Soukkion, FMG:n ja Pomen valmistamia lumiauroja. Talvitienhoitoon löytyy lisäksi lumilinko ja polanneterä sekä kaksi Epoken hiekoitinvaunua ja Pomen iso hiekoituskauha.

PT-Koneiden traktorikalusto on melko tuoretta ja urakointitöihin sopivaa. Yhtiö osti neljä vuotta sitten John Deere 6150 R:n ja 6195 R:n. Pienemmän traktorin mittariin on kertynyt 3 300 tuntia ja toiseen hieman vähemmän. 6150 R on ketterämpänä useimmiten mukana taajamatöissä. Tienhoitoa tehdään molemmilla traktoreilla.

"Traktoreiden paras puoli on ehdottomasti portaaton vaihteisto. Se tekee ajamisen huolettomaksi. Kuskitkin oppivat vaihteiston nopeasti. Molemmat traktorit ovat takaosastaan riittävän painavia, jotta niillä pystyy vetämään lanaa tasaisesti. Pienemmän traktorin takarenkaissa on lisäksi suolaliuostäyttö, mikä parantaa vetoa ja lisää vakautta", Toivanen kuvailee.

Muuna kalustona yrityksestä löytyy vielä kuorma-auto, viiden, kahdeksan ja 14 tonnin painoiset kaivinkoneet sekä kaksi Lännen pyöräkuormaajakaivuria.

Markku Pulkkinen

”Tie kannattaa lanata riittävän usein. Jos lanausten väli venyy pitkäksi, on tietä enää vaikea saada hyvään kuntoon”, Tapio Toivanen tietää.