Tällainen on vuohien karusellilypsyasema – varmuutta investoinnille antoi Juustoportin kanssa tehty tuotantosopimus

GEA:n 24-paikkainen karusellilypsyasema tekee lypsämisestä helppoa ja nopeaa. 150 vuohen lypsäminen vie noin tunnin. Vuohien keskituotos on tällä hetkellä 2,2 litraa päivässä ja 600 litraa vuodessa. Yrittäjillä on tavoitteena nostaa tuotos ranskalaisen geeniperimän avulla lähivuosina tuhanteen litraan vuodessa.

Markku Pulkkinen

Halmelan tilan tuhannen neliön vuohipihatossa on vielä väljää, sillä lypsyssä on vasta 150 eläintä. Kahden vuoden päästä lypsyssä on 350 vuohta. Leikkipuistosta poistettu liukumäki on vilkkaiden eläinten suosikkipaikka.