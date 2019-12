Karstulalainen metallipaja nousi kuin tuhkasta konkurssin jäljiltä – "Se ensimmäinen aamu omassa tehtaassa oli hieno hetki, jonka muistan aina"

Arto Takalampi

Toimitusjohtaja Ville Rosti (kesk.) sekä työnjohdon ja tuotannon suunnittelun tehtäviä hoitava Harri Piispanen (oik.) ovat OnSteelin perustavat voimat. Toimistossa olevasta sähköisestä valvomosta Piispanen ja Andreas Foudila ohjaavat konepajan puolen koneita, joilla voi olla kymmeniä tuhansia työvaiheita auki. Miehet naurahtavatkin, että käytössä on uniikki ohjelmisto, jota ei saa kaupasta.

Ensimmäinen havainto Keski-Suomessa Karstulassa toimivasta OnSteel Oy:stä on yhteisöllisyys. Toimitusjohtaja Ville Rosti pyörii muiden joukossa yhtenä työntekijänä, toimistotilat ovat käytännöllisen avarat heti pajan oven takana, tilaa hallitsee sähköinen työnjohtopöytä eikä työntekijöillä ole varsinaisia titteleitä.

"Tietoinen pyrkimyksemme on, ettei tuotannon ja toimiston työntekijäryhmien välillä ole mitään kynnystä", Rosti perustelee toimistotilojen sijaintia.

"Olemme kaikki ammattilaisia ja tiiviisti yhteistyössä keskenämme, vieläpä yhteisessä veneessä", hän viittaa yrityksen omistuspohjaan. OnSteelin omistaa sen 29 työntekijää.

Kaikkiaan yritys työllistää jo 55 työntekijää. Rostin mukaan mietinnässä onkin, miten omistuspohjaa saataisiin laajennettua ja lisää työntekijöitä sitoutettua yritykseen.

"Meille sanottiin aluksi, ettei päätöksenteko onnistu ikinä, kun on 31 mielipidettä. Porukka on kuitenkin vetänyt yhtä köyttä alusta alkaen", hän kiittelee.

OnSteel ja sen henkilökunta on käynyt kovan koulun, mutta nyt yrityksellä ja sen omistajilla menee hyvin. Ville Rosti kuvaakin menestyksen olleen kuin taikuutta.

Aina ei näin ollut. Sama tehdas Metecona haettiin talvella 2015 konkurssiin velkasaneerauksen epäonnistuttua. 44 työntekijää irtisanottiin ja konkurssipesä alkoi pyörittää tuotantoa.

Rostille oli yli 10 vuodessa tullut yritys tutuksi jyrsinkoneesta saneerausvaiheen tuotanto- ja projektijohtoon. Hän oli alkanut jo miettiä työkaverinsa Harri Piispasen kanssa varasuunnitelmaa, jos käy huonosti.

"Kun konkurssi-ilmoitus tuli, työt hoidettiin kunnialla loppuun, mutta samalla meillä käynnistyi firman ja työpaikkojen pelastaminen. Aluksi ajatuksena oli koota viiden työntekijän omistajaporukka ostamaan yritys."

"Sitten välähti, että kysytään vielä, lähtisikö joku irtisanotuista mukaan sijoittamaan omaan yritykseen. Yhteensä 31 kättä nousi", hän sanoo.

Asia julkistettiin välittömästi, jotta saatiin työrauha kilpailijoilta ja omistusjärjestelyt voitiin toteuttaa. Rostin mukaan ne hoituivat lyhyessä ajassa, ja yhdeksän viikon kuluttua tehdas käynnistettiin uudelleen. Koko ajan tehtaalta oli ollut yhteys tärkeimpiin asiakkaisiin, jotka pidättelivät tilausten tekemistä.

Arto Takalampi

Pääluottamusmiehenä toimiva Rauno Uusijoki vastaa työssään, että tavarat lähtevät ja tulevat ajallaan ja ovat paikallaan.

Kun tieto tarjouksen läpimenosta tuli viikkoa ennen kauppaa, Rosti ja Piispanen alkoivat myydä. Tilauksia saatiin sen verran, että kymmenen työntekijää pystyi aloittamaan heti työt.

"Se ensimmäinen aamu omassa tehtaassa oli hieno hetki, jonka muistan aina. Tulimme tänne jo kuudeksi lämmittämään koneet ja kymmeneltä rekka toi ensimmäiset raudat", Rosti sanoo.

Tilauskanta kasvoi niin, että juhannukseen 2015 mennessä kaikki 31 omistajaa olivat töissä. Vuoden lopussa määrä kasvoi jo 40:een. Talousosaston työntekijät perustivat tilitoimiston Siri Pro Oy:n, jonka asiakas OnSteelkin on.

Tehtaasta tehtiin kiinteistöyhtiö, johon kunta tuli avuksi, mutta nyt sekin on omissa käsissä. Rostin mukaan ilman tärkeää tukiverkostoa he eivät olisikaan pärjänneet. Karstulan kunta, sen kehittämisyhtiö ja POP Kyyjärvi mahdollistivat OnSteelin alkuunlähdön.

"Silloin tuntui, että meidän innostuksemme tarttui ja saimme kaikkien 4 000 karstulalaisten tuen."

Arto Takalampi

Vanha mielikuva pikisestä ja pimeästä konepajasta ei ole enää tätä päivää, kuten koneistaja Eetu Antinahon työpiste havainnollistaa.

Taantuma vaivasi vielä vuonna 2015 metallialaa, jonka kasvu oli vasta edessä. Yrityksen tilauskannan kasvua siivitti, että kaikki entiset asiakkaat jatkoivat yhtä lukuun ottamatta, ja sekin tuli nyt uudelleen mukaan.

"Saimme asiakkailta todella hienoa tukea, sillä uudenlainen toimintatapamme vakuutti heidät. Tiesimme itsekin osaavamme isojen projektien hallinnan, mikä osaltaan vaikutti ratkaisuihimme", Rosti sanoo.

Metallialan ammattilaisten saaminen on ollut haaste yrityksen kasvulle. Yhteistyössä alueen ammattiopiston ja työvoimaviranomaisten kanssa se on ottanut käyttöön räätälöityjä alanvaihtokoulutuksia.

"Meillä on näistä pikakoulutuksista hyvät kokemukset ja niillä olemme saaneet metallialan työntekijöitä muista ammateista. Maaseudun ja etenkin maatilojen pojat ovat päteviä työntekijöitä. He ovat ottaneet vastuuta nuoresta asti ja ymmärtävät koneiden päälle", itsekin sivutoimisena viljelijänä toimiva Rosti sanoo.

Arto Takalampi

Koneistaja Toni Pölkki työskentelee yrityksen uusimmalla hankinnalla, CNC-karusellisorvilla. Tehdas pyörii kahdessa vuorossa ja osin viikonloppuna, joten valot ovat päällä viikossa 110 tuntia.

OnSteel Oy on metallialan alihankintakonepaja, joka koneistaa, hitsaa, maalaa, testaa ja kokoonpanee kevyitä ja keskiraskaita osia. Asiakkaita ovat esimerkiksi Valmet, Maillefer sekä Moventas.

Toimitusjohtaja Ville Rostin mukaan OnSteel on tiiviissä yhteistyössä viereisten metallialan yritysten, KM Tec-Fin Oy:n ja Pohjolan Konepaja Oy:n kanssa. Näin kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea ja tarvittaessa työntekijät käyvät ristiin töissä.

Yrityksen sydän on sähköinen työnjohtokeskus. Sen avulla voidaan esimerkiksi minimoida työstökoneiden asetusaikoja järjestämällä samankaltaisten yksittäiskappaleiden valmistus samoilla työkaluilla mahdollisimman paljon peräkkäin.

"Työnjohdon ideoiman järjestelmän ansiosta työn tekeminen tehostui. Ensimmäisenä vuonna saavutimme 20 prosentin tuottavuusloikan muuttamatta työstökoneita tai miehiä. Joka vuosi sen jälkeen olemme työskennelleet entistä tehokkaammin", Rosti sanoo.

Vuodesta 2015 lähtien vuotuiset tavoitteet ovat toteutuneet aina suunniteltua paremmin. Rosti toivookin, että päämiesten tilauskanta säilyisi vahvana myös jatkossa.

OnSteel on investoinut tehtaaseen 2,3 miljoonaa euroa. Kaksi miljoonaluokan avainkonetta oli tärkeää saada modernisoitua heti alkuun.

Osinkoja ei ole maksettu. Kaikki ylimääräinen on sen sijaan laitettu tehtaan kehittämiseen ja sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (Svop). Sitä voi purkaa verovapaasti 10 vuotta ja sitä kautta yritykseen sijoittaneet työntekijäomistajat saavat omiaan takaisin.

Myös työhyvinvointiin on panostettu räätälöimällä työntekijöille erikoisvakuutukset. Sairaspoissaolojen määrä suhteessa tehtyyn työtuntiin on painunut 1,4 prosenttiin, kun alan keskiarvo on 5 prosenttia.

Juttu on julkaistu 11.11. ilmestyneessä Suomalaisessa Maaseudussa, joka ilmestyi Postin lakon takia vain näköislehtenä.