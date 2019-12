Pihkarehu vähentää antibioottien tarvetta sikalassa

Mäntyöljystä eli havupuiden pihkasta valmistettu Progres-rehuaine ehkäisee bakteeritulehduksia tuotantoeläimillä. Padaspekonin emakkosikalassa on hyvät kokemukset Progresista.

Markku Pulkkinen

Anna-Mari Vallinen kertoo Padaspekonin porsaiden terveyden parantuneen ja kasvun nopeutuneen Progres-rehun käyttöönoton myötä. Työtä säästyy, kun antibioottikuureja tarvitaan enää hyvin harvoin.

Terhakkaat pikkupossut vipeltävät vähän väliä emänsä nisille Padaspekoni Oy:n emakkosikalassa Padasjoella. Emakon maitoa kannattaakin nassuttaa, sillä siinä on emakoiden imetysrehun mukana tullutta luontaista resitiinihappoa, joka vähentää porsaiden sairastumista Clostridium-bakteerin aiheuttamaan porsasripuliin. Padaspekonissa on käytetty Progresia sisältäviä rehuja 1,5 vuotta ja niihin ollaan tyytyväisiä.

"Porsaat ovat uusien rehujen ansiosta aikaisempaa terveempiä, energisempiä ja kasvavat nopeammin. Antibioottien tarve on vähentynyt huomattavasti. Vielä kaksi vuotta sitten jouduimme lääkitsemään suurimman osan pahnueista. Nyt vain muutama pahnue lääkitään vuosittain ja porsasripuli on hävinnyt sikalasta lähes kokonaan. Terveemmät porsaat säästävät paljon työtä ja kustannuksia. Myös porsaiden vieroituspainot ovat nousseet", vastaava sikalanhoitaja Anna-Mari Vallinen kuvailee.

Padaspekonin 950 emakkoa tuottavat vuodessa noin 30 000 porsasta, joten pienikin säästö kertautuu nopeasti. Yksi emakko tuottaa keskimäärin 34 vieroitettua porsasta vuodessa. Porsaskuolleisuus ennen vieroitusta on 10,7 prosenttia.

Pahnueiden keskikoko on kasvanut Padasjoen emakkosikalassa keskimäärin 17 porsaaseen eikä emakoiden maitotuotos ole ehtinyt kasvaa samassa tahdissa. Tilanne on sama kaikissa Suomen emakkosikaloissa, sillä keskipahnuekoko on noussut 20 vuodessa alle 12 porsaasta 17 porsaaseen. Kaikki keinot emakon ternimaidon määrän ja laadun parantamiseksi onkin käytettävä.

Progres-rehu edistää tutkimusten mukaan emakoiden maitotuotosta. Kolmessa yliopistojen tekemässä tutkimuksessa on todettu, että seitsemän päivän ajan emakoille annettu Progres lisäsi ternimaidon tuottoa, nosti viidenneksellä ternimaidon vasta-ainepitoisuutta, paransi emakoiden suoliston mikrobitasapainoa ja tuki tätä kautta porsaiden kasvua ensimmäisten elinviikkojen aikana.

Elävänä syntyneiden porsaiden määrä nousi kahdella koetilalla kolmesta ja porsaskuolleisuus aleni vapaaporsituskarsinoissa. Progresilla ruokittujen emakoiden porsaat olivat kahdella koetilalla kolmesta kuukauden ikäisinä painavampia kuin kontrolliryhmän porsaat.

Padaspekonissa Progresia sisältäviä rehuja tarjotaan myös porsaille prestarterista välikasvatusvaiheen loppurehuun saakka. Emakkosikalassa otettiin syksyllä käyttöön uudella reseptillä tehty porsaiden Pikku-Pekoni-rehu aikaisemman Eka-Pekonin tilalle. Vallisen mukaan tämäkin rehu on silmin nähden parantanut porsaiden vointia ja kasvua.

Ruokinta-asiantuntija Tuula Honkamaa Hankkijalta muistuttaa ternimaidon tärkeydestä porsastuotannossa.

"Porsas tarvitsee riittävän annoksen ternimaitoa heti synnyttyään, sillä ternimaidon elintärkeät vasta-aineet imeytyvät porsaan verenkiertoon vain ensimmäisen vuorokauden aikana. Jos porsaan ternimaitoannos jää alle neljänneslitraan, porsaan mahdollisuudet selviytyä ovat heikot. Emakon kykyyn tuottaa riittävästi ternimaitoa pitääkin kiinnittää erityistä huomiota", Honkamaa painottaa.

"Progresia, Progutia ja maitohappobakteereita sisältävillä rehuilla voidaan korvata myös käytöstä poistuvat sinkkirehut porsaiden vieroitusripulin ehkäisijöinä."

Hankkijalla kehitettyä Progres-rehuainetta lisättiin ensin siipikarjan rehuihin. Nyt sitä lisätään myös sian- ja naudanrehuihin. Progresin hyvät ominaisuudet on huomattu myös muualla ja tuotetta viedäänkin jo kymmeniin eri maihin.

Markku Pulkkinen

Kuvan vajaan viikon ikäiset porsaat saavat Progresia ja Progutia sisältäviä porsasrehuja. Yksi emakko tuottaa 34,1 vieroitettua porsasta vuodessa.