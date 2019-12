Metsäkoneurakointia veljesten voimin: "Vanha uskomus; 'mitä tiheämpi sen parempi' ei ole se paras vaihtoehto"

Anne Anttila

Metsien miehet Heikki (vas.), Osmo ja Mauri Jukkola työskentelevät Pyhäjoen ja sen lähikuntien metsissä kahden moton ja yhden ajokoneen voimin.

Se tehdään mikä luvataan ja työn laadusta ei tingitä. Tämä on periaate, jolla oulaistelainen Memeko Oy:n veljeskolmikko Osmo, Mauri ja Heikki Jukkola pitävät toiminnan rattaat pyörimässä.

Pääasiassa nuoren metsän kunnostukseen sekä harvennushakkuisiin keskittynyt yritys on viimeiset kahdeksan vuotta tehnyt pitkää päivää Pyhäjoen ja sen ympäristökuntien metsissä.

"Töitä riittää jatkossakin, sillä metsiä on hyvin monenlaisia. Toisista pidetään parempaa huolta kuin toisista ja tällä kokemuspohjalla voi jo sanoa, että palstoilta löytyy isojakin eroja", Jukkolan veljekset luonnehtivat hymyillen.

Yrityksen palkkalistoilla on toiminnasta vastaavan Osmon ja puolivakinaisena toimivan Maurin lisäksi myös kolme vierasta. Sen sijaan lentokapteenina toimiva Heikki vastaa yrityksen hallinnosta, mutta tarvittaessa myös veljessarjan vanhin pystyy tarttumaan moton puikkoihin.

"Vielä muutama vuosi sitten osallistuin aktiivisemmin myös hakkuuhommiin, mutta nykyään toimin konepuolella vain niin sanottuna häntäpään varamiehenä. Toki mielenkiinto metsään on edelleen kova, on aina ollut ja tulee aina olemaan", Heikki kertoo.

Jukkolan veljekset ovat piirtäneet metsäkoneurakoinnin raamit selkeän toimintamallin ympärille.

"Ammattitaito, laatu ja joustavuus, unohtamatta myöskään vahvaa asiakaspalvelutaitoa. Periaatteemme on, että maanomistajan toiveet otetaan aina huomioon. Tavoitteenahan on, että pääsemme saman isännän palstalle vielä toisenkin kerran."

Toiminnan jatkuvuuden kannalta veljekset ovat panostaneet myös kalustoon ja sitä kautta toimivaan ketjuun.

"Aloitimme yhdellä hakkuukoneella, mutta jo muutaman kuukauden kuluttua ketju täydentyi ajokoneella. Hommat on helpompi järjestää, kun kaikki tulee itseltä. Tämä antaa toimintavarmuutta myös toimeksiantajiin päin."

Tällä hetkellä veljekset urakoivat kahden moton voimin ja koneet on varusteltu ajan vaatimusten mukaan.

"Reilu vuosi sitten varustimme toisen hakkuukoneen niin sanotulla giljotiini- eli energiakouralla. Taustalla on lisääntynyt tarve energiapuun työstämiseen ja tätä kautta siitä onkin syntynyt toimintamme vahvimpia tukijalkoja."

Jukkolan veljesten päätoimeksiantajana on toiminut alusta lähtien bioenergia-alan yhtiö L&T Biowatti Oy.

"Bioenergia on tulevaisuutta, joten olemme varsin onnekkaita, kun taustavaikuttajana toimii vahva tekijä."

Osmo, Mauri ja Heikki ovat yhtä mieltä siitä, että yhä edelleen maanomistajien kannattaa suunnata katseensa myös omien metsiensä kuntoon.

"Erityisesti nuorten metsien hoitoon kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Tavoitteenahan on, että metsä saadaan pidettyä kasvukuntoisena ja tuottavana, joten vanha uskomus; 'mitä tiheämpi sen parempi' ei ole se paras vaihtoehto", veljekset muistuttavat.

Vahvan kokemuspohjan omaavina Jukkolan veljekset ovat saaneet tartuntapintaa myös metsätaloudessa vallitseviin muutoksiin.

"Työ ei tekemällä lopu, mutta sen sijaan työn luonne on ajan saatossa muuttunut. Muutoksista merkittävin on se, että metsästä otetaan kaikki talteen. Jopa pienimmillekin tukkipuille löytyy menekkiä, joten tärkeimmät hyödynnetään ja loput menevät energiapuuksi. Tämä on signaali siitä, että ilmastopoliittista vastatuulista huolimatta metsä on meille suomalaisille edelleen yksi parhaimmista sijoituskohteista."

Juttu on julkaistu 11.11. ilmestyneessä Suomalaisessa Maaseudussa, joka ilmestyi Postin lakon takia vain näköislehtenä.