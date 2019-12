81 vuotta merkkiuskollisuutta traktorivalinnoissa: "Tavoitteena on vaihtaa niin sanottu ykköstraktori uudempaan noin 6 000 tunnin iässä"

Lohjalaisella Millolan tilalla on lähes 30 vuoden perinteet hereford-karjan kasvattamisessa. Vielä pidemmälle ulottuvat juuret International- ja Case IH -traktoreiden kanssa.

Markku Pulkkinen

Millolan tilalla on ollut Case IH -konsernin traktoreita yli 80 vuotta yhteen menoon. Uusimmassa Case IH Puma 160 CVX:ssa Mikko Leikola arvostaa erityisesti portaatonta vaihteistoa. Taustalla näkyvä tiilinen viljamakasiini on remontoitu saluunaksi, jonka yläkerrassa kestitään vierailijaryhmiä ja pidetään pieniä juhlia.

Millola Hereford -farmi sijaitsee komealla mäellä, Savijärven rannalla. Tilalle johtavan puukujan päässä on tiilinen viljamakasiini, jonka seinässä komeilevat vuosiluvut 1938–2008 ja Farmall-traktorin kyltti. Mitä taideteos mahtaa tarkoittaa?

"Tällä tilalla on ajettu Farmall-, International- ja Case IH -traktoreilla 81 vuotta. Kertaakaan ei ole lipsuttu toisiin merkkeihin", yrittäjä Mikko Leikola (51) kertoo.

Tähän mennessä tilalla on ehtinyt olla 17 saman tallin traktoria. Uusin on vuonna 2015 ostettu Case IH Puma 160 CVX. Itävallan Steyerin tehtaalla valmistettuun traktoriin on kertynyt 2 800 työtuntia.

Erikoisin tilan edelleen käytössä olevista traktoreista lienee takavetoinen, vuosimallin 1994 Case IH Magnum 7230. Sen Leikola toi Amerikasta kymmenen vuotta sitten.

"Halusin ison takavetoisen traktorin lannanlevitykseen ja niittomurskaimen eteen. Laitoin traktoriin 38-tuumaiset Trelleborg TM900 -renkaat, joissa on 600 litran nestetäyttö. Toimii."

Muina traktoreina tilalla on vielä käytössä IH B414, IH 824, IH 955 ja Case IH 956 4WD.

"Uusin Case on koko kesän pyöröpaalaimen edessä. Kyseiseen traktoriin otin Stollin etukuormaimen. Portaaton vaihteisto on ehdoton etu paalatessa. Se lisää työmukavuutta, sillä traktori pysyy ilman kytkimen painamista paikallaan paalin verkotuksen ajan. Ei kulu polvi turhaan", Leikola nauraa.

"Traktorissa olevat Nokian TRI 2 -palarenkaat ovat myös hyvät. Valitsin palarenkaat, koska traktorilla ajetaan paljon maantiellä kärryn kanssa ja palarenkailla pärjää hyvin myös nurmipelloilla."

Leikola ei osaa nimetä mitään yksittäisiä ominaisuuksia, joiden vuoksi traktorimerkki on pysynyt samana.

"Case IH, se on vaan paras! Koneet ovat olleet luotettavia eikä pettymyksiä ole tullut. Olen tottunut Casen tekniikkaan ja hallintalaitteisiin. Miksi siis vaihtaa hyvää merkkiä toiseen. Tavoitteena on vaihtaa niin sanottu ykköstraktori uudempaan noin 6 000 tunnin iässä."

Millolan tilan päätuotantosuunta on hereford-jalostuseläinten kasvatus. Tällä hetkellä emolehmiä on 70–80. Määrää on tarkoitus hieman kasvattaa. Siitoseläinten lisäksi myydään lihaa jatkokasvattajan kautta Tammisen rotukarjaketjuun ja jonkin verran suoramyyntinä.

Vanhan Nummen pitäjän kumpuilevissa maisemissa sijaitsevalla Millola Herefordilla on 80 hehtaaria peltoa ja 40 hehtaaria luonnonlaidunta. Lisäksi eläinten käytössä on 80 hehtaaria lähitilojen luonnonlaitumia.

Leikola on yksinkertaistanut viljelyä siten, että tilan kaikki pellot ovat nurmella. Ruokinnassa on siirrytty nurmivaltaiseen korsirehuruokintaan ja viljanviljelystä on luovuttu kokonaan.

Leikola on hankkinut lähes kaikki nurmenviljelykoneet yhteiskoneiksi lähellä sijaitsevan Mannerkosken tilan kanssa. Yhteisillä koneilla urakoidaan myös muille. Koneista urakointikäytössä ovat tällä hetkellä Kuhnin 3,5-metrinen menopaluu-niittomurskain, Pöttingerin 7,6-metrinen, keskelle karhottava karhotin ja Kuhnin muuttuvakammioinen yhdistelmäpaalain.

"Kaikki koneet ovat toimineet luotettavasti. Tosin viime vuonna paalain paloi, kun yksi laakeri kuumeni olkia paalatessa. Ehdin juuri ja juuri irrottaa traktorin paalaimen edestä. Oma korvalehti kuitenkin kärähti."

Mikko Leikola urakoi kuivalannan levitystä vuonna 2003 hankitulla Samson SP 9 -lannanlevitysvaunulla. Tänä vuonna kärry viskoi 8 000 kuutiota lantaa omille ja lähitilojen pelloilla. Uusia lannanlevityskohteita mahtuisi vielä tilauslistoille.

"Parhaimpiin konehankintoihini kuuluu ehdottomasti vuonna 2008 hankittu JCB:n kurottaja. Sillä on ollut enemmän käyttöä kuin kuvittelin. Traktoriin tuleekin enää 600 tuntia vuodessa, kun kurottajaa käytetään niin paljon", Leikola kuvailee.

Juttu on julkaistu 11.11. ilmestyneessä Suomalaisessa Maaseudussa, joka ilmestyi Postin lakon takia vain näköislehtenä.

Markku Pulkkinen

Millola Hereford on tunnettu jalostuseläimistään. Jalostuseläinten lisäksi herefordin lihaa myydään jatkokasvattajan kautta Tammiselle ja jonkin verran suoramyyntinäkin, lähes 30 vuotta yrittäjänä toiminut Mikko Leikola kertoo.