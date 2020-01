Pienet kiinteät kulut tuovat tuloksen saksalaiselle maidontuottajalle

Pohjoissaksalainen maitotila on löytänyt kannattavuuden avaimen pienistä rakennus- ja konekuluista. Yhden robotin navetasta jää yrittäjätuloa 75 000 euroa vuodessa.

Markku Pulkkinen

Maik Bornholdt pitää maidontuotannon kiinteät kustannukset pieninä. Navettaa on viimeksi remontoitu vuonna 2011. Laajentaminen ei ole suunnitelmissa, koska ympäristölupa ja pelto ovat liian kalliita.

Maitoyrittäjä Maik Bornholdt (44) tekee kuten puhuu. Marraskuussa järjestetyt, maailman suurimmat konemessut eivät häntä kiinnostaneet.

"Agritechnikassa koneet ovat järjettömät suuria ja kalliita. Meillä ei ole niille mitään käyttöä. Ei ole johdonmukaista ostaa satojen tuhansien eurojen arvoisia koneita, kun samaan aikaan osoitetaan mieltä maatalouden huonosta kannattavuudesta. Saksalainen maatalouskoneteollisuus ei tue millään tavalla viljelijän menestystä", analyyttinen Bornholdt sivaltaa.

Tilan konekantaan kuuluu muun muassa kaksi pienehköä Fendt-traktoria: Farmer 307 Ci ja 310 Vario. Pintaan levittävä lietevaunu on vuodelta 1991. Ape sekoitetaan seitsemän kuution Silokingillä. Nurmirehun niittoon, karhottamiseen ja säilörehuauman tiivistämiseen tilalla on omat koneet.

Nykyisellä konekannalla 60 hehtaarin peltoalan viljely onnistuu Bornholdtin mukaan hyvin. Yksi hankinta on kuitenkin edessä kahden vuoden päästä. Saksan hallitus on päättänyt, että kaikki lietelanta pitää sijoittaa maahan vuodesta 2022 alkaen kasvoipa pellolla mitä kasvia tahansa. Silloin 30 vuotta vanha lietevaunu on vaihdettava toiseen.

Urakoitsijalta tila ostaa vain säilörehun noukinnan. Itse niittäen ja karhottaen rehuun ei yrittäjän mukaan tule mukaan pilaantumista aiheuttavaa maa-ainesta. Puoliksi maissista ja puoliksi englanninraiheinästä aumaan säilötty rehu näyttää ja tuoksuu erinomaiselta. Nurmirehu korjataan neljä tai viisi kertaa kasvukaudessa hyvin lyhyeen sänkeen, minkä englanninraiheinä hyvin kestää.

Hyvällä säilörehulla, järkevällä konekannalla ja kohtuullisella navetan investointikustannuksella Bornholdt tuottaa maitolitran 31–32 sentin kustannuksilla. Meijeri, saksalainen DMK, maksaa maidosta 34 senttiä litralta. Hinnassa on mukana yhden sentin lisä geenimuunteluvapaasta rehusta. Kun tuloihin lasketaan mukaan välitysvasikoista ja lihasta saatu hinta, kertyy maitolitralle tuottoja 37,7, senttiä.

Omalle työlleen Bornholdt saa vuodessa palkkaa noin 75 000 euroa. Summaan on laskettu mukaan maataloustuet, joita tila saa 300 euroa hehtaarilta.

Eläinten hyvinvointi on kustannusten kurissapidon lisäksi Bornholdtin johtava ajatus maidontuotannossa. Pihatossa on olkikuivitetut syväparret. Ilmanvaihto on painovoimainen ja kesän kuumilla keleillä ilmanvaihtoa tehostaa neljä propellituuletinta.

"Haluan ehdottomasti laiduntaa. Eläimet pysyvät terveempinä ja laiduntaminen tuo kustannussäästöä, koska lehmät hankkivat kesällä noin viidenneksen rehustaan suoraan laitumelta. Laiduntaminen ei ole alentanut maitotuotosta. Lehmien päästäminen laitumelle on tärkeää myös siksi, että autoilla tai polkupyörillä liikkuvat kaupunkilaiset näkevät, että lehmät saavat olla vapaasti ulkona", Bornholdt kuvailee.

Sorkkahoidot yrittäjä tekee itse kolme kertaa vuodessa. Robotin yhteyteen on asennettu sorkkahuuhtelulaitteisto. Sorkkien pesu tapahtuu jokaisen lypsyn yhteydessä ja desinfiointi joka toinen päivä.

Maidontuotannon laajentaminen ei ole Bornholdtin suunnitelmissa. Pelto maksaa Hampurin lähistöllä noin 40 000 euroa hehtaarilta ja laajennuksen vaatima ympäristölupakin lähes 200 000 euroa. Saksassa ympäristöluvat muodostavat keskimäärin neljänneksen kaikista investointikuluista. Korkeilla lupahinnoilla valtio haluaa suitsia kotieläintuotannon laajentumista ja samalla lannan levitystä pelloille.

Bornholdtin tila