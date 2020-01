Yhteistyöllä sisältöä 12. Sarka-messuille: tilakohteita monipuolisemmin, Ayrshire-karjalla juhlanäyttely

Seinäjoella on panostettu aiempaa enemmän ohjelman suhteen yhteistyöhön näyttelyjärjestäjän ja näytteilleasettajien kesken. Sarka on avoinna perjantaina ja lauantaina.

Arto Takalampi

Viime vuonna Seinäjoella järjestettävillä Sarka-messuilla oli mukana muutama lehmä Faban osastolla. Tämänkertaisen Sarkan eläinnäyttelyyn lehmät tekevät paluun välivuoden jälkeen perinteisessä Ayrshire Winter Showsssa.

Sarka-messut järjestävän Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy:n toimitusjohtaja Heikki Punkari pitää näyttelyn vetäjän kannalta katsottuna Sarkassa erittäin positiivisena, että näytteilleasettajat ovat todella aktiivisia osallistumaan kehitystyöhön.

"He sitoutuvat näyttelyyn ja haluavat itsekin, että näyttely onnistuu. Ilman laajaa yhteistoimintaa yritysten ja muiden alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa näyttely ei onnistuisikaan", Punkari korostaa.

"Erilaisia yhteistyöhankkeita näytteilleasettajien ja näyttelyjärjestäjän kanssa onkin tänä vuonna selvästi aiempaa enemmän."

Se näkyy ohjelmalavan ja seminaarien ideoinnista tilaesittelyihin ja tapahtumien järjestämiseen. Yleisen ohjelman lisäksi näytteilleasettajat panostavat myös tapahtumiin omilla osastoillaan.

Eri tuotantosuuntien tilakohteita on tänä vuonna tarjolla aiempaa vähemmän, mutta entistä monipuolisemmin. Tilojen valinnassa isona apuna on ollut Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, ja kohteiden esittelyssä alan yritykset.

Sarka vetää vuosittain noin 10 000 kävijää, sillä näyttely on vakiinnuttanut paikkansa juuri tänä ajankohtana ja tässä laajuudessa. Punkarin mukaan kävijämäärä ei ohjaa heidän toimintaansa vaan se, että niin kävijät kuin esittelijätkin ovat tyytyväisiä näyttelyn antiin.

Sarka profiloituu jälleen arvovierailla. Kahden vuoden takaiseen malliin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on paikalla pidempään, sillä juhlapuheen lisäksi hän osallistuu myös ilmastoseminaariin.

Toisena juhlaesiintyjänä on entinen pääministeri, hallituksen puheenjohtaja Esko Aho. Hän esiintyy julkisuudessa harvakseltaan, mutta Sarkaan osallistumisesta päästiin varsin nopeasti yhteisymmärrykseen.

Ahon esiintymisessä on myös tiettyä ajankohtaisuutta. Suomi on ollut EU:n jäsen 25 vuotta, ja Suomen EU-jäsenyyden hakemisessa ja neuvotteluissa Aho silloisena pääministerinä oli keskeinen henkilö.

Tilaisuudessa saataneenkin katsaus, kuinka tuo jäsenyysaika on entisen pääministerin silmin katsottuna sujunut.

Näyttelyn A-halli on ollut jo pidempään täyteen varattuna. Näytteilleasettajien runko on pitkälle sama kuin aiemmin, joskin vuosittain on pientä vaihtuvuutta.

Viimevuotisesta poiketen B-halli on varattu kokonaan eläinnäyttelyjä varten, jotka palaavat siis yhden välivuoden jälkeen takaisin Areenaan ja Sarkaan. Perinteinen Ayrshire Winter Show kerää kaikkiaan viitisenkymmentä ayrshire-eläintä vasikasta lehmiin.

Kyseessä on samalla juhlavuoden näyttely, sillä sen järjestäjä Suomen Ayrshirekasvattajat ry on perustettu 20 vuotta sitten.

Punkarin mukaan B-halli on pyritty hyödyntämään niin hyvin kuin mahdollista. Näyttelykehä on heti sisäänkäynnin jälkeen, ja katsojilla on hyvä näköyhteys kehään katsomon lisäksi myös viereisestä kahvilasta.

Näyttelyn ohjelmassa on myös viimevuotisen Sarka-viljelymestarikilpailun tulosten julkistaminen. Kyse on kasvinviljelykilpailusta, jossa paras taloudellinen tulos kasvilla ratkaisi paremmuuden.

Viimevuotiseen tapaan iltaohjelmana on Sarka-bileet. Seinäjoen kuninkuusravivuonna kokeillaan uutena asiana myös torstaina Sarka-raveja.

"Ei Seinäjoella ollessa aika tule pitkäksi, sillä kaksipäiväisiä messuja odotellessa voi käydä raveissa", Punkari suosittelee.