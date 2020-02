Traktoriin asennetun turvavyön käyttö tulee pakolliseksi – uusia vaatimuksia turvallisuuteen tieliikennelaista

Johannes Tervo

Traktorin ja peräkärryn suurin sallittu yhdistelmäpituus on kesäkuun jälkeenkin 16,5 metriä.

Traktoreiden työturvallisuutta parannetaan siten, että istuinpaikalle asennetun turvavyön käyttäminen tulee kesäkuussa pakolliseksi sekä kuljettajalle että matkustajalle. Jos turvavyön käytöstä on huomattavaa haittaa ajoneuvolla tehtävässä työssä, voi määräyksestä saada vapautuksen. Kaikkia traktorilla tehtäviä maantiekuljetuksia vyöpakko kuitenkin koskee. Muutos ei luonnollisestikaan koske sellaisia vanhoja traktoreita, joihin turvavyötä ei ole asennettu.

Traktoreiden suurimmat sallitut nopeudet säilyvät pääosin ennallaan. Muiden kuin liikennetraktoreiden ja EU-asetuksessa tarkoitettujen b-luokan traktoreiden suurin liikenteessä sallittu nopeus on 40 kilometriä tunnissa. Liikennetraktorin suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa ja nopean traktorin, eli b-luokan traktorin, 60 kilometriä tunnissa. Lukkiutumattomilla jarruilla varustetun b-luokan traktorin suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa.

Levikepyörin varustellulle traktorille ja traktorille, johon on kiinnitetty yli 2,6 metriä leveä työkone, sallitaan enintään 40 kilometrin tuntinopeus. Leveän yhdistelmän nopeusrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tienhoitoon käytettävän traktorin ja työkoneen yhdistelmään.

Talvirengasvaatimukset eivät edelleenkään koske traktoria, jonka enimmäisnopeus on 60 kilometriä tunnissa. Yli 60 kilometriä tunnissa kulkeviin traktoreihin ja työkoneisiin tulee jatkossa talvirengaspakko.

"Kovin suuria muutoksia kesäkuussa voimaan tuleva tieliikennelaki ei siis tuo traktoriliikenteeseen. Isompia muutoksia on tehty kahtena edellisenä vuonna ja ne kannattaa muistaa kaikissa traktorikuljetuksissa", aluepäällikkö Ari Pihlajavaara Koneyrittäjät ry:stä kertoo.

Vuoden 2018 kesällä voimaan tullut liikenteen palvelulaki poisti liikennelupavaatimuksen traktoreilta, jotka kulkevat korkeintaan 60 kilometriä tunnissa. Tältä osin lupabyrokratia on keventynyt.

Alle 40 kilometriä tunnissa kulkevissa, kaupallisiin kuljetuksiin käytettävissä liikennetraktoreissa ei tarvita myöskään ajopiirturia. Yli 40 kilometriä tunnissa kulkevissa ja tavaraliikenteeseen käytettävissä traktoreissa pitäisi liikenteen palvelulain mukaan olla ajopiirturi. Maatilan kuljetuksia tämä vaatimus ei koske, jos traktorilla pysytellään sadan kilometrin säteellä maatilasta. Ajopiirturipakon tulkinnassa on kuitenkin ollut hieman epäselvyyttä ja etujärjestöt yrittävät saada tulkinnan selkeämmäksi. Yli 60 kilometriä tunnissa kulkeviin traktoreihin vaaditaan aina ajopiirturi.

Traktorin ajokorttivaatimukset muuttuivat jo vuonna 2018. T-ajokortilla saa ajaa kaikkia alle 60 kilometriä tunnissa kulkevia traktoreita. Kun traktorin nopeus nousee yli 60 kilometriin tunnissa, vaaditaan sen kuljettamiseen vähintään B-ajokortti. Ammattipätevyys eli niin sanottu direktiivikoulutus vaaditaan aina, jos traktorin massa ylittää 3 500 kiloa ja nopeus 60 kilometriä tunnissa. Auraus- ja tietyissä muissa työkonetöissä vaaditaan kuitenkin aina ammattipätevyyskoulutus, jos traktori kulkee yli 60 kilometriä tunnissa.

Peräkärryn sallitut enimmäismassat säilyvät ennallaan. Pihlajavaara muistuttaa, että kytkentämassojen kanssa pitää olla aina tarkkana.

"Jarruttoman peräkärryn massa saa olla korkeintaan kaksi kertaa traktorin massa. Lisäksi monien traktorivalmistajien omat tyyppihyväksyntämääräykset rajoittavat jarruttoman peräkärryn painoksi 3 500 kiloa. Jos peräkärryssä on traktorin jarrupolkimesta säätyvät jarrut, saa vedettävä massa olla korkeintaan kolme kertaa suurempi kuin traktorin massa. Traktorin massaa saa korottaa lisäpainoilla korkeintaan kolmanneksen traktorin omasta painosta."

Polttoaineverojen maksamisen perusteet on myös syytä tietää, jottei verottomalla polttoaineella kuljettamisesta rapsahda ylimääräisiä polttoainemaksuja.

Polttoaineverovapaus on voimassa, kun traktoria käytetään maa- ja metsätaloustöissä sisältäen urakoinnit muille tiloille. Jos traktorilla ja peräkärryllä kuljetetaan tavaraa, vaikka vain suljetun alueen sisällä, ei verovapaus ole voimassa. Esimerkiksi lumitöissä käytettävä traktori voi siirtää lunta kauhassaan työalueen sisällä, mutta ei voi kuljettaa sitä työalueen ulkopuolelle.

"Viljakuorman kuljettaminen maatalouden harjoittajan lukuun ei vaadi verollista polttoainetta tai viiden euron päivämaksua. Jos kuljetuksen tilaa kauppaliike, pitää vero maksaa", Pihlajavaara selventää.

"Jos ei ole varma, onko kuljetustoiminta verovapaata vai ei, kannattaa mieluummin maksaa viiden euron päivämaksu kuin ottaa riski sakosta. Jos kärähtää, on maksun perusteena laittoman polttoaineen käyttö 20 päivän ajalta. Maksukuitti on pidettävä aina mukana traktorissa."