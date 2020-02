Tänä talvena auraus on jäänyt vähiin mutta teiden paikkausta on urakoitsijalle riittänyt: "Tässä traktorissa minulla on ensimmäistä kertaa portaaton vaihteisto enkä enää pois vaihtaisi"

Tienhoitourakoitsijan aurat ovat saaneet toistaiseksi levätä rauhassa, mutta teiden muuta kunnostamista on Pirkanmaan suunnalla märän talven aikana riittänyt.

Markku Pulkkinen

Lunta odotellessa. Koneyrittäjä Petri Lehtosen talvi on kulunut pääosin teiden lanauksissa ja paikkauksissa. Starkin joustoteräaura on oiva työkalu, kunhan lumituiskut saapuvat Ylöjärvelle.

Koneyrittäjä Petri Lehtosen tammikuu on kulunut pitkälti sorateiden kuoppien paikkaamisessa. Tänään sekään homma ei onnistunut, sillä yöllinen vesisade oli muuttanut ylöjärveläisen yksityistien pinnan mutavelliksi.

"Töitä on ollut ihan sopivasti, vaikkei lunta ole vielä päässyt kunnolla auraamaan. Monta vuotta on tullut tehtyäkin vähän liian pyöreitä päiviä, joten rauhallisempi vaihe on paikallaan", Lehtonen hymyilee.

Lehtosen yhden miehen urakointiyritys on toiminut 14 vuotta. Yksityis- ja metsäteiden ympärivuotinen hoito tuo pääosan toiminimen noin 100 000 euron vuosiliikevaihdosta. Teiden perusparannuksia ja reunaojien kaivuita Lehtonen tekee yhdessä tutun kaivinkoneurakoitsijan ja toisen traktoriurakoitsijan kanssa.

Lehtosella on melko laaja työkonevalikoima myös maatalouden urakointeihin. Maatiloilla hän hoitaa muun muassa äestyksiä, kuivalannan levitystä, kesantojen niittoja sekä nurmen ja heinän karhotusta. Myös peltojen reunojen raivauksiin löytyy ketjumurskain. Maatalousurakointeja Lehtonen suunnittelee lisäävänsä, sillä kesälle sopisi hieman enemmän töitä.

Monitaitoinen yrittäjä osaa itse viritellä työkoneita toimivammiksi ja siksi hän hankkii kaikki peltotyökoneet ja monet muutkin koneet käytettyinä.

"Esimerkiksi tielanan rakensimme yhdessä Kyrönlahden Metallityön kanssa pitkästä raudasta. Ja hyvin toimii. Erityisesti lanan perässä olevan jyräpyörästö on saanut asiakkailta kiitosta."

Yhdellä traktorilla urakoiva Lehtonen on miettinyt tarkkaan, mitkä ovat parhaat ja monikäyttöisimmät laitteet tienhoitoon.

"Scrofan kolme metriä leveä polanneterä on ollut todella hyvä työkalu niin kesällä kuin talvella. Se on mielestäni monikäyttöisempi kuin mahanalusterä. Polanneterän saa kiinnitettyä näppärästi traktorin perään. Polanneterällä teen muun muassa teiden pistepaikkaukset. Se on ehdottomasti parhaita laitehankintojani", Lehtonen kuvailee.

Aurauksissa Lehtonen käyttää pääasiassa kaksi vuotta sitten hankittua kolmemetristä, joustoteräistä Stark Relax -perhosauraa. Sivuaurakin hänellä on, mutta kun Destian hommat jäivät tänä vuonna pois, on sillä nyt vähemmän käyttöä. Aurausta ja liukkaudentorjuntaa yrittäjä tekee nyt yksityisteillä, metsäteillä sekä muutamilla parkkipaikoilla ja yksityispihoilla.

"Joustoterä on huoleton kaikessa auraamisessa. Jos eteen tulee kaivonkansi tai kivi, laukaisevat jouset terän taaksepäin eikä laiterikkoja synny. Hyvä hankinta on ollut tämäkin."

Lehtosen nykyinen aurauskierros vie sopivasti yhden työpäivän eikä öitä tarvitse enää juurikaan valvoa.

Yrittäjän tienhoitokalustoon kuuluu myös kaksi ATI-Teräksen hiekoituskauhaa. Hiekkaakin teille välillä tarvitaan, mutta kustannustehokkaammaksi liukkaudentorjuntakeinoksi Lehtonen näkee jäisen pinnan rikkomisen polanneterällä. Molempia konsteja käytetään tilanteen mukaan.

Metsäteiden auraaminen ja reunavesakoiden murskaus ovat myös vakiintuneet Lehtosen palvelutarjontaan. Metsäteiden lumitöissä hän käyttää auran lisäksi lapasyöttölinkoa. Poikittaisruuvilinkoa tarvitaan joskus muissa kohteissa.

Lehtonen muistuttaa, että metsänomistajien kannattaisi pitää metsäautoteistään parempaa huolta. Liian usein tienvarsipusikko tukkii ojat ja tie kastuu. Reunapusikko vaikeuttaa myös tien muuta hoitoa.

Tienhoitoyrittäjä on huomannut, että tieisännöitsijöiden hoitamat yksityistiet pidetään muita teitä säntillisemmin kunnossa. Myös kilpailutukset on ammattitaitoisesti järjestetty.

"Olkoon tienhoito sitten tiekunnan tai tieisännöitsijän vastuulla, pitää hoitotyöt tehdä aina kustannustehokkaasti. Konehankinnoissanikin pyrin siihen, että teiden kunnossapito olisi asiakkailleni edullista", Lehtonen painottaa.

Vihreäkeltainen traktori on myös sellainen kone, jota Lehtonen ei ole ainakaan toistaiseksi vaihtamassa muun väriseen. Tällä hetkellä hänellä on John Deere 6145 R ja siinä 643 R -etukuormaaja. Nykyinen John Deere on hänen yrittäjäuransa kuudes.

"Tässä traktorissa minulla on ensimmäistä kertaa portaaton vaihteisto enkä enää pois vaihtaisi. Se helpottaa huomattavasti sekä maantie- että peltoajoja."

Vuoden vanhan traktorin mittariin on kertynyt noin 2 000 työtuntia. Traktoreiden vaihtovälinä Lehtonen pitää noin kolmea vuotta ja 5 000–6 000 tuntia. Edelliseen traktoriin ehti kertyä 5 800 tuntia.

Kuluvalle talvelle Lehtonen asennutti ensimmäistä kertaa traktoriin työkonenastat. Ne pitävät Lehtosen kokemuksen mukaan liukkaalla alustalla huomattavasti paremmin kuin tavalliset nastat.