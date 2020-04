Suomalainen Maaseutu

Pitkänlinjan urakoitsija: "Kun paljon urakoi, oli myös paljon poissa" Suomalainen Maaseutu Vehmaa Arto Takalampi Harri Mäkitalo on sydämeltään viljanviljelijä, mutta myös urakoitsija. Hänen mukaansa urakointi on taloudellisesti merkittävä sivuelinkeino viljanviljelyn rinnalla, mutta sillä on myös hintansa. Perhe-elämä ja oman tilan työt kärsivät, hän pohtii.

Arto Takalampi

Vehmaalla Varsinais-Suomessa asuva viljanviljelijä ja koneurakoitsija Harri Mäkitalo on huomannut Raisioon viljaa kärrätessään, että monille autoilijoille viljakärryä vetävän traktorin laillinen 60 kmh:n nopeus on yllätys. Varsinkaan raskaammat autot eivät meinaa ehtiä ohi ja läheltä piti -tilanteita on ollut.

Vehmaalainen viljanviljelijä ja koneurakoitsija Harri Mäkitalo sanoo, että urakoitsijat ovat luonteeltaan hieman ahneita työlle, positiivisessa mielessä. Kaikki tarjotut urakat otetaan vastaan ja töitä tehdään ehkä enemmän kuin niitä ehditään säädylliseen aikaan tehdä.