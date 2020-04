Suomalainen Maaseutu

Täsmäviljelyn voi aloittaa pienin askelin Suomalainen Maaseutu Markku Pulkkinen Täsmäviljelyn aloittaminen ei vaadi isoja investointeja. Se kannattaa aloittaa digitaalisesta ajo-opastimesta.

"Vaikka täsmäviljelytekniikalla on hintansa, on siitä kannattanut maksaa. Vastinetta rahalle syntyy vuosien mittaan. Eniten hyötyä uudesta tekniikasta on ollut lannoituksessa ja kasvinsuojelussa. Lisäksi viljelykirjanpito jää automaattisesti talteen pilveen", Ilkka Matinolli sanoo.